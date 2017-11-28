Червиченко: «Спартак» обыграл «Зенит» в валянии на газоне в последние 20 минут

«Не скажу, что вчера «Спартак» был намного сильнее «Зенита». Если посмотреть на итоговый счёт, то получается — да. А по ходу игры — не уверен, что спартаковцы превзошли питерский клуб на всех участках поля и по всем компонентам. В чём «Спартак» точно выиграл, так это в валянии на газоне в последние 20 минут. В принципе игра была вполне хорошая и достойная. На загляденье были мячи: первый, второй. Хотелось уже петь какие-то хвалебные оды, но абсолютно не украшающие команду стенания на газоне смазали всё впечатление. Чемпион не должен так вымучивать победу. Скажем так, вчерашний результат больше на руку «Локомотиву»: он получил то, о чём мечтал.