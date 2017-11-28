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21:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Комбаров: После удара Ригони как будто парализовало

Матч с «Зенитом» обернулся для «Спартака» не только красивой победой (3:1), но и потерей одного из ключевых футболистов. Вчера, спустя сутки после перелома ребра, Дмитрий Комбаров дал эксклюзивное интервью «СЭ».

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После столкновения с Ригони в концовке встречи с сине-бело-голубыми защитник красно-белых выбыл из строя до конца 2017 года. Руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов пояснил, что лечение займет около месяца — таким образом, Дмитрий пропустит встречи с «Арсеналом» и ЦСКА в РФПЛ, а также решающую игру Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

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ЧУВСТВУЮ, КАК СЗАДИ ПРИЛЕТАЕТ ПРОСТО ОГРОМНАЯ МАССА

— После удара Ригони было заметно, что вам очень больно. Но спектакля, который бы мог привести к санкциям против аргентинца, устраивать не стали. Почему?

— Не играю на публику. Я такой, какой есть.

— Что испытали, когда в вас врезался соперник?

— Шла подача с фланга, пошел бороться, чтобы попытаться выбить мяч. Начал выпрыгивать, чувствую, что сзади прилетает просто огромная масса… Повтор мельком видел — так понимаю, Ригони с разбегу влетел в меня коленом. Что-то хрустнуло в спине. Испугался, подумал: ладно, если только ушиб — уже хорошо. Перелом ребра — терпимо. А вот за позвоночник очень переживал, все мысли были только об этом. Сразу начал шевелить ногами — не отнялись, ничего, все нормально. Ну и дыхание сбилось, не мог дышать. Там ребята когда подбежали, они тоже за это испугались.

— По ТВ-картинке заметно, что спартаковцы опасались, как бы у вас язык не запал.

— Да-да, не мог ни дышать, ни говорить. В нокауте не был и слышал, как стали кричать: «Язык, язык!». Находился в полном сознании, просто сделать ничего не мог — как будто парализовало! Ребята пытаются язык достать, на бок перевернуть, а мне больно. Потом чуть задышал, попросил ничего не делать. «У меня все нормально, только не трогайте сейчас, — говорю. — Чувствую, что-то может не в ту сторону куда-нибудь сместиться. Дайте чуть отлежаться».

— Что сказали врачи прямо на поле?

— Хотел встать, чтобы уйти за бровку на своих двоих. Но доктора запретили.

Момент столкновения Эмилиано РИГОНИ и Дмитрия КОМБАРОВА | Источник: Спорт-Экспресс

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ПОТОМ ВСЕ КРАСИВО СРОСЛОСЬ

— Когда уже сами шли под трибунами, уже понимали, что самых серьезных последствий — проблем с позвоночником — удалось избежать?

— Да, тогда уже разобрался. Стоять-ходить могу, значит, все более-менее. Но, к сожалению, совсем без последствий не обошлось. Поехали сразу на томографию, сделали снимок, который показал — ребро сломано.

— Как сейчас себя чувствуете?

— Двигаться больно, глубокие вдохи делать тяжело. Но это, в принципе, обычное явление при такой травме. Тем более, в первые сутки. Думаю, пройдет два-три дня и должно все нормализоваться. Главное, чтобы потом все красиво срослось.

— Какие рекомендации получили от врачей — что можно кушать, что нельзя?

— Сказали поменьше двигаться, стараться соблюдать покой, чтобы кость начала срастаться. По питанию — никаких рекомендаций, не та травма. Заказали корсет, жду вот, когда доктор привезет.

— Концовку года вы пропускаете…

— И это очень обидно. Нахожусь в хорошей форме, плюс такие игры впереди — и с «Арсеналом» против брата Кирилла, и дерби с ЦСКА, и «Ливерпуль». Досадно, но от повреждений никто не застрахован. Жизнь продолжается, будем восстанавливаться.

— На Ригони осталась обида?

— Повторю: момент подробно не рассматривал. Если соперник не успевал к мячу, это грязная игра.

— Аргентинец извинился?

— Не видел, подходил ли он. Обиды у меня нет никакой, это футбол. Жизнь такая, что в игре есть единоборства.

— Случались у вас более тяжелые травмы?

— Нет. Был только один перелом — пальца, почувствовал, что хрустнуло. Ничего страшного, ни одной тренировки не пропустил. Получается, ничего серьезнее, чем с ребром, и не случалось.

Дмитрий КОМБАРОВ покидает поле на электрокаре | Источник: Спорт-Экспресс

МЫ ВЕРНУЛИСЬ В ГОНКУ. ЭТО ВАЖНЕЕ РЕВАНША ЗА ПЕРВЫЙ КРУГ

— Вас наверняка сейчас активно поддерживают.

— Целый день сижу на телефоне. Парни звонят, пишут — давай, крепись, мы с тобой! Так что поддержку чувствую, всем спасибо!

— Спартаковцы выложили из раздевалки не традиционное фото, а видео с поздравлениями Манчини с днем рождения. Чья идея?

— Не знаю — сидел и думал о своем. Сказали, как обычно — давайте сфотографируемся командой, и там все быстро родилось. Даже не помню как именно, потому что еле-еле присел.

— Какое впечатление оставила игра? Можно говорить, что по тому, как складывался матч, «Спартак» не оставил сопернику шансов?

— В первом тайме зенитовцы у наших ворот моменты создавали, Кокорин головой мог забить. Но самое главное, футбол выглядел динамичным и открытым, интересным для зрителей. Не было такого, чтобы кто-то заперся в штрафной, никто тотально не доминировал. Хорошая встреча, мы взяли три очка, порадовали болельщиков — это самое главное.

— «Зенит» показал именно то, к чему «Спартак» и готовился?

— Разбирали действия питерцев. В нескольких матчах они перестраивали схему в зависимости от результата по ходу игры. В результате мы оказались готовы ко всему.

— После вашей передачи Самедов открыл счет. Искали пасом именно его?

— Он бежал, открылся хорошо — естественно, надо было попытаться отдать. Увидел зону, там открывались два в одного Самедов и Зе Луиш. Подал, Саня хорошо переправил мяч в дальний угол.

— Перед матчем возникали мысли о реванше за 1:5 в первом круге?

— Занозой это в душе не сидело. Но все помнили то обидное крупное поражение. Хотелось вернуть должок. И нам очень нужны эти три очка, чтобы опять включиться в гонку. Не выиграй мы у «Зенита», отставание от лидеров стало бы серьезным. А сейчас все более-менее — победили принципиального соперника, сократив дистанцию до него. Все довольны и рады. Главный итог — мы снова в большой игре. И это важнее, чем реванш за первый круг.

— Как считаете, кто вас может заменить в оставшихся до зимней паузы матчах?

— Когда в этом сезоне не выходил, фланг закрывал Джикия, Ещенко тоже слева появлялся.

— Как отреагировали на эпизод с Паредесом, который упал и схватился за лицо, находясь рядом с Самедовым?

— В любом европейском чемпионате такие ситуации случаются достаточно часто. Это, наверное, провокация, направленная на то, чтобы удалили нашего игрока. Подобное не приветствую. Это не по-спортивному.

— Арбитр в том эпизоде разобрался грамотно. А в целом вам понравилась работа Мешкова?

— А вот о судействе говорить не хочу.

Спартак М 3:1
Первый тайм: 2:1
Зенит
27.11.2017, 19:30 Зрители: 41141 основной раунд: 18-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберто Манчини
Голы
19′ Александр Самедов (Д. Комбаров) 19
30′ де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 12
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш, К. Промес) 50
4 Доменико Кришито 35′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
90+7′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45′ Денис Глушаков (к) 8
79′ 85′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
24′ 45′ Александр Самедов 19
69′ Роман Зобнин 47
76′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
18 Юрий Жирков
5 Леандро Паредес 24′
9 Александр Кокорин
19 Игорь Смольников 65′
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер 35′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 81′
7 Дмитрий Полоз 79′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
7 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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