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21:47 (мск), источник: Советский спорт

Виталий Мешков: Судейство выводило Глушакова из себя? Мне неинтересно его мнение

Рефери центрального матча тура «Спартак» — «Зенит» (3:1) Виталий Мешков в интервью «Советскому спорту» рассказал, насколько тяжело было работать на этой встрече, о справедливости удаления Фернандо, а также ответил на претензии капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

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«МНЕ ЛЕГКО РАБОТАТЬ С ИГРОКАМИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ»

— Тяжело далась работа на матче «Спартак» — «Зенит»?
— Эмоций никаких нет. Есть еще усталость, причем не физическая, а скорее моральная. Опустошение. Такие игры легко не даются. Мне понравилось, что вся бригада сработала, как единое целое. Мы неплохо настроились на этот матч, обсуждали взаимодействия, поэтому, на мой взгляд, все прошло на должном уровне.

— Тем не менее, есть ли какие-то замечания к себе, или все решения были приняты правильно?
— Сказать, что ты хорош на все 100% после такой встречи — это лукавство. В любой игре есть помарки, недочеты, над которыми нужно поработать. Детальный анализ мы проводим не по горячим следам, а примерно через день-два, то есть после того, как более-менее приходишь в себя.

Я сам на днях посмотрю еще раз матч. Если замечу, что где-то был не прав, покритикую себя. Помимо этого, я жду рапорта от инспектора. Отталкиваясь от тех советов, которые он мне даст, буду делать выводы.

— Работать на подобных матчах — неблагодарное дело?
— Судить — в принципе неблагодарное дело. Всегда останутся недовольные, и критических стрел в свой адрес не избежать. Если говорить о матчах, самых легких для судейской оценки, то это обычно встречи между командами, в которых собраны футболисты высокого уровня. То есть там, где люди больше сконцентрированы на самой игре, нежели на борьбе друг с другом. В таких матчах больше пытаются показать уровень своего мастерства.

Каждый матч по-своему сложный. На сегодняшний день цена ошибки в чемпионате России как никогда высока, потому что плотность команд как внизу, так и вверху турнирной таблицы очень сильная.

— Почему болельщики «Спартака» скептически относятся к вам?
— Мне трудно ответить на этот вопрос. Скорее надо спрашивать у болельщиков. Я довольно-таки мало читаю прессу, что перед играми, что после. Поэтому сложно судить о чьих-либо высказываниях.

«НЕ МОЕ ДЕЛО — СОЗДАВАТЬ ИЛИ УБИВАТЬ ИНТРИГУ»

— Глушаков после матча жестко высказался в ваш адрес, сказав, что судейство выводило его из себя. Как прокомментируете?
— Мне абсолютно не интересно, почему Дениса выводило мое судейство. У человека свое мнение, он играет на высоком уровне, встречается с разными арбитрами. Вполне нормально, что кто-то ему более симпатичен, кто-то — менее.

— Роберто Манчини посетовал на то, что вы не удалили Глушакова.
— Я, честно говоря, даже не знаю, о чем идет речь. У меня нет предвзятого отношения к игрокам. Если бы я заметил грубый фол со стороны футболиста, и он тянул бы на красную карточку, то я бы, не колеблясь, принял решение об удалении.

— А удаление Фернандо?
— Была вторая желтая карточка, человек в безрассудной манере вступил в единоборство. И по большому счету его не интересовал сам мяч. Если бы он повел себя еще более неаккуратно, то, возможно, я бы показал ему прямую красную.

— Принимая решение об удалении, вы абстрагируетесь от того, что можете «убить интригу»?
— Конечно, абстрагируюсь. Это не мое дело — создавать интригу или убивать ее. Моя задача — действовать по правилам игры в футбол. Основная моя цель на поле заключается в таком проведении матча, чтобы у команд не было претензий.

Еще раз могу повторить, что за работу на матче «Спартак» — «Зенит» мне не стыдно. Я бы не изменил ни одного решения, которое принял.

— Для вас эта игра была самой тяжелой в этом сезоне?
— Думаю, да. Хотя я обслуживал матчи «Краснодар» — ЦСКА и «Зенит» — «Локомотив», они были не менее сложными.

«ЕСЛИ БЫ ВВЕЛИ ВИДЕОПОВТОРЫ, ГЛУШАКОВУ БЫЛО БЫ ЛЕГЧЕ»

— Насколько тяжело контролировать процесс игры, когда накал высокий, много стычек и давит публика?
— Это не тяжело. Я отношусь к этому, как к определенной части своей работы. Поднимаясь по судейской иерархии с низших дивизионов, я наблюдал, что это происходит везде. Мы к этому готовы, и я действую в таких ситуациях на автомате.

Судьи прекрасно понимают, что в таких матчах, как «Спартак» — «Зенит», люди по стойке смирно не стоят и по команде арбитра ничего не делают. Я полностью отдавал себе отчет, что конфликтов на поле не избежать, и что провокации неизбежны. Но считаю, что мы отработали очень хорошо.

— За время вашей деятельности удалось выработать иммунитет к освистыванию с трибун?
— У меня получилось так, что в календаре были центральные матчи последних туров. К примеру, на матче «Зенита» с «Локомотивом» народу было гораздо больше, чем на игре со «Спартаком». До стартового свистка на реакцию трибун еще можно как-то обращать внимание, но со стартовым свистком мы полностью концентрируемся на событиях на поле и то, как ведут себя фанаты, практически незаметно для арбитра.

— Вы за видеоповторы?
— Видеоповторы нужны в ситуациях, когда арбитр не мог видеть нарушение правил, игру рукой или сомнительный офсайд. Иногда трудно правильно оценить эпизод, тем более, когда он происходит в динамике. Эта система лишний раз избавила бы судью от претензий со стороны общественности. Думаю, и Глушакову было бы легче: не было бы недовольства судейством, он стал бы лучше играть, и сборная начала бы прогрессировать.

Спартак М 3:1
Первый тайм: 2:1
Зенит
27.11.2017, 19:30 Зрители: 41141 основной раунд: 18-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберто Манчини
Голы
19′ Александр Самедов (Д. Комбаров) 19
30′ де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 12
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш, К. Промес) 50
4 Доменико Кришито 35′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
90+7′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45′ Денис Глушаков (к) 8
79′ 85′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
24′ 45′ Александр Самедов 19
69′ Роман Зобнин 47
76′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
18 Юрий Жирков
5 Леандро Паредес 24′
9 Александр Кокорин
19 Игорь Смольников 65′
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер 35′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 81′
7 Дмитрий Полоз 79′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
7 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
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