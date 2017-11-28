«Амур, икра… но играть тут в ноябре нельзя». Цитаты тура
Самые яркие высказывания тура.
Самые яркие высказывания тура.
10 ОТКРОВЕНИЙ ТУРА
Версия «СЭ».
1. Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива».
«Играть в Хабаровске в конце ноября нельзя. Я прекрасно понимаю, что вопрос проведения матча с лидером был важен для репутации всего региона, не только клуба. Но можно было пожалеть игроков. У СКА Федотов ушел с поля по травме, у нас у Игнатьева проблемы, Фернандеш после матча с трудом дышал. Хорошо, если не заболел, бронхи не застудив… Город же приятный: Амур, икра, солнца много, люди на футбол ходят. Вот только приезжать сюда ради футбола надо летом и весной».
2. Денис ГЛУШАКОВ, полузащитник «Спартака».
СПАРТАК — ЗЕНИТ — 3:1.
«День рождения у Манчини? Поздравляем его. А также поздравляем Кержакова и Радимова — у них недавно тоже был день рождения. Пусть приезжают, отметим».
3. Владислав РАДИМОВ, координатор футбольных команд «Зенита».
СПАРТАК — ЗЕНИТ — 3:1.
(в ответ Глушакову) «Денис, с победой! Принимаются поздравления, чувство юмора — отличное, спасибо. Но чемпионат продолжается! Пари по итогам сезона: кто ниже окажется, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане, который выберет победивший».
4. Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита».
СПАРТАК — ЗЕНИТ — 3:1.
«Несправедливый результат. Мы проиграли, но заслуживали, как минимум, ничью. После 2:0 в пользу «Спартака» мы доминировали.
5. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака».
СПАРТАК — ЗЕНИТ — 3:1.
(о файерах на трибунах) «Поддержка должна быть именно такой. Мы нуждаемся в наших болельщиках, и я благодарю их за все, что они делают для команды».
(о голе Пашалича) «Я никогда его не критиковал, знаю его уровень. Он тренируется с самоотдачей и доказал, что он игрок, который может играть за «Спартак».
6. Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива».
«На поле должны были выйти много игроков из раздевалки — и Ротенберг, и Лысов, но ближе всех оказался Баринов, поэтому и выпустили его».
7. Евгений МАРКОВ, нападающий «Тосно».
ТОСНО — АРСЕНАЛ — 3:2.
(об увольнении Владимира Бесчастных из тренерского штаба) «Я с Евгеньичем очень тепло общаюсь, он многое сделал для меня, многому обучил и всегда подсказывал. Это очень дорогой для меня человек. Он же нападающим был, знает много тонкостей, и делился ими. Всегда на связи с ним. Очень расстроился, что он ушел. Посвящу этот
8. Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Динамо».
АМКАР — ДИНАМО — 2:1.
(на вопрос журналиста, почему не вышел на замену Вандерсон) «Если бы вы раньше подсказали, я бы его выпустил».
9. Илья ГЕРКУС, президент «Локомотива».
«Локомотив» движется к месту в пятерке. Пока ни к какому чемпионству мы не подвинулись. Задача — хорошо закончить календарный год, а весной уже будет видно.
10. Артем РЕБРОВ, голкипер «Спартака».
СПАРТАК — ЗЕНИТ — 3:1.
«Долги нужно возвращать. Спасибо, ребята! Всех с победой».
Лидеры по очкам:
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара» — 49
Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива» — 48
Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака» — 39.