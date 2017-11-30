Система видеопомощи арбитрам будет протестирована на матче «Краснодар» — «Ахмат»

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, в настоящее время на домашней арене «Краснодара» полностью завершен монтаж специализированного оборудования Hawk Eye.

«Совместно с Российским футбольным союзом (РФС), Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) мы проводим активную работу по оборудованию российских стадионов системами VAR. Арена нашего клуба станет первой ласточкой в этом направлении и одной из двух площадок, где будет проходить обучение судей-видеоассистентов», — заявил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

«Мы убеждены, что весь современный футбол давно нуждается в подобных нововведениях, которые помогут избегать множества ошибок, влияющих на результаты матчей», — отметил он.

РФС в среду сообщил, что общее собрание РФПЛ и бюро исполкома РФС в ближайшее время рассмотрят план внедрения системы видеопомощи арбитрам.