Задачи перед Малафеевым на новой должности в «Зените» будут поставлены позднее

«Накопилось много вопросов, нужно их потихоньку разрешать. Основные задачи будут поставлены позже, пока были озвучены только общие моменты. Официальное предложение [занять пост спортивного директора] поступило только сегодня, поэтому слишком мало времени было на обсуждение каких-то нюансов. В прессе было много информации [о возможном назначении], поэтому на подсознательном уровне думал, соглашусь ли на предложение или нет, когда оно поступит», — заявил Малафеев.