Семин условно дисквалифицирован КДК РФС на один матч

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» в понедельник на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1 в матче 18-го тура чемпионата России.

«Семин покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей. Поскольку это случилось в пятый раз в сезоне, он дисквалифицирован на один матч условно. Испытательный срок — до конца чемпионата», — сказал Григорьянц журналистам.

«Болельщики “СКА-Хабаровска” бросали посторонние предметы на поле, за это штраф 20 тысяч рублей. Скандирование нецензурных выражений — 30 тысяч рублей. Несогласованный баннер — пять тысяч рублей. Баннер был согласован с полицией, но не с лигой, и делегат отразил это в рапорте. Ничего плохого на баннере не было, он носил позитивный характер — “Верим в команду!”, его вывесили студенты вуза, но он был не согласован», — добавил он.