Победить «Динамо» помогли мамы-болельщицы

Вполне, вероятно, что сил на это добавило присутствие на матче мам футболистов. Да ещё и болельщиков клуба накормили кашей. В начале второго тайма Януш Гол вывел пермский коллектив вперёд, однако довольно быстро Евгений Луценко восстановил равновесие, реализовав пенальти.
Впрочем, решающее слово осталось за «Амкаром». На 68-й минуте Саид Эззатоллахи «расстрелял» владения гостей с близкого расстояния и принёс команде Гаджи Гаджиева важные три очка. Сегодня это 10-я строчка турнирной таблицы.
Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»: «Преодолевать такую оборону непросто даже нашим лидерам, где играют квалифицированные футболисты. “Динамо” организовано оборонялось, и шестерка в линию выстраивалась регулярно. С забитого гола игра поменялась и здесь мы, мне кажется, авантюрно играли».