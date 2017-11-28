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15:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как играть без Комбарова. Варианты замены

Три декабрьских матча «Спартак» проведет без основного левого защитника — у Дмитрия Комбарова сломано ребро.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Травма ребра, полученная в столкновении с Ригони в матче с «Зенитом», оставила Комбарова вне игры до конца этого года. Между тем «Спартаку» в нем предстоят еще три важнейшие игры — в Туле с «Арсеналом», в туманном со всех сторон — и в плане погоды, и с точки зрения турнирных перспектив — Ливерпуле, и, наконец, жаркая схватка с ЦСКА в холодной Москве. Кем чемпионы России могут заменить выбывшего игрока, без которого вот уже несколько лет сложно представить себе спартаковский левый фланг и который стал одним из героев победной встречи с «Зенитом»?

ДЖИКИЯ.

Источник: Спорт-Экспресс

Вариант рабочий, проверенный. Георгий умеет действовать слева и не раз это демонстрировал. Пусть в атаке он не настолько продуктивен, как Дмитрий, и вряд ли сможет кормить нападающих подачами с комбаровской методичностью, зато в обороне способен сыграть и понадежнее. Его присутствие на краю, не исключено, поможет и Промесу, который хоть и лишится привычной поддержки с тыла, зато будет уверен, что его ошибки там бережно подчистят. А вспомогательные функции Комбарова может выполнить Зобнин, наверняка сыграющий в основе уже в ближайшем туре чемпионата, поскольку из-за дисквалификации его пропустит и Фернанду. Роман неутомимо перемещается по всей ширине поля и ему не составит труда регулярно возникать на левом фланге, связывая Промеса с партнерами и завязывая в паре с ним комбинации. Да и острые передачи в штрафную Зобнин исполняет неплохо.

В центре обороны в этом случае более прочным выглядит дуэт Боккетти — Кутепов. Таски, есть мнение, лучше себя чувствует все-таки в паре с Джикией. А два защитника-иностранца — слишком большая роскошь в условиях лимита, если вести речь о дерби.

МЕЛЬГАРЕХО.

Источник: Спорт-Экспресс

Латиноамериканца Каррера уже использовал на фланге, пытаясь подыскать тому наиболее оптимальную позицию. Нельзя сказать, что эксперимент вышел успешным — все-таки впереди от азартного и авантюрного Мельгарехо больше пользы. С другой стороны, как разовая акция, этот вариант имеет право на жизнь — скажем, в Туле. А в Ливерпуле, если фантазировать безудержно, «Спартак» может вспомнить и опробованную версию с тремя центральными защитниками — в таком случае Джикия вернется в привычную зону, Мельгарехо сыграет по всей бровке, а Промеса определят в нападение.

КТО-НИБУДЬ ЕЩЕ.

Источник: Спорт-Экспресс

При двух рабочих вариантах да накануне трех ответственных игр какие-то небывалые новшества не кажутся уместными. Но «Спартак» способен удивлять, поэтому оставим люфт и для сенсации. Сюда можно вписать, например, перевод налево Ещенко, чей гигантский опыт и сходные с Комбаровым игровые способности и склонности теоретически позволят ему безболезненно заменить выбывшего партнера, так, чтобы отряд и не заметил потери бойца. Тогда справа могут сыграть Тигиев, Петкович или, что уже применялось недавно, Зобнин. На этот нетривиальный шаг Карреру может натолкнуть необходимость предоставить кому-нибудь из основы дополнительный отдых: матч с «Арсеналом» уже в пятницу, а самоотдача и энергозатраты спартаковцев в понедельничной игре с «Зенитом» были колоссальными, и не все успеют восстановиться полностью — а в уме нужно держать «Ливерпуль». В этих условиях в Туле, хотя бы в одном тайме, можно и рискнуть.

ЕВГЕНИЙ ЗЫРЯНКИН

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