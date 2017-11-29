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13:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» впервые на новом стадионе провёл открытую для болельщиков тренировку

28 ноября «Краснодар» провёл открытую для болельщиков и СМИ тренировку.

Источник: РИА "Новости"

Она стала первой, состоявшейся на новом клубном стадионе чёрно-зелёных, сообщает пресс-служба «горожан».

Понаблюдать за тем, как команда Игоря Шалимова готовится к заключительному домашнему матчу года против «Ахамата», и поддержать её собрались более тысячи болельщиков. По окончании тренировки было организовано интерактивное общение болельщиков и футболистов — на вопросы отвечали Андреас Гранквист, Фёдор Смолов, Андрей Синицын, Виктор Классон и Маурисио Перейра.

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