Виталий Денисов: Семин в фильме о Торе — царь Асгарда!

Источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» провел закрытый показ имиджевого ролика #ЖелезноВместе. В нем рассказывается о болельщиках, которые родились после 2004 года, когда «Локомотив» в последний раз становился чемпионом России.

— В этом году нашему клубу 95 лет, думали, как правильно это отметить, как увеличить аудиторию, — сказал президент клуба Илья Геркус. — Вот вышли на первое место, чтобы все нас заметили. Радует, что на матч ходит много семей, пар, девушек. Обращаем внимание и на детей: важно болеть за клуб с ранних лет.

Закрытый показ ролика в кинотеатре на Кутузовском проспекте посетили семь игроков «Локомотив». «СЭ» поговорил с главным киноэкспертом команды Виталием Денисовым.

«СЕМИН — О’ДИН!»

Денисов со знанием дела рассказывает о споре между студиями из-за усов актера Генри Кевилла, который сыграл Супермена в «Лиге Справедливости». «Лигу» Виталий пока не смотрел, зато новый блокбастер о другом супергерое (и своем двойнике) пропустить не мог.

— На «Тора» ходил, конечно. Странно, что на премьеру не позвали! — смеется Денисов. — Обожаю всю киновселенную Marvel (фильмы по мотивам комиксов о Человеке-Пауке, Железном человеке, Торе и других — Прим. «СЭ».), и «Рагнарек» мне тоже понравился. Жалко, конечно, Асгард (вымышленный мир, где происходит действие фильма — Прим. «СЭ».) Но здорово, что новые герои появились. Знал по комиксам, что у Тора и Локи есть сестра, но в кино увидел ее впервые.

Добавили раза в два больше юмора — не сарказма или подколок, а именно веселья. В каких-то моментах этот юмор в новом «Торе» уместен, в каких-то — перебор. Но в целом фильм вообще шикарный! Мой совет: не обращайте внимания на то, что пишут все киноманы и блогеры. Я бы и второй, и третий раз сходил.

— Сам Тор поменялся?

— Да, короткая стрижка. У меня есть в планах последовать его примеру! Только что Сашка Коломейцев подкалывал: «Ты уже старый Тор, давай под нового коси!».

— Если вы Тор, то кто Юрий Семин во вселенной Marvel?

— Наверное, царь Асгарда, О’дин!

Джефферсон ФАРФАН | Источник: Спорт-Экспресс

«У ФАРФАНА ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ»

— В чем секрет Семина? В 70 лет он снова идет первым.

— Да если бы остальные тренеры знали секрет, следовали бы его примеру! Думаю, это сам подход к команде. Опыт тоже играет немалую роль. Семин же один из самых возрастных тренеров в России, только Гаджиев старше, кажется. И, наверное, один из самых эмоциональных. От него многим достается — даже сейчас, в Хабаровске.

— Вам досталось за пропущенный гол?

— Вина за этот гол лежит на мне. Надо было что-то придумать, чтобы не выбивать мяч по центру, но не получилось: на моей спине был игрок СКА. Этот гол — цепь ошибок, которая замкнулась на мне. Но три очка все равно у нас в кармане, а это главное.

— Вы долго не вылезали из запаса. Почему уже три матча подряд Семин вам доверяет?

— Отвечу так: кому играть сегодня, кому завтра, решает тренер. Может, новые тактические задумки, и я под них больше подходил. Я пропустил начало сезона из-за травмы. Все понимали ее тяжесть, и когда я вернулся в строй, выпускать меня немного боялись.

— На вашей позиции выходил Михаил Лысов. В свои 19 он впечатляет?

— Миша юный парень с хорошим талантом, который нужно развивать. А для этого нужно играть.

— Фарфан за три недели облетел пол-мира и все равно забивает. Как ему это удается?

— Я спрашивал Джефа: «Как ты?» Он отвечал: «Первый раз в жизни такое!» У Фарфана огромное желание играть в футбол. Важно еще, что перед «Анжи» ему дали отдохнуть. Даже для него тяжело выходить на поле после такого времени в полете. Я и сам много летал и знаю, каково это.

«НАДО УТЕПЛЯТЬСЯ: ЗИМА БЛИЗКО!»

— Сколько часов проспали, когда вернулись с матча со «СКА-Хабаровск» (2:1)?

— И не считал! Тяжеловато во вторник нам было, да. Я проснулся днем и ходил, как медведь. Будто в зоне турбулентности еще находился! В самолете до Москвы специально спать не ложился, чтобы избежать перепада во времени.

— В минус тринадцать реально играть в футбол?

— К сожалению, нет. Не хочется обижать СКА и болельщиков, но это было слишком тяжело. Во-первых, далеко лететь. В полете тело ведет себя не как обычно. Во-вторых — погода. Играть в такой холод слишком рискованно для здоровья. Спросите у Алексея Березуцкого, каково ему сейчас. Мы-то обошлись малой кровью, если сравнивать с ЦСКА.

— Таких матчей быть не должно?

— Нам-то уже неважно: мы приехали и победили. Но если в Хабаровске еще будет такой мороз, играть там, на мой взгляд, не стоит. Это чревато последствиями. Я-то не против любых условий, но почему не сделать в таких сложных регионах стадион с куполом или не воспользоваться резервной ареной?

— Семин после матча опасался, что Мануэл Фернандеш мог застудить бронхи. Не хотели надеть шарф, как Акинфеев?

— Может, к вратарям другие требования по внешнему виду, но полевым игрокам надевать шарфы нельзя. А после игры все кашляли, не только Ману. Пробегитесь в маечке и в шортиках, я посмотрю на ваше дыхание!

— К концу матча конечностей не чувствовали?

— Руки, ноги, уши, нос подмерзли. Но я хорошо разогрелся, плюс надел термобелье. А вот от согревающих стелек отказался. Мне они только мешают.

Что делать, погоду не подкрутишь. И в Москве сейчас холодно, надо будет утепляться. Зима близко!

Виталий ДЕНИСОВ | Источник: Спорт-Экспресс

«БУДУ РАД, ЕСЛИ ВСЕ КОНЧИТСЯ КАК У «СПАРТАКА»

— Матч «Спартак» — «Зенит» застал вас в полете?

— Да. Хотя жутко интересно было бы посмотреть, как там все развивалось. В итоге нам пилот результат сообщил по громкой связи. Все сразу включили телефоны, принялись смотреть голы.

— «Локомотив» — чемпион?

— Когда меня об этом спрашивают, становится смешно. Мы еще ничего себе не обеспечили. Сейчас только экстрасенсы могут сказать, кто будет первым! Вот когда (и если) медали наденем, тогда поговорим.

— Каково уходить на перерыв зимними чемпионами?

— Если будем об этом думать, можем и расслабиться и понизить уровень. И потом, нам ведь еще предстоят очные встречи со всеми лидерами. Стараюсь на таблицу вообще не смотреть. Главное самим побеждать, а остальные пусть разбираются.

— Что нужно «Локомотиву», чтобы остаться на первом месте?

— Молчать и продолжать в том же духе. И даже еще прибавить! Когда «Зенит» лидировал, много было разговоров, что они точно станут чемпионами. Даже за два-три тура до конца сезона нельзя будет расслабиться.

— «Локомотиву» фартит так же, как «Спартаку» в прошлом сезоне?

— Если все кончится, как у «Спартака», буду только рад!