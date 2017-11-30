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18:25 (мск), источник: ТАСС

IFAB одобрил проведение эксперимента с системой видеоповторов в РФПЛ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил проведение эксперимента с системой видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате России по футболу. Об этом ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

3 декабря на матче «Краснодар» — «Ахмат» будет проведено тестирование оборудования системы видеопомощи арбитрам. Полное введение VAR в чемпионате России планируется с сезона-2018/19.

«Вы знаете, что “Краснодар” сам купил систему, устанавливает ее, но процесс сложный. Сейчас надо представить соответствующее заявление организации IFAB, которая должна разрешить проведение эксперимента. В переписке они одобрили это, все поддержали, но теперь нужно им и ФИФА (Международной федерации футбола) сообщить, с кем из провайдеров мы будем сотрудничать, чтобы не было каких- то конфликтов интересов», — сказал Прядкин.

«Сейчас произойдет обмен документами с этими структурами, после чего начнется обучение персонала. Было принято решение, что ряд персонала будет обучаться у “Краснодара”, а другие — в Москве на базе Российского футбольного союза», — отметил глава РФПЛ.

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Договор должен быть подписан в декабре

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин отметил, что в декабре планируется подписание трехстороннего договора между РФС, IFAB и ФИФА о введении в чемпионате России системы видеопомощи арбитрам.

«В течение декабря будет завершена подготовка к подписанию трехстороннего договора между РФС, IFAB и ФИФА, в котором нужно указать массу важной информации, в том числе названия тех провайдеров, которые предоставляют оборудование и будут использоваться на первом подготовительном этапе до июля 2018 года. Я надеюсь, что до конца года соответствующий договор будет подписан всеми сторонами. А глобально мы стремимся к тому, чтобы с нового сезона-2018/19 запустить проект в режиме live, как это происходит сейчас, например, в чемпионатах Италии, Португалии, Германии», — сказал Калошин.

«Предварительное одобрение уже давно есть. Речь идет о том, что сейчас мы будем приступать к обучению арбитров пока в двух учебных локациях — Москва и Краснодар, а вместе с провайдерами (это в первую очередь их задача) еще и технических специалистов. Провайдеров на подготовительном этапе может быть сколько угодно, но к соревновательной фазе live желательно, чтобы остался один — самый сильный», — отметил собеседник ТАСС.

В марте прошлого года IFAB, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеопомощи арбитрам. Вопрос использования системы VAR на чемпионате мира 2018 года еще находится в стадии рассмотрения. В настоящее время из ведущих европейских футбольных лиг система видеопомощи работает в чемпионатах Италии и Германии.

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