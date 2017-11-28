Футболист «Спартака» Комбаров выбыл до конца 2017 года из-за травмы

В понедельник «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата России дома победил «Зенит» со счетом 3:1.

На второй добавленной к матчу минуте Комбаров получил травму в столкновении с полузащитником «Зенита» Эмилиано Ригони и не смог завершить встречу.