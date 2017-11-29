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12:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Смокинг с золотым отливом

Вратарь чемпиона страны Артем Ребров признан «Футбольным джентльменом года».

Источник: Комсомольская правда

Голкипер и вице-капитан «Спартака» Артем Ребров стал лауреатом премии «Честная игра». Рыцаря футбольных полей «Комсомольская правда» определяет вот уже более двух десятков лет. В 2017 году голкипер «красно-белых» сначала выиграл народное голосование, проходившее на сайте kp.ru, а потом ему отдали голоса и большинство экспертов «КП».

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Это был лучший выбор. «Я очень рад, что стал лауреатом именно этой премии, — рассказал нам Артем Ребров. — И если често, то больше всего из личных призов мне бы хотелось получить именно эту премию. Чемпионы страны, обладатели Суперкубка — это все на первом месте, но это командные награды. А самой престижной из личных я всегда считал премию «Джентльмен года».

Голоса за Реброва отдавали не только те, кто переживает за «Спартак», но и болельщики других клубов. Например, член нашего жюри экс-премьер правительства России Сергей Степашин давно предан «Динамо». Но и он отдал должное спартаковскому голкиперу: «Я голосую за динамовца Кирилла Панченко, который не бросил “Динамо” в трудные времена, когда клуб вылетел из Премьер-лиги. И за Артема Реброва — знаю о нем много хорошего». А те, кто связан со «Спартаком» практически единогласно поставили Реброва на первое место.

Кстати, «КП» в 25-й, юбилейный, раз называет имя обладателя приза «Честная игра». Сам Ребров главным джентльменом российского футбола называет тоже спартаковца — Андрея Тихонов, который, кстати, дважды был лауреатом нашего конкурса. Об этом новоиспеченный «Джентельмен» нам рассказал на примерке смокинга.

— Артем, в вашем понимании джентльмен — это кто?

— Это человек, который должен соответствовать не только определенному кодексу, но и стилю поведения. Стильно, строго. И я бы еще добавил слово «Честно». Оно, думаю, вообще здесь главное. В первую очередь честно по отношению к окружающим.

— Если бы вы определяли, кто самый главный джентльмен в нашем футболе, вы бы кого выбрали?

— Андрея Тихонова.

Все говорят, Федор Черенков был достоин этого звания как никто другой, и не зря приз носит его имя.

Но когда он играл, я был совсем маленький, и видел только записи с его матчами. А Тихонов играл у меня на глазах. И у меня всегда премия «Джентльмен года» воспринималась, как премия Андрея Тихонова. Мне же удалось участвовать уже в ней, вы знаете? Я помогал, когда награждали Андрея Диканя и Дениса Глушакова, и вручали им смокинги.

— Главный приз нашей премии — действительно смокинг. У вас были моменты в жизни, когда он вам был нужен?

— Да вот совсем недавно позвали на мероприятие главного спонсора «Спартака». Большое собрание, солидные люди из высших кругов… И маленькими буквами в приглашении внизу было написано: обязательно наличие смокинга и вечернего платья у супруги. Ну, супруге-то проще, она любит красивые вещи. А со мной загвоздка: пришлось ехать все это искать, подгонять. А у меня же, как у вратаря, руки очень длинные, все нестандартно! Но если честно, мне понравилось в смокинге.

— А обычно ваш стиль одежды?

— У меня со стилем все просто — спортивный. И я же спортсмен — так что всегда в рабочей одежде (смеется). Джинсы, кеды, футболка… Жена на эту тему часто со мной ругается: «Уже замучил своими кедами!». Но если мне нравится, если мне комфортно, если мне удобно? Нет, ну если в театр, например, то я стараюсь конечно что-то соответствующее, но все равно не мешком в каком-то костюме идти.

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КСТАТИ.

Церемония «Джентльмен года-2017» состоится в Москве 11 декабря в отеле Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya. Наш Джентельмен при помощи лауреатов предыдущих лет облачится в черный смокинг от «Императорского портного».

Также лучший журналист, пишущий о футболе, получит приз имени знаменитого спортивного журналиста Льва Филатова, лучшие телекомментаторы будут отмечены «Золотым микрофоном». Наградим мы и самых юных футболистов.

СПРАВКА «КП».

Все лауреаты премии «Джентльмен года».

1994 Федор Черенков («Спартак»).

Омари Тетрадзе («Динамо»).

1995 Сергей Андреев («Ростсельмаш»).

1996 Андрей Тихонов («Спартак»).

1997 Дмитрий Аленичев («Спартак»).

1998 Олег Веретенников («Ротор»).

1999 Алексей Смертин («Локомотив»).

2000 Егор Титов («Спартак»).

2001 Руслан Нигматуллин («Локомотив»).

2002 Сергей Семак (ЦСКА).

2003 Дмитрий Булыкин («Динамо»).

2004 Александр Кержаков («Зенит»).

2005 Дмитрий Кириченко («Москва»).

2006 Андрей Тихонов («Химки»).

2007 Константин Зырянов («Зенит»).

2008 Игорь Семшов («Динамо»).

2009 Владимир Габулов («Динамо»).

2010 Дмитрий Хохлов («Динамо»).

2011 Андрей Воронин («Динамо»).

2012 Андрей Дикань («Спартак»).

2013 Денис Глушаков («Спартак»).

2014 Халк («Зенит»).

2015 Артем Дзюба («Зенит»).

2016 Игорь Акинфеев (ЦСКА).

2017 Артем Ребров («Спартак»).

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