Владислав Безбородов рассудит «Спартак» и «Арсенал» в матче 19-го тура РФПЛ
МОСКВА, 28 ноя —
МОСКВА, 28 ноя —
Встреча «Арсенал» — «Спартак» пройдет в Туле в пятницу и начнется в 19:30 мск. После 18 туров действующий чемпион страны «Спартак» идет на четвертом месте в таблице РФПЛ с 31 очком в активе, а «Арсенал» с 24 баллами занимает девятую строчку.
Помогать Безбородову будут судьи на линиях Максим Гаврилин (Владимир) и Валерий Данченко (Уфа), резервным арбитром назначен Алексей Амелин (Тула), а инспектором — Эдуард Малый (Волгоград).
Домашний матч лидера чемпионата России московского «Локомотива» с казанским «Рубином», который пройдет в субботу, рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным (Санкт-Петербург). Ему будут помогать лайнсмены Алексей Лебедев и Рашид Абусуев (оба — Санкт-Петербург), резервным арбитром будет Алексей Сухой (Люберцы), а инспектором — Александр Гвардис (Калининград).
Назначения на остальные матчи 19-го тура:
ЦСКА (Москва) — «Тосно» (Ленинградская область) — Роман Галимов (Улан-Удэ),
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) — Сергей Карасев (Москва),
«Динамо» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — Виталий Мешков (Дмитров),
«Уфа» — «Амкар» (Пермь) — Владимир Сельдяков (Балашиха),
«Краснодар» — «Ахмат» (Грозный) — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону),
«Анжи» (Махачкала) — «СКА-Хабаровск» — Алексей Еськов (Москва).