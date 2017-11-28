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14:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Дзюба потоптался по шарфу «Спартака» во время матча

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба растоптал шарф «Спартака» во время матча команд в 18-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Фото было опубликовано на странице пользователя Кот Леопольд в Twitter.

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фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Это случилось в первом тайме встречи, когда Дзюба разминался за боковой линией поля. Он наступил на шарф красно-белых и стоял на нем одной ногой, пока хавбек «Спартака» Роман Зобнин не вытащил его.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча прошла в Москве в понедельник, 27 ноября, и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Дзюба вышел на поле на 65-й минуте, но не отметился результативными действиями.

После 18 туров подопечные Массимо Карреры расположились на четвертом месте таблицы РФПЛ, имея в активе 31 очко. «Зенит» занимает второе место с 33 очками. Лидирует московский «Локомотив», у которого 39 очков.

Дзюба перешел из «Спартака» в «Зенит» а феврале 2015 года. С сине-бело-голубыми он завоевал Кубок России в сезоне-2015/16, а также Суперкубок страны в 2015 и 2016 годах.

Спартак М 3:1
Первый тайм: 2:1
Зенит
27.11.2017, 19:30 Зрители: 41141 основной раунд: 18-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберто Манчини
Голы
19′ Александр Самедов (Д. Комбаров) 19
30′ де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 12
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш, К. Промес) 50
4 Доменико Кришито 35′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
90+7′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45′ Денис Глушаков (к) 8
79′ 85′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
24′ 45′ Александр Самедов 19
69′ Роман Зобнин 47
76′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
18 Юрий Жирков
5 Леандро Паредес 24′
9 Александр Кокорин
19 Игорь Смольников 65′
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер 35′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 81′
7 Дмитрий Полоз 79′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
7 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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