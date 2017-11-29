Маркова — «Зениту», Заболотного — ЦСКА? Кого стоит вернуть топ-клубам РФПЛ

Источник: РИА "Новости"

Антон Заболотный («Тосно» — ЦСКА)

В игровых моделях Леонида Слуцкого места тяжёлому форварду не находилось. Он предпочитал впереди ребят более вёртких, манёвренных, скоростных — таких, как Вагнер, Муса, Думбия. Здоровяки вроде Маазу, Нецида или Базелюка в его концепцию не вписывались, а ставка на верзилу Траоре была сделана скорее от безнадёги, чем изобилия вариантов. Молодой Заболотный Леониду Викторовичу тоже не пригодился.

Новый командир «армейцев» от исполнителя такого типажа, уверен, не отказался бы. Рослый, крепко стоящий на ногах и уверенно чувствующий себя в воздухе Заболотный будто бы создан для игровой системы Виктора Гончаренко. Его приобретение повысит не только наступательный, но и оборонительный потенциал ЦСКА — поскольку позволит Вернблуму вернуться в родную разрушительную стихию. По соотношению цена/качество Антон выглядит идеальным кандидатом в «армейцы»: за 800 тысяч евро (рыночная стоимость согласно transfermarkt.de) «Тосно», возможно, своего «сборника» и не уступит, но и задирать ценник до небес едва ли станет.

Серьёзный сдерживающий фактор у футболиста в этой истории может быть один — ЧМ-2018. За полгода до главного турнира жизни кардинально менять что-то в карьере рискованно. С другой стороны, из столицы попасть в «список двадцати трёх», наверное, будет всё же чуточку проще, чем из областного клуба-середняка. Тут есть о чём подумать — если возникнет повод для размышлений…

Евгений Марков («Тосно» — «Зенит»)

Благодаря вдумчивой работе Дмитрия Парфёнова с единомышленниками мы другими глазами взглянули на недооценённых большими клубами персонажей. Любопытно, что ярче всех у классного в прошлом защитника раскрылись нападающие. Пара форвардов «Тосно» уже этой зимой будет нарасхват, и может быть, даже оптом. Сильно удивлюсь, если дебютанту РФПЛ удастся сохранить этот уникальный тандем в целости до конца сезона. Если «Зенит» явится по душу Маркова, устоять перед посулами именитого соседа юному клубу будет безумно сложно.

Преимущества Евгения перед потенциальным конкурентом Дзюбой налицо. Во-первых, он моложе на шесть лет. Во-вторых, дешевле в эксплуатации. В-третьих, на волне — больше Маркова в чемпионате забивают только Смолов с Кокориным. Наконец, в-четвёртых, Марков свой, воспитанник клуба — следовательно, вписывается в программу возвращения доморощенных кадров в «Зенит», которой уже воспользовались Кузяев с Терентьевым.

Время играет против «Тосно» и на руку его потенциальным покупателям. Если работодатель Маркова не хочет потерять, возможно, самый ценный кадровый актив бесплатно, ему надо либо срочно продлевать с ним контракт, либо поскорее продавать — на пике спроса.

Кристиан Нобоа («Зенит» — «Рубин»)

Не каждому футболисту удаётся встретить «своего тренера» в жизни. Нобоа в этом отношении повезло и не повезло одновременно. С одной стороны, с Бердыевым он провёл семь замечательных лет в Казани и Ростове-на-Дону, собрав полный комплект российских медалей. С другой — сильная «Бердыевозависимость» не позволила обрусевшему эквадорцу в полной мере реализовать себя на других местах работы. В частности — в Петербурге.

Из многочисленной ростовской бригады хуже Нобоа на новом месте устроился только Новосельцев. В игровом смысле хуже. Но если Иван, судя по всему, готов и дальше ждать своего шанса на лавке, то Кристиана время поджимает. Он и в 32 ещё не наигрался, поэтому вряд ли станет возражать против ещё одного альянса с Бердыевым. Тем более — в родном для супруги городе. Есть ощущение, что и Манчини не будет против, не говоря уже о Бердыеве.

Рагнар Сигурдссон («Рубин» — «Краснодар»)

Сигурдссон рвался на выход из «Краснодара» с одной-единственной целью — испробовать себя в другой Премьер-Лиге. Посмотреть-то он Англию посмотрел, а себя толком не показал — в противном случае не отдал бы «Фулхэм» Рагнара «Рубину» в аренду. В Казани исландский защитник хотя бы играет. Получает ли удовольствие от процесса — вот в чём вопрос. Борьба за выживание в обрамлении стабильно полупустых трибун приливу энтузиазма плохо способствует. На фоне депрессивно-скучного «Рубина» «Краснодар» выглядит грандом. А регулярные аншлаги на чёрно-зелёной красавице-арене даже у такого сурового северного мужчины способны вызвать острый приступ ностальгии.

Предпосылок к возвращению Сигурдссона на юг России на самом деле даже больше, чем может показаться на первый взгляд. Если решение Гранквиста вернуться летом домой окончательное и бесповоротное, «Краснодару» уже следует задуматься о замене для капитана. Возможно, Рагнар — это и не беспроигрышный, но по крайней мере проверенный и экономичный вариант: уже летом Сигурдссон станет свободным агентом.

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Никита Чернов («Урал» — ЦСКА)

Чернов вернётся в ЦСКА в любом случае — вопрос сроков и статуса. Роль даже не первого — второго запасного защитника Никиту, с его собственных слов, более не прельщает. Естественная и похвальная для молодого футболиста позиция — было бы хуже, если бы он согласился сидеть на лавке хоть до пенсии. Даже в родном клубе. Тренер красно-синих это, конечно же, понимает и не станет понапрасну выдёргивать из команды, где он наконец-то обрёл доверие. Только если по вескому поводу, а он может возникнуть в ближайшее время.

В десятке самых «пожилых» участников чемпионата трое представляют ЦСКА. Все трое — стопперы, и все — с истекающими контрактами. Одновременный «дембель» Березуцких и Игнашевича станет катастрофой для команды, но к постепенному сходу ветеранов, хочешь не хочешь, готовиться надо. И не только морально.