«Амур, икра… но играть тут в ноябре нельзя». Цитаты тура

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10 ОТКРОВЕНИЙ ТУРА

Версия «СЭ».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 18, 27.11.2017, 12:00 СКА-Хабаровск 1 Локомотив М 2

1. Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива».

СКА-ХАБАРОВСК — ЛОКОМОТИВ — 1:2.

«Играть в Хабаровске в конце ноября нельзя. Я прекрасно понимаю, что вопрос проведения матча с лидером был важен для репутации всего региона, не только клуба. Но можно было пожалеть игроков. У СКА Федотов ушел с поля по травме, у нас у Игнатьева проблемы, Фернандеш после матча с трудом дышал. Хорошо, если не заболел, бронхи не застудив… Город же приятный: Амур, икра, солнца много, люди на футбол ходят. Вот только приезжать сюда ради футбола надо летом и весной».

2. Денис ГЛУШАКОВ, полузащитник «Спартака».

СПАРТАК — ЗЕНИТ — 3:1.

«День рождения у Манчини? Поздравляем его. А также поздравляем Кержакова и Радимова — у них недавно тоже был день рождения. Пусть приезжают, отметим».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 18, 27.11.2017, 19:30 Спартак М 3 Зенит 1

3. Владислав РАДИМОВ, координатор футбольных команд «Зенита».

СПАРТАК — ЗЕНИТ — 3:1.

(в ответ Глушакову) «Денис, с победой! Принимаются поздравления, чувство юмора — отличное, спасибо. Но чемпионат продолжается! Пари по итогам сезона: кто ниже окажется, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане, который выберет победивший».

4. Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита».

СПАРТАК — ЗЕНИТ — 3:1.

«Несправедливый результат. Мы проиграли, но заслуживали, как минимум, ничью. После 2:0 в пользу «Спартака» мы доминировали.

5. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака».

СПАРТАК — ЗЕНИТ — 3:1.

(о файерах на трибунах) «Поддержка должна быть именно такой. Мы нуждаемся в наших болельщиках, и я благодарю их за все, что они делают для команды».

(о голе Пашалича) «Я никогда его не критиковал, знаю его уровень. Он тренируется с самоотдачей и доказал, что он игрок, который может играть за «Спартак».

6. Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива».

СКА-ХАБАРОВСК — ЛОКОМОТИВ — 1:2.

«На поле должны были выйти много игроков из раздевалки — и Ротенберг, и Лысов, но ближе всех оказался Баринов, поэтому и выпустили его».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 18, 25.11.2017, 16:30 Тосно 3 Арсенал Т 2

7. Евгений МАРКОВ, нападающий «Тосно».

ТОСНО — АРСЕНАЛ — 3:2.

(об увольнении Владимира Бесчастных из тренерского штаба) «Я с Евгеньичем очень тепло общаюсь, он многое сделал для меня, многому обучил и всегда подсказывал. Это очень дорогой для меня человек. Он же нападающим был, знает много тонкостей, и делился ими. Всегда на связи с ним. Очень расстроился, что он ушел. Посвящу этот хет-трик ему».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 18, 24.11.2017, 17:30 Амкар 2 Динамо М 1

8. Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Динамо».

АМКАР — ДИНАМО — 2:1.

(на вопрос журналиста, почему не вышел на замену Вандерсон) «Если бы вы раньше подсказали, я бы его выпустил».

9. Илья ГЕРКУС, президент «Локомотива».

СКА-ХАБАРОВСК — ЛОКОМОТИВ — 1:2.

«Локомотив» движется к месту в пятерке. Пока ни к какому чемпионству мы не подвинулись. Задача — хорошо закончить календарный год, а весной уже будет видно.

10. Артем РЕБРОВ, голкипер «Спартака».

СПАРТАК — ЗЕНИТ — 3:1.

«Долги нужно возвращать. Спасибо, ребята! Всех с победой».