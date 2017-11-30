Смолов и «Реал» — это вообще реально?

Источник: Reuters

Сенсационное известие поведала миру Marca. Нет, о том, что мадридский «Реал» приценивается к аргентинскому достоянию «Интера» Мауро Икарди и готов ради него раскошелиться на 100−110 миллионов евро, в Испании болтают давно. Новостью стал шорт-лист игроков, среди которых лучший клуб Европы якобы подбирает себе «джокера» на зиму, а самой неожиданной в нём оказалась русская фамилия — Смолов.



Лучшему бомбардиру двух последних сезонов РФПЛ в заметке был посвящён ровно один абзац. В списке трансферных приоритетов «Реала» автор материала расположил Фёдора следом за Икарди, чилийским бомбардиром «Арсенала» Алексисом и новой надеждой немецкой «бундестим» из «Лейпцига» Тимо Вернером. На четвёртое же место (из четырёх) в своём голосовании определили Смолова читатели электронной версии издания.



Тем не менее новость подхватили и живо растиражировали все российские СМИ, имеющие хотя бы отдалённое отношение к спорту и в частности — к футболу. Оно и понятно: в нескончаемом потоке негатива имени информатора Родченкова всплыло хоть что-то приятное, позитивное, наполняющее гордостью. Чай, не каждый день отечественных мастеров мяча в столь почётном контексте поминают, и тем более на Западе.



Особо дотошные коллеги и подтверждение публикации испанцев тут же отыскали. В инстаграм-аккаунте компании, ведущей дела футболиста Смолова. Поначалу-то никто не придал особого значения снимку, опубликованному 23 ноября. У нас и Германа Ткаченко в лицо далеко не каждый признает (работа такая, знаете ли, не публичная), а уж его бородатого соседа по фото, гендиректора «Реала» Хосе Анхеля Санчеса, — тем более. А потом, аудитория у страницы небольшая — чуть больше 1200 подписчиков. Видимо, поэтому потенциально «бомбический» месседж и не вызвал в массах «своевременного» резонанса. Даже с интригующей текстовкой: «Работаем».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bb1-iuTFiMW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Работаем! Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко и генеральный директор ФК "Реал Мадрид" @realmadrid Хосе Анхель Санчез. Work in progress! ProSports President German Tkachenko and Real Madrid CEO Jose Angel Sanchez. #prosm #реал #реалмадрид #real #realmadrid #madrid</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @prosportsmanagement <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-23T15:50:08+00:00">Ноя 23 2017 в 7:50 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пресса, и та поняла тонкий намёк лишь через шесть дней, сопоставив этот факт с открывшимся накануне: ах вот оно что, вот, значит, над чем Герман Владимирович работал на прошлой неделе. Всё сходится, ждём Фёдора на «Бернабеу»? Дай бог, конечно — для отечественного футбола это был бы грандиозный прорыв, фантастическая имиджевая победа, особенно ценная в преддверии домашнего Кубка мира. Заранее прошу простить за занудство, но есть по крайней несколько нюансов, ставящих под сомнение реалистичность вышеозначенного сценария. С вашего позволения изложу их.



Самое тиражное издание Испании крайне щепетильно относится к собственной репутации и откровенной «желтухой» не промышляет. Но чтобы слух приобрёл более или менее правдоподобные очертания, желательно подтверждение хотя бы от пары источников. А их пока нет. Даже AS, ещё одно «придворное» (в хорошем смысле слова) издание «королевского» клуба сведениями о Смолове не располагает. Либо тщательно их скрывает, что в принципе лишено смысла. Про Икарди пишут — про Смолова нет.



Второе. Никто иной, как сеньор Санчес (тот самый человек с фото), месяц назад говорил дословно следующее: «Мы не думаем о покупках игроков ближайшей зимой, не планируем их». Можно, конечно, допустить, что под впечатлением от дубля Фёдора в матче сборных России и Испании в Мадриде резко пересмотрели свои селекционные планы. Аргумент? Вполне. Но нужно понимать: «Реал» — это нечто большее, чем великая команда. Это крупное спортивное предприятие, в котором наряду со спортивной обязательно рассматривается маркетинговая целесообразность любой более или менее крупной сделки. Много ли «Реал» выручит с продаж маек с надписью Smolov на спине? Боюсь, не очень. Если редактор международного отдела всё той же Marca, наш старый, добрый знакомый Хуан Кастро, затруднился дать более или менее исчерпывающую характеристику Фёдору, что говорить о менее подкованной публике? Для неё нападающий Смолов — тёмная лошадка. Даже после двух голов в ворота Де Хеа. На этом бренде в Испании много не заработаешь.



Понятно, что внутри России один из лучших исполнителей своего поколения обречён на пристальное внимание прессы. Но интенсивно нагнетаемый вокруг его имени ажиотаж наводит на определённые размышления. Ещё 17 ноября «переговоры по Смолову возобновил «Фенербахче». 27-го числа перечень виртуальных претендентов на форварда пополнил «Наполи», 28-го — «Шальке» и «Байер», 29-го — «Реал».



Устойчиво высокому спросу на Фёдора можно было бы только порадоваться, если бы не ещё одно «но», заключительное. Российские «топы», в отличие от западных, предметный интерес к Смолову не только не отрицали — подтверждали. И то, что первый раунд этой игры, летний, «Спартак» с «Зенитом» завершили вничью, «по нулям», ещё не значит, что они по умолчанию отказались от второго. Допускаю, что продолжение сериала будет даже увлекательнее начала — совместное производство как-никак.