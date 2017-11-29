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17:07 (мск), источник: Р-Спорт

«Ростов» условно наказан проведением матча на нейтральном поле

МОСКВА, 29 ноя — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Футбольный клуб «Ростов» оштрафован на 250 тысяч рублей за необеспечение безопасности на игре 18-го тура чемпионата России с махачкалинским «Анжи» и условно наказан проведением матча на нейтральном поле, заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Источник: РИА "Новости"

«Ростов» в субботу обыграл на своем поле «Анжи» со счетом 2:0. Ранее Григорьянц сообщил, что глава «Анжи» Осман Кадиев и исполнительный директор Павел Стипиди нецензурно оскорбляли судей.

«Стипиди заходил в судейскую без разрешения. Здесь идет вопрос о необеспечении безопасности со стороны “Ростова”, который оштрафован на 250 тысяч. И обязать “Ростов” провести один матч на нейтральном поле в другом городе условно. Установить для “Ростова” испытательный срок до конца сезона. Предупредить “Ростов”, что в случае повторного нарушения будут применены серьезнее санкции», — сказал Григорьянц журналистам.

«Также болельщики “Ростова” скандировали нецензурную лексику — 50 тысяч рублей», — добавил он.

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