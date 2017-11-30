Бердыев проголосовал за Гулиева из «Анжи» при выборе лучшего молодого футболиста года

Также в число претендентов на премию входят полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, полузащитник «Уфы» Иван Обляков, полузащитник столичного «Спартака» Александр Зуев, который на правах аренды с июня 2017 года играет за «Ростов».