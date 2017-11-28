Владислав Безбородов рассудит «Спартак» и «Арсенал» в матче 19-го тура РФПЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Арсенал» — «Спартак» пройдет в Туле в пятницу и начнется в 19:30 мск. После 18 туров действующий чемпион страны «Спартак» идет на четвертом месте в таблице РФПЛ с 31 очком в активе, а «Арсенал» с 24 баллами занимает девятую строчку.

Помогать Безбородову будут судьи на линиях Максим Гаврилин (Владимир) и Валерий Данченко (Уфа), резервным арбитром назначен Алексей Амелин (Тула), а инспектором — Эдуард Малый (Волгоград).

Домашний матч лидера чемпионата России московского «Локомотива» с казанским «Рубином», который пройдет в субботу, рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным (Санкт-Петербург). Ему будут помогать лайнсмены Алексей Лебедев и Рашид Абусуев (оба — Санкт-Петербург), резервным арбитром будет Алексей Сухой (Люберцы), а инспектором — Александр Гвардис (Калининград).

Назначения на остальные матчи 19-го тура:

ЦСКА (Москва) — «Тосно» (Ленинградская область) — Роман Галимов (Улан-Удэ),

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) — Сергей Карасев (Москва),

«Динамо» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — Виталий Мешков (Дмитров),

«Уфа» — «Амкар» (Пермь) — Владимир Сельдяков (Балашиха),

«Краснодар» — «Ахмат» (Грозный) — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону),