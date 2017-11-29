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18:10 (мск), источник: Р-Спорт

Семин условно дисквалифицирован КДК РФС на один матч

МОСКВА, 29 ноя — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) условно дисквалифицировал главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина на один матч, заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» в понедельник на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1 в матче 18-го тура чемпионата России.

«Семин покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей. Поскольку это случилось в пятый раз в сезоне, он дисквалифицирован на один матч условно. Испытательный срок — до конца чемпионата», — сказал Григорьянц журналистам.

«Болельщики “СКА-Хабаровска” бросали посторонние предметы на поле, за это штраф 20 тысяч рублей. Скандирование нецензурных выражений — 30 тысяч рублей. Несогласованный баннер — пять тысяч рублей. Баннер был согласован с полицией, но не с лигой, и делегат отразил это в рапорте. Ничего плохого на баннере не было, он носил позитивный характер — “Верим в команду!”, его вывесили студенты вуза, но он был не согласован», — добавил он.

Также Григорьянц сообщил, что екатеринбургский «Урал» и «Краснодар» заплатят по 50 тысяч рублей за задержку матча, а московский ЦСКА за использование болельщиками пиротехники — 20 тысяч.

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