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20:32 (мск), источник: ТАСС

Задачи перед Малафеевым на новой должности в «Зените» будут поставлены позднее

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Задачи перед новым заместителем спортивного директора футбольного клуба «Зенит» Вячеславом Малафеевым будут поставлены позднее. Об этом ТАСС рассказал сам Малафеев.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник было объявлено, что Малафеев занял пост заместителя спортивного директора клуба по общим вопросам.

«Накопилось много вопросов, нужно их потихоньку разрешать. Основные задачи будут поставлены позже, пока были озвучены только общие моменты. Официальное предложение [занять пост спортивного директора] поступило только сегодня, поэтому слишком мало времени было на обсуждение каких-то нюансов. В прессе было много информации [о возможном назначении], поэтому на подсознательном уровне думал, соглашусь ли на предложение или нет, когда оно поступит», — заявил Малафеев.

Малафеев также рассказал, что не знает, кто займет пост спортивного директора «Зенита». «Я буду напрямую подчиняться Сергею Фурсенко (президенту клуба — прим. ТАСС)», — сказал бывший вратарь «Зенита».

Малафеев выступал за «Зенит» на протяжении 19 лет — с 1997 по 2016 год. В составе санкт-петербургского клуба вратарь четыре раза выиграл чемпионат России, два раза — Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

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