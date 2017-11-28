Вратарь «Локомотива» Гилерме сообщил, что в 2017 году больше не сыграет
МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме
МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме
31-летний голкипер получил травму бедра в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы с молдавским «Шерифом», который состоялся 2 ноября в Москве.
«Мое повреждение не настолько серьезное, как я представлял изначально. Прошло уже три недели, я хорошо себя чувствую — очень хороший прогресс, но все равно это травма, с которой опасно торопиться. Врачи сказали, что я буду лечиться максимум два с половиной месяца, может, даже шесть недель, но до перерыва сыграть не успею. Я не спешу, время у меня есть — главное, быть готовым к сборам», — сказал Гилерме.
«Локомотив», лидирующий в чемпионате России, в 2017 году проведет еще три матча — в чемпионате России он встретится с «Рубином» (2 декабря) и «Тосно» (11 декабря), а в Лиге Европы — с чешским «Фаставом» (7 декабря).