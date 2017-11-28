Вернблум стал MVP 18-го тура РФПЛ

В голосовании специалистов, журналистов и представителей РФПЛ нападающий «Тосно» Евгений Марков опередил Вернблума на один балл. Однако посетители «Чемпионата» более активно голосовали за Вернблума в опросе на странице проекта, поставив его на второе место (два балла). В опросе в соцсети «ВКонтакте» швед занял первое место (три балла).