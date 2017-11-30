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18:23 (мск), источник: ТАСС

Бердыев проголосовал за Гулиева из «Анжи» при выборе лучшего молодого футболиста года

ТАСС, 30 ноября. Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев выбрал полузащитника махачкалинского «Анжи» Аяза Гулиева при определении лауреата премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ).

На второе место Бердыев поставил нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, на третье — форварда «Рубина» Рифата Жемалетдинова.

Также в число претендентов на премию входят полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, полузащитник «Уфы» Иван Обляков, полузащитник столичного «Спартака» Александр Зуев, который на правах аренды с июня 2017 года играет за «Ростов».

Премия «Первая пятерка» вручается ДФЛ с 2002 года. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук и Александр Головин.

В голосовании принимают участие руководители футбольных ведомств и клубов, тренеры, эксперты и журналисты.

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