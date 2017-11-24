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10:16 (мск), источник: Вести - Пермь

Победить «Динамо» помогли мамы-болельщицы

Амкар с минимальным преимуществом добыл победу в домашнем матче против Динамо в 18-м туре отечественной Премьер-лиги.

Источник: Вести - Пермь

Вполне, вероятно, что сил на это добавило присутствие на матче мам футболистов. Да ещё и болельщиков клуба накормили кашей. В начале второго тайма Януш Гол вывел пермский коллектив вперёд, однако довольно быстро Евгений Луценко восстановил равновесие, реализовав пенальти.

Впрочем, решающее слово осталось за «Амкаром». На 68-й минуте Саид Эззатоллахи «расстрелял» владения гостей с близкого расстояния и принёс команде Гаджи Гаджиева важные три очка. Сегодня это 10-я строчка турнирной таблицы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»: «Преодолевать такую оборону непросто даже нашим лидерам, где играют квалифицированные футболисты. “Динамо” организовано оборонялось, и шестерка в линию выстраивалась регулярно. С забитого гола игра поменялась и здесь мы, мне кажется, авантюрно играли».

Амкар 2:1
Первый тайм: 0:0
Динамо М
24.11.2017, 17:30 Зрители: 4890 основной раунд: 18-й тур Звезда
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Дмитрий Хохлов
Голы
48′ Януш Гол 5
68′ Саид Эззатоллахи (М. Сиваков, М. Гащенков) 66
48 Евгений Луценко 54′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Александр Милькович 2
Петар Занев (к) 3
90+2′ Николай Зайцев 4
Фегор Огуде 8
Михаил Сиваков 18
Михаил Гащенков 17
Саид Эззатоллахи 66
82′ Януш Гол 5
Браун Фелисио Форбс 26
90′ Павел Комолов 20
Алихан Шаваев 10
86′ Михаил Костюков 27
Станислав Прокофьев 14
1 Антон Шунин (к) 69′
25 Алексей Козлов
2 Григорий Морозов
3 Себастьян Хольмен
44 Тони Шуньич
88 Александр Ташаев
23 Антон Соснин 18′
27 Самба Соу 43′
17 Антон Терехов 65′
15 Ибрагим Цаллагов 77′
48 Евгений Луценко 77′ 60′
90 Николай Обольский
41 Александр Сапета 56′
21 Фатош Бечирай
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 7
16 Фолы 23
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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