Каррера превзошел Манчини. Объясняем, в чем

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ЗНАЛ И ИСПОЛЬЗОВАЛ СЛАБОСТИ «ЗЕНИТА»

Этот матч наглядно показал, что построение игры характеризует не схема и не цифры, описывающие ее, а функции и обязанности футболистов в конкретных ситуациях. Когда стал известен стартовый состав красно-белых, можно было предположить, что команда опять, как и в Краснодаре, будет действовать по любопытной атакующей расстановке 4−4−2 (или 4−2−4), только не с Мельгарехо, а с Самедовым. А главной задачей станет максимально быстрая доставка мяча одному из четырех нападающих.

Однако в этот раз принципы спартаковского футбола оказались несколько иными. Мяч куда чаще появлялся в ногах у Фернанду и Глушакова, команда не боялась задерживать его в средней линии и разыгрывать. Вероятно, это не случайность, и Каррера попросту играл на слабостях «Зенита». А именно — на недостаточно насыщенной центральной зоне, где Паредес и Краневиттер вынуждены вдвоем справляться со всей работой. Нельзя забывать, что оба — не самые великие в мире разрушители, порой бросают позиции и поднимаются слишком высоко.

И особая миссия в первые 30 минут легла на плечи Луиза Адриану. При развитии позиционных атак бразилец качественно искал пространство между двумя линиями соперника, с удовольствием опускался в эту зону и обеспечивал количественное преимущество, пока Глушаков и Фернанду собирали возле себя двух оппонентов-аргентинцев. После такого смещения красно-белые забили второй мяч, но перспективные предпосылки виделись и в нескольких предыдущих моментах. Адриану фактически превращался в третьего центрального полузащитника, а «Зенит» оказался к таким ситуациям не готов. Фланговые игроки партнеров не страховали, а защитники пятились.

Перед вторым голом Луиз Адриану сам разогнал атаку, найдя пространство между оборонительными линиями «Зенита».

УГАДАЛ С САМЕДОВЫМ

И дело не только в результативных действиях Александра.

«Я выбрал Самедова, потому что он, в отличие от Пашалича и Мельгарехо, может играть сразу на трех позициях», — объяснил на пресс-конференции свой выбор Каррера.

Зачем ему понадобились сразу три позиции? Видимо, Массимо пытался быть готовым ко всем возможным вариантам построения «Зенита», ведь Манчини мог использовать не 4−4−2 с Кузяевым на правом фланге, а 4−3−3, как случалось в предыдущих матчах. И уже когда состав петербуржцев стал известен, Самедов получил окончательную роль.

Александр действительно становится универсалом, и в этом матче он исполнял роль и правого хавбека при 4−4−2 (атакующая фаза), и правого центрального — при 4−3−3 (при смещениях Луиза Адриану на фланг или в обороне) и центрального атакующего при 4−2−3−1 (после первой замены Манчини, когда счет стал уже 2:1). И все это — за один тайм. Пожалуй, Самедов действительно лучше, чем Мельгарехо, умеет правильно заполнять зоны, не боясь уходить с фланга в глубину.

Смещения номинальных крайних полузащитников в центр (мы ведь помним, что в этой зоне у «Зенита» не все в порядке) собственно, тоже помогли забить «Спартаку» два гола до перерыва. В первом случае Промес так запутал Смольникова и Кузяева своим маневром, что на фланге совершенно один оказался Комбаров, а следом Самедов выполнил непредсказуемый рывок из зоны Кришито на ближнюю штангу, ворвавшись между Мамманой и Ивановичем. Во втором — Самедов не стал убегать во фланг, а сделал несколько шагов навстречу Луизу Адриану и помог разыграть красивую комбинацию в одно касание.

Первый гол «Спартака»: смещение Промеса в центр поставило в тупик Смольникова и Кузяева. Комбаров остался совсем один на фланге. А Самедов уже тоже покинул бровку и готов ворваться в зону между Кришито и Мамманой на ближнюю штангу.

ВОВРЕМЯ ВЫПУСТИЛ ЗОБНИНА

В конце первого тайма, после выхода Ригони и первого гола петербуржцев, дальнейший сценарий матча стал очевиден. «Зенит» получил эмоциональный всплеск, начал еще активнее давить, и Каррере нужно было реагировать. Для начала главный тренер «Спартака» переключил команду на 4−2−3−1, где Луиз Адриану ушел на правый фланг, а Самедов стал дополнительным центральным хавбеком. Но это была временная мера, а в перерыве последовала уже более радикальная — выход Зобнина.

Причина как в том, что Самедов после долгого отсутствия под конец тайма явно подустал и начал допускать ошибки (например, не очень понятно действовал при пропущенном голе, а следом неловкой передачей назад придумал еще один опасный момент у своих ворот), так и требовании увеличить оборонительные способности команды. При всех своих преимуществах Самедов — не лучший разрушитель.

Появление же Зобнина обеспечило красно-белым дополнительный объем черновой работы, цепкость, агрессию при обороне и отсутствие свободных зон. Добавив еще одного центрального хавбека, «Спартак» насытил среднюю линию, перекрыл там кислород Паредесу с Кузяевым и заставил «Зенит» организовывать доставку мяча в штрафную через фланги. За 98 минут сине-бело-голубые выполнили 37 (!) кроссов, однако эффективность таких передач в футболе чересчур низка, чтобы на них стабильно надеяться.

Эта примитивная тактика не спасала «Зенит» в предыдущих встречах, не помогла и в понедельник. Вспомнить можно лишь два удара Кокорина головой. Выход Дзюбы оказался бессмысленным, поскольку Джикия и Боккетти уверенно снимали верховые мячи, летящие в их сторону.

«Зенит» выполнил 37 подач в штрафную «Спартака». Красно-белые использовали этот прием только шесть раз.

НЕ ЗАТЯНУЛ СО ВТОРОЙ ЗАМЕНОЙ

Приближался самый опасный для «Спартака» отрезок матча, в котором команда традиционно много пропускает. Давление «Зенита» выглядело однообразным, но и оно могло закончиться неприятностями: всегда есть вероятность, что одна из двадцати подач подряд к чему-то приведет, особенно когда мяч почти всегда у соперника. Требовалось перезагрузить игру еще одной заменой, что Каррера и сделал.

И тот факт, что ушел с поля именно Луиз Адриану, видится также правильным решением. Бразилец выдал колоссальный объем работы, все время находился в движении, сменил несколько позиций. Во втором тайме он выполнил несколько очень длинных рывков: сначала пытался убежать один на один с центра поля от Мамманы, затем дважды несся через все поле назад помогать обороне. В одном эпизоде очутился в собственной штрафной на одной линии с центральными защитниками и на какое-то время там задержался.