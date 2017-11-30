Бердыев: «Локомотив» заслуженно лидирует в РФПЛ, против него сложно обороняться
МОСКВА, 30 ноя —
МОСКВА, 30 ноя —
«Локомотив» примет «Рубин» в матче 19-го тура РФПЛ в субботу. Железнодорожники, набравшие 39 очков, возглавляют турнирную таблицу, а казанцы с 20 баллами идут 12-ми.
«Я бы не сказал, что это теневой лидер. Думаю, это заслуженный лидер, причем достаточно уверенно играющий. Плюс это одна из тех команд, которые играют до конца. Если вы посмотрите очки, которые они набрали в последние пять минут матча, то их наберется очень много. Это говорит о характере команды. Все, о чем я говорил до этого, плюс характер позволяют ей заслуженно лидировать. Это заслуженный, а не теневой лидер», — сказал Бердыев, которого цитирует официальный сайт «Рубина».
«Появилась уверенность в атакующих действиях. Достаточно квалифицированные и индивидуально сильные игроки в группе атаки, за счет чего они вскрывают оборону, играют интуитивно. Понимают одну и ту же ситуацию одинаково, самое сложное — обороняться против такой команды. У “Локомотива” технический уровень группы атаки один из сильнейших в премьер-лиге», — добавил главный тренер казанцев.