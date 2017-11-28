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15:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Червиченко: «Спартак» обыграл «Зенит» в валянии на газоне в последние 20 минут

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение по поводу прошедшей встречи 18-го тура РФПЛ, в которой красно-белые на своём поле обыграли «Зенит» со счётом 3:1.

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«Не скажу, что вчера «Спартак» был намного сильнее «Зенита». Если посмотреть на итоговый счёт, то получается — да. А по ходу игры — не уверен, что спартаковцы превзошли питерский клуб на всех участках поля и по всем компонентам. В чём «Спартак» точно выиграл, так это в валянии на газоне в последние 20 минут. В принципе игра была вполне хорошая и достойная. На загляденье были мячи: первый, второй. Хотелось уже петь какие-то хвалебные оды, но абсолютно не украшающие команду стенания на газоне смазали всё впечатление. Чемпион не должен так вымучивать победу. Скажем так, вчерашний результат больше на руку «Локомотиву»: он получил то, о чём мечтал.

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Акции Роберто Манчини резко падают в России. «Зенит» в принципе не знает, что делать на поле. У команды две ситуации. Либо игроки атакующей группы, которые должны просто заканчивать голевые комбинации, — Кокорин, Дзюба — начинают мучительно пытаться вырвать мяч в середине поля и скреативить что-то самостоятельно, либо эти дурные навесы, которые хорошего вратаря в воротах соперника, такого как Селихов, успевающего и кофейку попить, и газету почитать, заставляют выйти и перехватить эту передачу, а затем снова спокойно отдыхать. Всё, что мы увидели вчера в исполнении зенитовцев, — дурные навесы, которые позволили Селихову не замёрзнуть", — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.

Спартак М 3:1
Первый тайм: 2:1
Зенит
27.11.2017, 19:30 Зрители: 41141 основной раунд: 18-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберто Манчини
Голы
19′ Александр Самедов (Д. Комбаров) 19
30′ де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 12
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш, К. Промес) 50
4 Доменико Кришито 35′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
90+7′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45′ Денис Глушаков (к) 8
79′ 85′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
24′ 45′ Александр Самедов 19
69′ Роман Зобнин 47
76′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
18 Юрий Жирков
5 Леандро Паредес 24′
9 Александр Кокорин
19 Игорь Смольников 65′
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер 35′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 81′
7 Дмитрий Полоз 79′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
7 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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