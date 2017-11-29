Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Краснодар» впервые на новом стадионе провёл открытую для болельщиков тренировку
28 ноября «Краснодар» провёл открытую для болельщиков и СМИ тренировку.
28 ноября «Краснодар» провёл открытую для болельщиков и СМИ тренировку.
Она стала первой, состоявшейся на новом клубном стадионе
Понаблюдать за тем, как команда Игоря Шалимова готовится к заключительному домашнему матчу года против «Ахамата», и поддержать её собрались более тысячи болельщиков. По окончании тренировки было организовано интерактивное общение болельщиков и футболистов — на вопросы отвечали Андреас Гранквист, Фёдор Смолов, Андрей Синицын, Виктор Классон и Маурисио Перейра.