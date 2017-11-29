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29 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Смолов — в «Реале»: неужели это правда?

По информации авторитетного издания Marca, 27-летний нападающий «Краснодара» Федор Смолов входит в список зимних трансферных целей «Реала». Испанская газета сообщает, что «Королевский клуб» ищет нового атакующего игрока, а помимо россиянина в качестве потенциальных вариантов значатся Мауро Икарди («Интер»), Алексис Санчес («Арсенал») и Тимо Вернер («Лейпциг»).

Источник: Спорт-Экспресс

В эту новость не так просто поверить. Многие саркастически улыбнутся и спросят: «Что за шутки?». Мы уже давно и почти всей страной хотим, чтобы Смолов — один из сильнейших футболистов России на сегодня, лучший бомбардир двух последних чемпионатов, находящийся в самом расцвете сил — уехал покорять Европу. Но такого поворота не ожидал никто. Все-таки, где, при всем к нему уважении, Федор, а где могучий «Реал», с Криштиану Роналду, другими звездами и двумя кубками Лиги чемпионов подряд?

Слишком круты и перечисленные рядом с фамилией Смолова конкуренты.

Икарди — фантастический нападающий, которого смело можно назвать одним из самых интересных не только в чемпионате Италии, но и во всей Европе. Аргентинец умеет почти все, в нынешнем сезоне наколотил за «Интер» 15 голов в 14 матчах. От такого игрока не откажется ни один клуб, потенциальная стоимость, учитывая сошедший с ума трансферный рынок, запросто зашкалит за 100 миллионов евро. Икарди 24, он моложе и перспективнее Смолова. И именно его Marca считает приоритетным вариантом для «Реала».

За 28-летнего Алексиса Санчеса говорит его опыт выступлений в «Барселоне» и «Арсенале», статус лидера «канониров» и одного из самых творческих и неординарных футболистов премьер-лиги. Он получал индивидуальную награду «Игрок года» в Англии. Чилиец — состоявшаяся звезда, его будущее в нынешнем клубе туманно, и разговоры об интересе «Реала» ходят давно.

У Вернера, возможно, пока не такое громкое имя в футбольном мире, однако и тут нам не нужно себя обманывать. Тимо всего 21, и перспектив здесь — не море, а целый океан. Он уже стал звездой-бомбардиром «Лейпцига», в прошлом чемпионате забил 21 гол в 31 матче, в нынешнем — семь в 11. Совсем скоро без него будет трудно представить сборную Германии, а странным фактом выглядит лишь то, что он до сих пор не в «Баварии».

Наш же Федор — прекрасный нападающий, но звезда исключительно местного масштаба. К своим 27 он не провел ни единого матча в Лиге чемпионов. И максимум, на что мы смели надеяться, — на его трансфер в дортмундскую «Боруссию».

Но все-таки, к информации об интересе «Реала», если задуматься, вполне можно отнестись серьезно по нескольким причинам:

Федор СМОЛОВ дважды поразил ворота Давида ДЕ ХЕА | Источник: Спорт-Экспресс

1) Смолов только-только забил два гола в ворота де Хеа. Да, в товарищеском матче. Возможно, не самым мотивированным испанцам. Но можно не сомневаться, что видео с его ударами и издевательской обводкой Пике разлетелись по футбольной Европе — были они слишком яркими.

2) Шесть дней назад президент компании ProSports Management, представляющей интересы Смолова, Герман Ткаченко встретился с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом. Никто не знает, что именно там обсуждали, но можно догадаться, что фамилия Смолова в ходе разговора в каком-нибудь контексте прозвучала.

3) Речь идет всего лишь о шорт-листе. А Смолов идет в нем одним из вариантов, причем не первым. И вполне возможно, что помимо перечисленных четырех игроков, есть в этом списке и десяток других. И никто не утверждает, что Федора рассматривают в «Реале» в качестве железного нападающего основы, а не резервиста для глубины обоймы.

4) В качестве приятных воспоминаний: играл же за «Реал» Денис Черышев. Пусть совсем недолго, но все-таки. Почему не может Смолов, который как футболист куда сильнее?

Да, все равно пока сложно поверить, что «Реал» может заинтересоваться русским парнем. Но давайте признаем: сам факт попадания фамилии Смолова в эту новость на сайте авторитетного издания и рядом с футболистами такого масштаба — это круто.

Помню, как летом на Кубке конфедераций, когда много писалось о возможном отъезде Федора в Германию, я приставал к немецким коллегам и пытался узнать их мнение. Но коллеги в лучшем случае отвечали: «Фамилию слышали, но близко с его игрой незнакомы», а в худшем — удивленно пожимали плечами и переспрашивали: «Кто это?».

Теперь же, после такой информационной «бомбы», фамилия Смолова наверняка разлетится среди зарубежных болельщиков и специалистов. В «Реал» он, вероятно, и не перейдет. Зато среди зарубежных клубов попроще, которые могут выразить реальную заинтересованность в трансфере, его фигура однозначно станет популярнее.

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