Вратарь «Локомотива» Гилерме сообщил, что в 2017 году больше не сыграет

«Мое повреждение не настолько серьезное, как я представлял изначально. Прошло уже три недели, я хорошо себя чувствую — очень хороший прогресс, но все равно это травма, с которой опасно торопиться. Врачи сказали, что я буду лечиться максимум два с половиной месяца, может, даже шесть недель, но до перерыва сыграть не успею. Я не спешу, время у меня есть — главное, быть готовым к сборам», — сказал Гилерме.