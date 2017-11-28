Почему проиграл «Зенит»: колонка Малафеева

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«Зенит» порадовал тем, что не опустил руки после того, как счет стал 0:2, смог навязать борьбу и вернул встрече интригу. Забей Кокорин в конце первого тайма и ход игры мог перевернуться.

Не соглашусь с теми, кто говорит, что Манчини не угадал с составом. Это же не лотерея! Да, была ранняя замена Краневиттера на Ригони, но ведь задача тренера вовремя внести коррективы и он это сделал. Может, сам футболист не выполнил все возложенные на него задачи. После каждой замены рисунок игры «Зенита» трансформировался — это говорит о том, что Манчини понимал, чего хочет, что нужно делать и предпринял максимум усилий, чтобы отыграться. Если бы тренер был слабым специалистом, то не стал бы делать такую раннюю замену: дождался бы перерыва или вообще выпустил бы Ригони в начале второго тайма.

Почему «Зенит» все-таки не ушел от поражения? Есть несколько субъективных и объективных причин. Во-первых, немного не повезло в завершающей стадии. Во-вторых, хорошо смотрелся «Спартак», в каких-то компонентах москвичи выглядели интереснее петербуржцев. Но не могу сказать, что красно-белые наиграли на победу 3:1. Здесь я согласен с Манчини — по моментам матч стал скорее ничейным. В крайнем случае, дело должно было закончиться минимальной победой «Спартака». Третий гол в ворота «Зенита» — следствие того, что пришлось раскрываться и в добавленное время действовать авантюрно. В таких случаях ничью и поражение всегда разделяет один шаг — кто-то воспользовался своим шансами, кто-то нет, кто-то сыграл мастеровито, а кому-то класса не хватило. А по сути обе команды показывали классный футбол и заслуживали победы. «Зениту» просто-напросто не хватило забитых мячей.

Кстати, в моментах с двумя голами спартаковцев в первом тайме Лодыгин не выручил, но сделать это было крайне сложно. В обоих случаях голкипер занимал правильную позицию. Парадокс в том, что если бы Лодыгин расположился бы неверно, находился бы ближе к центру ворот, у него появился бы шанс отбить удар Самедова. Но такое случается только по наитию. Что-то внутри подсказывает, что нужно быть именно в этом месте. А удар Луиза Адриану вышел непростым, обводящим. Лодыгину перекрывали обзор — это становится очевидно на повторе. К мячу же Пашалича привела череда ошибок разных игроков, но на результат он уже не влиял. Что касается ответа «Зенита», то после удара Кришито последовал рикошет — Селихову было сложно переложиться, ведь все случилось очень близко от ворот.