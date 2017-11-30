Бердыев: «Локомотив» заслуженно лидирует в РФПЛ, против него сложно обороняться

«Я бы не сказал, что это теневой лидер. Думаю, это заслуженный лидер, причем достаточно уверенно играющий. Плюс это одна из тех команд, которые играют до конца. Если вы посмотрите очки, которые они набрали в последние пять минут матча, то их наберется очень много. Это говорит о характере команды. Все, о чем я говорил до этого, плюс характер позволяют ей заслуженно лидировать. Это заслуженный, а не теневой лидер», — сказал Бердыев, которого цитирует официальный сайт «Рубина».