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Футболист «Спартака» Комбаров выбыл до конца 2017 года из-за травмы
ТАСС, 28 ноября. Российский полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров
ТАСС, 28 ноября. Российский полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров
В понедельник «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата России дома победил «Зенит» со счетом 3:1.
На второй добавленной к матчу минуте Комбаров получил травму в столкновении с полузащитником «Зенита» Эмилиано Ригони и не смог завершить встречу.
Медицинское обследование, проведенное сразу после игры, показало перелом девятого ребра.
По словам руководителя медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, срок восстановления Комбарова составит около месяца.
|Массимо Каррера
|Роберто Манчини
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|7
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)