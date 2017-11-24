Победить «Динамо» помогли мамы-болельщицы

Источник: Вести - Пермь

Вполне, вероятно, что сил на это добавило присутствие на матче мам футболистов. Да ещё и болельщиков клуба накормили кашей. В начале второго тайма Януш Гол вывел пермский коллектив вперёд, однако довольно быстро Евгений Луценко восстановил равновесие, реализовав пенальти.

Впрочем, решающее слово осталось за «Амкаром». На 68-й минуте Саид Эззатоллахи «расстрелял» владения гостей с близкого расстояния и принёс команде Гаджи Гаджиева важные три очка. Сегодня это 10-я строчка турнирной таблицы.

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