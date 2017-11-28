Как играть без Комбарова. Варианты замены
Три декабрьских матча «Спартак» проведет без основного левого защитника — у Дмитрия Комбарова сломано ребро.
Три декабрьских матча «Спартак» проведет без основного левого защитника — у Дмитрия Комбарова сломано ребро.
Травма ребра, полученная в столкновении с Ригони в матче с «Зенитом», оставила Комбарова вне игры до конца этого года. Между тем «Спартаку» в нем предстоят еще три важнейшие игры — в Туле с «Арсеналом», в туманном со всех сторон — и в плане погоды, и с точки зрения турнирных перспектив — Ливерпуле, и, наконец, жаркая схватка с ЦСКА в холодной Москве. Кем чемпионы России могут заменить выбывшего игрока, без которого вот уже несколько лет сложно представить себе спартаковский левый фланг и который стал одним из героев победной встречи с «Зенитом»?
ДЖИКИЯ.
Вариант рабочий, проверенный. Георгий умеет действовать слева и не раз это демонстрировал. Пусть в атаке он не настолько продуктивен, как Дмитрий, и вряд ли сможет кормить нападающих подачами с комбаровской методичностью, зато в обороне способен сыграть и понадежнее. Его присутствие на краю, не исключено, поможет и Промесу, который хоть и лишится привычной поддержки с тыла, зато будет уверен, что его ошибки там бережно подчистят. А вспомогательные функции Комбарова может выполнить Зобнин, наверняка сыграющий в основе уже в ближайшем туре чемпионата, поскольку
В центре обороны в этом случае более прочным выглядит дуэт Боккетти — Кутепов. Таски, есть мнение, лучше себя чувствует
МЕЛЬГАРЕХО.
Латиноамериканца Каррера уже использовал на фланге, пытаясь подыскать тому наиболее оптимальную позицию. Нельзя сказать, что эксперимент вышел успешным —
При двух рабочих вариантах да накануне трех ответственных игр
ЕВГЕНИЙ ЗЫРЯНКИН