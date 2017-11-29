Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Опрос выявил самые неуместные ситуации для проверки смартфона
Медведев отреагировал на пропажу 64 млрд руб. для аэропортов
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Поклонники не узнали Анну Хилькевич без макияжа
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:45
Челси
Суонси
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Труа
Все события
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов
Зубков: Пока не будет доказательств, медали не отдам
Екатерина Андреева показала эволюцию стиля дикторов
Поклонники не узнали Анну Хилькевич без макияжа
Ростовское телевидение сняло Райана Гослинга в рекламе против ВИЧ
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
12Суперкамбэк в рурском дерби и другие события выходных
16:04 (мск), источник: Советский спорт

Вариант с «Наполи» для Смолова: почему сейчас не подходящее время

«Советский спорт» о том, почему зима — не лучшее время для трансфера Федора Смолова в «Наполи».

Источник: Советский спорт

У Сарри сидит в запасе даже Джаккерини

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри придерживается принципа «играют сильнейшие». Основной игрок должен выбиться из колеи, чтобы вышел резервист.

Читайте также
Вариант с «Наполи» для Смолова: почему это круто

Летом 2016 года в «Наполи» перешел Эмануэле Джаккерини. Он был ключевым игроком сборной Италии Антонио Конте на Евро-2016 и был на том турнире в числе самых бегущих игроков. В матче с Испанией (2:0) в 1/8 финала он пробежал 12,97 км, что до этого на турнире не удавалось никому. Казалось, такой футболист «Наполи» подойдет, ведь в похожем ключе играют Гамшик и Аллан, также бегающие от своей штрафной до чужой. Но в «Наполи» Джаккерини осел в запасе! В минувшем сезоне в чемпионате Италии он провел на поле лишь 285 минут, а в стартовом составе появился только один раз! В этом сезоне дела у него складываются не лучше — 59 сыгранных минут, только выходы на замену.

Джаккерини — итальянец. Но даже это ему не помогает чаще попадать в состав. Значит, Федору Смолову будет еще сложнее. Ему нужно будет выигрывать конкуренцию, чтобы играть. Задвинуть на скамейку нынешнего Дриса Мертенса (10 голов — четвертый бомбардир соревнования) нереально. Тем более в год, когда «Наполи» борется за скудетто.

В чемпионате Италии сыграно 14 туров. Все эти игры начинали с первых минут крайние нападающие — Кальехон и Инсинье. 13 раз попадал в стартовый состав Дрис Мертенс. Можно сказать, что их некому заменить. Отчасти полноценной замены и правда нет. Но в начале сезона был в строю Аркадиуш Милик, вышедший с первых минут лишь один раз в шести поединках. Осенью поляк выбыл из игры из-за разрыва крестообразной связки правого колена. Интересно, что год назад подобное у него случилось с крестообразной связкой на другой ноге. Вот уж не везет.

Читайте также
Федор Смолов интересен итальянскому «Наполи»

В Италии нет зимней паузы

«Наполи» нужен нападающий. Совсем без запасных имеющих опыт нападающих команде, сражающейся за титул, быть нельзя. Но зимой команда возьмет (если возьмет) игрока именно что в запас. Маурицио Сарри просто некогда будет вписать новобранца в свою систему координат. В чемпионате Италии есть зимняя пауза, но она составляет всего две недели. Если быть точнее — в нынешнем году 15 дней.

Важно отношение к этой паузе. Сарри его высказал год назад, после выхода с зимних каникул: «Правила удивляют. Странно прерывать чемпионат на 17 дней, из которых футболисты отдыхают только семь. Подобное не лучшим образом сказывается на физическом состоянии спортсменов. Считаю, что во время праздников нужно играть. Если говорить о психологии, то мы в хорошем состоянии, а физику оценим во время игры».

Получается, что столь скоротечная пауза не дает футболистам возможности толком отдохнуть, а тренерам лишь усложняет жизнь.

Читайте также
«Шальке» и «Байер» включились в борьбу за Смолова

ЧМ-2018

Если «Наполи» решит купить Смолова, то велика вероятность, что Федор играть будет редко. А это очень плохо в год домашнего чемпионата мира. Как туда попасть на соревнование?

Чтобы попасть в стартовый состав команды Маурицио Сарри, нужно не просто быть сильнее конкурента, но и терпеливым. В чемпионате Италии-2015/16 Дрис Мертенс попал в стартовый состав всего лишь шесть раз! Потому что слева основным был Лоренцо Инсинье — 34 попадания в «старт». Не помогало Мертенсу даже то, что уступал конкуренту он не сильно. А впереди у Неаполя действовал Игуаин — 35 игр с первых минут.

Попасть в «Наполи» само по себе — круто. За полгода до ЧМ-2018 — не совсем.

Евгений Ломоносов

Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 «Он называл это «лечением». Гимнастки обвинили врача сборной в домогательствах
Секс, спорт и страдания: как постель помогает добиться чемпионства
МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов
Зубков: Пока не будет доказательств, медали не отдам
Вариант с «Наполи» для Смолова: почему это круто
РФ в ожидании соперников: что нужно знать о жеребьевке ЧМ-2018
Федерация хоккея США: Чистые спортсмены РФ должны играть на ОИ
Тренер: Лыжник Легков сейчас в ужасном состоянии
ВФЛА не будет против выступления РФ в нейтральном статусе на ЧМ
Новости
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Как учатся дети с аутизмом: истории из России и Великобритании С каждым годом все больше британцев выбирает домашнее обучение для школьников с особенностями развития. Россиянам тоже часто приходится забирать таких детей из школы, но причины у всех разные.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь