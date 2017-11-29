Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, Тайсон, на счету которого 50 побед (44 — нокаутом) и шесть поражений, — один из самых известных боксеров в истории.
Представитель Смолова встречался с гендиректором «Реала» на прошлой неделе
Герман Ткаченко, глава компании ProSports Management, представляющей интересы нападающего «Краснодара» и сборной России Фёдора Смолова, встречался с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом на прошлой неделе. Об этом свидетельствует запись в «инстаграме» ProSports Management от 23 ноября.