Виталий Денисов: Семин в фильме о Торе — царь Асгарда!
Защитник «Локомотива» в интервью «СЭ» — о кино, матче в Хабаровске и лидерстве в чемпионате России.
Защитник «Локомотива» в интервью «СЭ» — о кино, матче в Хабаровске и лидерстве в чемпионате России.
«Локомотив» провел закрытый показ имиджевого ролика #ЖелезноВместе. В нем рассказывается о болельщиках, которые родились после 2004 года, когда «Локомотив» в последний раз становился чемпионом России.
— В этом году нашему клубу 95 лет, думали, как правильно это отметить, как увеличить аудиторию, — сказал президент клуба Илья Геркус. — Вот вышли на первое место, чтобы все нас заметили. Радует, что на матч ходит много семей, пар, девушек. Обращаем внимание и на детей: важно болеть за клуб с ранних лет.
Закрытый показ ролика в кинотеатре на Кутузовском проспекте посетили семь игроков «Локомотив». «СЭ» поговорил с главным киноэкспертом команды Виталием Денисовым.
«СЕМИН — О’ДИН!»
Денисов со знанием дела рассказывает о споре между студиями
— На «Тора» ходил, конечно. Странно, что на премьеру не позвали! — смеется Денисов. — Обожаю всю киновселенную Marvel (фильмы по мотивам комиксов о
Добавили раза в два больше юмора — не сарказма или подколок, а именно веселья. В
— Сам Тор поменялся?
— Да, короткая стрижка. У меня есть в планах последовать его примеру! Только что Сашка Коломейцев подкалывал: «Ты уже старый Тор, давай под нового коси!».
— Если вы Тор, то кто Юрий Семин во вселенной Marvel?
— Наверное, царь Асгарда, О’дин!
«У ФАРФАНА ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ»
— В чем секрет Семина? В 70 лет он снова идет первым.
— Да если бы остальные тренеры знали секрет, следовали бы его примеру! Думаю, это сам подход к команде. Опыт тоже играет немалую роль. Семин же один из самых возрастных тренеров в России, только Гаджиев старше, кажется. И, наверное, один из самых эмоциональных. От него многим достается — даже сейчас, в Хабаровске.
— Вам досталось за пропущенный гол?
— Вина за этот гол лежит на мне. Надо было
— Вы долго не вылезали из запаса. Почему уже три матча подряд Семин вам доверяет?
— Отвечу так: кому играть сегодня, кому завтра, решает тренер. Может, новые тактические задумки, и я под них больше подходил. Я пропустил начало сезона
— На вашей позиции выходил Михаил Лысов. В свои 19 он впечатляет?
— Миша юный парень с хорошим талантом, который нужно развивать. А для этого нужно играть.
— Фарфан за три недели облетел
— Я спрашивал Джефа: «Как ты?» Он отвечал: «Первый раз в жизни такое!» У Фарфана огромное желание играть в футбол. Важно еще, что перед «Анжи» ему дали отдохнуть. Даже для него тяжело выходить на поле после такого времени в полете. Я и сам много летал и знаю, каково это.
«НАДО УТЕПЛЯТЬСЯ: ЗИМА БЛИЗКО!»
— Сколько часов проспали, когда вернулись с матча со «СКА-Хабаровск» (2:1)?
— И не считал! Тяжеловато во вторник нам было, да. Я проснулся днем и ходил, как медведь. Будто в зоне турбулентности еще находился! В самолете до Москвы специально спать не ложился, чтобы избежать перепада во времени.
— В минус тринадцать реально играть в футбол?
— К сожалению, нет. Не хочется обижать СКА и болельщиков, но это было слишком тяжело.
— Таких матчей быть не должно?
—
— Семин после матча опасался, что Мануэл Фернандеш мог застудить бронхи. Не хотели надеть шарф, как Акинфеев?
— Может, к вратарям другие требования по внешнему виду, но полевым игрокам надевать шарфы нельзя. А после игры все кашляли, не только Ману. Пробегитесь в маечке и в шортиках, я посмотрю на ваше дыхание!
— К концу матча конечностей не чувствовали?
— Руки, ноги, уши, нос подмерзли. Но я хорошо разогрелся, плюс надел термобелье. А вот от согревающих стелек отказался. Мне они только мешают.
Что делать, погоду не подкрутишь. И в Москве сейчас холодно, надо будет утепляться. Зима близко!
«БУДУ РАД, ЕСЛИ ВСЕ КОНЧИТСЯ КАК У «СПАРТАКА»
— Матч «Спартак» — «Зенит» застал вас в полете?
— Да. Хотя жутко интересно было бы посмотреть, как там все развивалось. В итоге нам пилот результат сообщил по громкой связи. Все сразу включили телефоны, принялись смотреть голы.
— «Локомотив» — чемпион?
— Когда меня об этом спрашивают, становится смешно. Мы еще ничего себе не обеспечили. Сейчас только экстрасенсы могут сказать, кто будет первым! Вот когда (и если) медали наденем, тогда поговорим.
— Каково уходить на перерыв зимними чемпионами?
— Если будем об этом думать, можем и расслабиться и понизить уровень. И потом, нам ведь еще предстоят очные встречи со всеми лидерами. Стараюсь на таблицу вообще не смотреть. Главное самим побеждать, а остальные пусть разбираются.
— Что нужно «Локомотиву», чтобы остаться на первом месте?
— Молчать и продолжать в том же духе. И даже еще прибавить! Когда «Зенит» лидировал, много было разговоров, что они точно станут чемпионами. Даже за
— «Локомотиву» фартит так же, как «Спартаку» в прошлом сезоне?
— Если все кончится, как у «Спартака», буду только рад!
Александр МУЙЖНЕК
с Кутузовского проспекта.