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17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава РФПЛ проголосовал за Чалова при выборе лучшего молодого игрока 2017 года

Руководители российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин и Сергей Чебан выбрали своих фаворитов в списке лучших молодых игроков РФПЛ по итогам 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

Президент РФПЛ Сергей Прядки первое место отдал нападающему ЦСКА Фёдору Чалову, второе — форварду «Рубина» Рифату Жемалетдинову, третье — полузащитнику «Анжи» Аязу Гулиеву.

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан главным претендентом на премию назвал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. На второй строчке — хавбек «Ростова» Александр Зуев, на третьей — Чалов.

На звание лучшего молодого футболиста уходящего года также претендует полузащитник «Уфы» Иван Обляков.

В голосовании принимают участие руководители и тренеры клубов РФПЛ, наставники юношеских, молодёжной и национальной сборных, представители РФС, РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты. Подробности и ход голосования — на сайте Детской футбольной лиги.

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