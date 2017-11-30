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18:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Ригони: Очень извиняюсь перед Комбаровым, поверьте, мне искренне жаль

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони извинился перед защитником «Спартака» Дмитрием Комбаровым за эпизод, который произошёл во время матча между командами в 18-м туре РФПЛ.

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фотографии

Игрок красно-белых сломал ребро после столкновения с аргентинцем в концовке встречи, завершившейся победой «Спартака» со счётом 3:1.

«Первое и самое главное, что я хочу сказать, — это не было умышленной грубостью, стремлением нанести Комбарову повреждение. Я никогда не действовал на поле грубо и всегда уважительно отношусь к сопернику. Второе: я бы никогда не подумал, что смогу нанести человеку такую тяжёлую травму… Мне показалось, что это был сугубо игровой эпизод.

В первые секунды не представлял, что падение защитника «Спартака» вызовет такие серьёзные последствия. Поверьте, мне искренне жаль! Я пока сложно понимаю новости на русском и о травме Комбарова узнал буквально вчера. Я очень извиняюсь перед Дмитрием! Ещё раз подчеркну — я не хотел нанести ему травму. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй! Надеюсь, что он меня простит. Ещё раз — прошу меня извинить. Это то очень малое, что я могу сделать после такого столкновения, — сказал Ригони в интервью Bobsoccer.

Спартак М 3:1
Первый тайм: 2:1
Зенит
27.11.2017, 19:30 Зрители: 41141 основной раунд: 18-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберто Манчини
Голы
19′ Александр Самедов (Д. Комбаров) 19
30′ де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 12
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш, К. Промес) 50
4 Доменико Кришито 35′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
90+7′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45′ Денис Глушаков (к) 8
79′ 85′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
24′ 45′ Александр Самедов 19
69′ Роман Зобнин 47
76′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
18 Юрий Жирков
5 Леандро Паредес 24′
9 Александр Кокорин
19 Игорь Смольников 65′
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер 35′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 81′
7 Дмитрий Полоз 79′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
7 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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