Система видеопомощи арбитрам будет протестирована на матче «Краснодар» — «Ахмат»
МОСКВА, 30 ноя —
МОСКВА, 30 ноя —
Как отмечается в сообщении, в настоящее время на домашней арене «Краснодара» полностью завершен монтаж специализированного оборудования Hawk Eye.
«Совместно с Российским футбольным союзом (РФС), Российской футбольной
«Мы убеждены, что весь современный футбол давно нуждается в подобных нововведениях, которые помогут избегать множества ошибок, влияющих на результаты матчей», — отметил он.
РФС в среду сообщил, что общее собрание РФПЛ и бюро исполкома РФС в ближайшее время рассмотрят план внедрения системы видеопомощи арбитрам.
Международный совет футбольных ассоциаций в марте 2016 года одобрил тесты видеоповторов в футболе. VAR была протестирована на прошедшем в России Кубке конфедераций-2017 — в ряде случаев после просмотра видеоповторов были отменены голы, первоначально засчитанные арбитрами.