Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
Бывшая жена Джигарханяна ждет ребенка
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Собчак, Литвинова и Бондарчук посетили званый ужин
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон1
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Стоук Сити0
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ0
Труа0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал1
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут0
Бернли1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси0
Суонси0
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже1
Ренн2
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион1
Лилль2
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц0
Марсель3
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант1
Монако0
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза1
Ницца2
Все события
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Marca: Нападающий сборной России входит в шорт-лист «Реала»
Представлена форма сборной России на Олимпийских играх 2018 года
Собчак, Литвинова и Бондарчук посетили званый ужин
Кейт Миддлтон вышла в свет в повседневном наряде
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
16Кубок чемпионата мира проехал по России
7Гран-при Абу-Даби
22:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Представитель Смолова встречался с гендиректором «Реала» на прошлой неделе

Герман Ткаченко, глава компании ProSports Management, представляющей интересы нападающего «Краснодара» и сборной России Фёдора Смолова, встречался с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом на прошлой неделе. Об этом свидетельствует запись в «инстаграме» ProSports Management от 23 ноября.

Источник: РИА "Новости"

«Работаем! Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко и генеральный директор ФК “Реал Мадрид” Хосе Анхель Санчес», — говорится в сообщении ProSports Management.

Сегодня популярное издание Marca сообщило, что Смолов попал в сферу интересов «Реала», но шансы на его трансфер в мадридский клуб оцениваются невысоко.

Во время загрузки произошла ошибка.
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина
СКА выиграл у «Авангарда», одержав седьмую победу подряд в КХЛ
Marca: Нападающий сборной России входит в шорт-лист «Реала»
Белорусская биатлонистка выиграла индивидуальную гонку на КМ
Хоккеист ЦСКА забил «гол Гранлунда» в матче КХЛ (видео)
Конте: Один день на подготовку к матчу с «Ливерпулем» — это неправильно
Marca: ФИФА решила больше не проводить Кубок конфедераций
Новости
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Реконструкцию корпуса РАНХиГС в Москве завершат в конце 2021 г
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь