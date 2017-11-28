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19:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему проиграл «Зенит»: колонка Малафеева

Матч «Спартака» с «Зенитом» получился ярким: было много борьбы и событий. Есть что обсудить и зрителям, и экспертам. Мы увидели два красивых гола в исполнении москвичей — третий мяч в ворота петербуржцев в расчет брать не буду, там команда слишком раскрылась и уже не могла качественно контролировать подходы к своим воротам.

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«Зенит» порадовал тем, что не опустил руки после того, как счет стал 0:2, смог навязать борьбу и вернул встрече интригу. Забей Кокорин в конце первого тайма и ход игры мог перевернуться.

Не соглашусь с теми, кто говорит, что Манчини не угадал с составом. Это же не лотерея! Да, была ранняя замена Краневиттера на Ригони, но ведь задача тренера вовремя внести коррективы и он это сделал. Может, сам футболист не выполнил все возложенные на него задачи. После каждой замены рисунок игры «Зенита» трансформировался — это говорит о том, что Манчини понимал, чего хочет, что нужно делать и предпринял максимум усилий, чтобы отыграться. Если бы тренер был слабым специалистом, то не стал бы делать такую раннюю замену: дождался бы перерыва или вообще выпустил бы Ригони в начале второго тайма.

Почему «Зенит» все-таки не ушел от поражения? Есть несколько субъективных и объективных причин. Во-первых, немного не повезло в завершающей стадии. Во-вторых, хорошо смотрелся «Спартак», в каких-то компонентах москвичи выглядели интереснее петербуржцев. Но не могу сказать, что красно-белые наиграли на победу 3:1. Здесь я согласен с Манчини — по моментам матч стал скорее ничейным. В крайнем случае, дело должно было закончиться минимальной победой «Спартака». Третий гол в ворота «Зенита» — следствие того, что пришлось раскрываться и в добавленное время действовать авантюрно. В таких случаях ничью и поражение всегда разделяет один шаг — кто-то воспользовался своим шансами, кто-то нет, кто-то сыграл мастеровито, а кому-то класса не хватило. А по сути обе команды показывали классный футбол и заслуживали победы. «Зениту» просто-напросто не хватило забитых мячей.

Кстати, в моментах с двумя голами спартаковцев в первом тайме Лодыгин не выручил, но сделать это было крайне сложно. В обоих случаях голкипер занимал правильную позицию. Парадокс в том, что если бы Лодыгин расположился бы неверно, находился бы ближе к центру ворот, у него появился бы шанс отбить удар Самедова. Но такое случается только по наитию. Что-то внутри подсказывает, что нужно быть именно в этом месте. А удар Луиза Адриану вышел непростым, обводящим. Лодыгину перекрывали обзор — это становится очевидно на повторе. К мячу же Пашалича привела череда ошибок разных игроков, но на результат он уже не влиял. Что касается ответа «Зенита», то после удара Кришито последовал рикошет — Селихову было сложно переложиться, ведь все случилось очень близко от ворот.

Если посмотреть в таблицу, то «Локомотив» оторвался от «Зенита» уже на 6 очков, но я напомню, что в 2007 году наше отставание от «Спартака» достигало 7, а в итоге мы стали чемпионами. Остается еще 12 туров — и все реально. У петербуржцев достаточно хорошие шансы догнать железнодорожников. И даже хорошо, что подтянулись преследователи с третьего и четвертого мест. Команде Юрия Семина еще предстоят встречи и со «Спартаком», и с «Зенитом». Все борются, есть шанс, что «Локо» потеряет очки. Тем более, набирает их лидер натужно. В весенней части сезона может произойти все, что угодно. От одной из команд может отвернуться удача — и ситуация совершенно изменится.

Спартак М 3:1
Первый тайм: 2:1
Зенит
27.11.2017, 19:30 Зрители: 41141 основной раунд: 18-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберто Манчини
Голы
19′ Александр Самедов (Д. Комбаров) 19
30′ де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 12
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш, К. Промес) 50
4 Доменико Кришито 35′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
90+7′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45′ Денис Глушаков (к) 8
79′ 85′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
24′ 45′ Александр Самедов 19
69′ Роман Зобнин 47
76′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
18 Юрий Жирков
5 Леандро Паредес 24′
9 Александр Кокорин
19 Игорь Смольников 65′
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер 35′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 81′
7 Дмитрий Полоз 79′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
7 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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