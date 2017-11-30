«Спартак» — главный конкурент «Локо»: оцениваем шансы команд на чемпионство

Источник: РИА "Новости"

Прикинуть шансы соискателей на титул подталкивает большая скученность преследователей «Локомотива» (39 очков): плотной группой идут «Зенит» (33), ЦСКА 32), «Спартак» (31) и «Краснодар» (30). С математической точки зрения шансы догнать «Локомотив» у них одинаково сложные. А если рассматривать еще и игровую?

ФАВОРИТ

«ЛОКОМОТИВ»

«Локомотив» в очень комфортной ситуации. Во-первых, у команды есть игра, фундаментом которой является слаженность оборонительных действий и быстрый выход в атаку. Во-вторых, в каждой линии есть футболисты-лидеры. Отдельно стоит выделить раскрывшегося Фарфана. В национальном чемпионате он забил уже пять голов и сделал три результативные передачи. После игры с «Зенитом», в которой Фарфан забил дважды и выполнил голевую передачу, Юрий Семин даже назвал перуанца гением. Вот уж умеет Юрий Павлович мотивировать футболистов! В-третьих, во втором круге «Локо» уже сыграл с ЦСКА (2:2) — с одним из прямых конкурентов.

У «Локо» есть все, чтобы удержать лидерство. А ведь еще вернется Ари и восстановится Гилерме!

Шансы на чемпионство: 45%.

ГЛАВНЫЙ КОНКУРЕНТ

«СПАРТАК»

«Спартак», летом угодивший в трясину, осенью из нее выбрался — из десяти матчей в чемпионате России команда не проиграла ни одного, а в шести их них победила. По набранным очкам «Спартак» лидер осени — 22 в десяти матчах. Что интересно, следом идет «Локо» — 20. В стабильности коллективу Юрия Семина не откажешь. И тот факт, что «Спартак», осенью набравший форму, взял на этом отрезке лишь на два очка больше «железнодорожников», говорит о порядке «Локо».

Кроме осенней формы есть еще ряд причин, почему именно «Спартак» — главный конкурент «Локо».

1. Возможность полноценной подготовки

Летом «Спартак» усилил итальянский тренер по физподготовке Джоджо Д’Урбано. Дебютировал он в очень сложных условиях. Во-первых, на подготовку было меньше месяца: на первый сбор красно-белые отправились 24 июня, а уже 14 июля проводили первый официальный матч сезона — с «Локомотивом» за Суперкубок России. В Италии летняя подготовка к сезону более продолжительна. Во-вторых, работу нужно было заложить так, чтобы выйти на пик формы к матчам Лиги чемпионов осенью. Не потому ли «Спартак» в этих играх побежал, а летом столкнулся с травмами?

Проверку боем Д’Урбано в России прошел. Зимой у него будут гораздо более комфортные условия: вторая часть сезона в России менее продолжительная, плюс ей предшествует большая пауза.

2. Все игроки приедут из отпуска

Летом «Спартак» отправился на первый сбор 24 июня, но не в полном составе — футболисты, выступавшие за сборную России, присоединились к красно-белым лишь 2 июля — за две недели до первого матча! А это сразу пять игроков: Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Денис Глушаков и Александр Самедов! Подобное положение усложнило коллективу будни как в физическом плане, так и психологическом. Зимой подобного не будет.

3. Обретение Роман Зобнина и Зе Луиша

В первой части сезона у «Спартака» из-за травм много игр пропустили Роман Зобнин и Зе Луиш. Но есть два плюса. Во-первых, они уже вернулись. Во-вторых, «Спартак» эта ситуация сделала сильнее. В частности, без Зе Луиша «Спартак» наладил выход в атаку через мелкий и средний пас.

Поэтому если «Локомотив» засбоит, «Спартак» — главный претендент на то, чтобы потеснить его с первого места.

Шансы на чемпионство: 25%.

ОПЫТНЫЕ, НО ТЕНЕВЫЕ БОЙЦЫ

ЦСКА

У ЦСКА есть проблемы с составом, но полный порядок с тренерскими решениями. Виктор Гончаренко классно выходит из сложных ситуаций: нет нападающего — отправим в атаку на постоянной основе Понтуса Вернблума, а его заменим парой Натхо — Головин, не всегда удается позиционная атака — поставим на отбор мяча на чужой половине поля с последующим быстрым наступлением. А еще Гончаренко прекрасен тем, что предвосхищает события: памятуя о прошлосезонных провалах ЦСКА осенью, еще летом Виктор Михайлович занялся ротацией состава. По итогам шести туров у ЦСКА было 15 футболистов, два и более раза попадавших в стартовый состав. Для сравнения: в прошлом сезоне таких игроков было 12. Превентивная мера дала впечатляющий результат: осенью ЦСКА не провалился.

Если бы все зависело только от тренерских решений, то перспективы ЦСКА были бы отличными. Но ситуация с составом у команды на тоненького — большой проблемой может стать потеря любого игрока. Плюс ЦСКА весной продолжит выступление в Европе, что с командой давно не случалось. Как бы бойца еврокубок не подкосил.

Шансы на чемпионство: 12%

ЗЕНИТ

Осенью «Зенит» выбросило из колеи: 13 очков в десяти играх. Летом было существенно лучше: 20 очков в восьми матчах. Когда ушли эмоции от формирования новой команды, у бригады Роберто Манчини возникли проблемы. Причем как в атаке, так и в обороне: сразу в пяти осенних матчах чемпионата России коллектив из Питера не забил (летом так было однажды), сразу от трех соперников команда получила больше одного гола (летом такого не было) в свои ворота: «Анжи» (2:2), «Локо» (0:3) и «Спартака» (1:3).

Роберто Манчини требуется организовывать игру. Сколько времени на это уйдет, не знает никто. «Зенит» может сделать еще несколько трансферов, но какой от них толк, когда с организацией проблемы?

Шансы на чемпионство: 12%

ТЕМНАЯ ЛОШАДКА

«Краснодар»

У «Краснодара» хватает проблем. В 18 турах команда забила 26 мячей, но шесть раз ушла с поля без гола. Значит, против «быков» можно поставить на организованную игру сзади. Еще команда Игоря Шалимова плохо выступает с топами: она уже дважды проиграла «Спартаку» (1:4 и 0:2), по разу — ЦСКА (0:1), «Локомотиву» (0:2) и «Зениту (0:2). Рассчитывать на трофей в такой ситуации сложно.

Впрочем, одно преимущество у «Краснодара» есть: впервые за долгое время команда зимой будет готовиться исключительно к чемпионату России.