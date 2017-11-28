«Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 3:1

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Московский «Спартак» отомстил санкт-петербургскому «Зениту» за унизительное поражение (1:5) на поле сине-бело-голубых, одержав на «Открытие Арене» уверенную победу со счетом 3:1.

Хотя ответного разгрома у красно-белых не получилось, быстрый гол в исполнении только что восстановившегося от травмы Александра Самедова, красивый «раскат» обороны «Зенита» и точнейший завершающий выстрел Луиса Адриано всего десять минут спустя, а также мяч Марио Пашалича в компенсированное время, когда питерцы, казалось, всеми силами навалились на ворота Александра Селихова, — все это выглядело достаточно издевательски.

Любопытно, что после матча в микст-зоне подопечные Роберто Манчини выглядели гораздо спокойнее и довольнее представителей победившей команды.

Пока Селихов и Георгий Джикия с возмущенным видом уклонялись от попыток пресс-атташе «Спартака» Леонида Трахтенберга пригласить их на интервью (позже только Александр вышел пообщаться), нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони остановился возле журналистов и согласился эксклюзивно ответить на несколько вопросов.

— Итоговый счет 3:1 в пользу «Спартака» вас удивил?

— Есть немного. Но меня вообще весь российский чемпионат удивил. Здесь есть немало крепких команд с серьезным опытом в еврокубках.

Думаю, местная Премьер-лига имеет большой потенциал. Хотя играть при температуре 5−6 градусов выше нуля — это ужасно. Мне нужно около 15 минут, чтобы полноценно разогреться.

— Вам еще, скорее всего, предстоит играть здесь на чемпионате мира в составе сборной Аргентины…

— Буду этого ждать. Надежды и вдохновения у меня всегда хоть отбавляй, — улыбнулся Ригони. — В каждом матче борюсь за то, чтобы попасть в итоговую заявку «альбиселесте». Надеюсь, что и в дальнейшем я буду играть достаточно, чтобы принять участие в чемпионате мира. Буду верить в это до самого последнего момента.

— Останетесь в России на время чемпионата мира, даже если не попадете в заявку?

— Скорее всего.

И я бы посоветовал аргентинским фанатам приехать в Россию. Летом здесь климат очень хороший, к тому же крупные города очень красивы — что Москва, что Санкт-Петербург.

Становится все более ощутимо приближение чемпионата мира — атмосфера в России очень хорошая. Безопасность здесь тоже на высоком уровне. В «Зените» мы, аргентинцы, чувствуем себя очень спокойно, осваиваемся день ото дня. Однако повторюсь, нужно особенно постараться, чтобы привыкнуть к климату.

Едва Ригони завершил свой ответ, как в микст-зоне показался итальянский защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти. Шел он в компании Кришито, забившего единственный мяч «Зенита» в этой встрече.

Проводив куда-то своего товарища под шутливые упреки журналистов, сочувствующих красно-белым («Что за компания у тебя, Сальва?»), игрок вернулся и уверенно пошел на приветственные жесты корреспондента «Газеты.Ru», чтобы дать свой эксклюзивный комментарий.

— Благодаря этой победе «Спартак» оказался всего в одном балле от ЦСКА (31 против 32), который занимает третье место в таблице Премьер-лиги, и в двух — от «Зенита». Только до лидирующего «Локомотива» еще далеко — у него 39 очков…

— Да, но «железнодорожникам» все-таки повезло забить «СКА-Хабаровску» на последних минутах, когда они победили в этом туре (смеется). В любом случае можно сказать, что мы уже полноценно вернулись в гонку за чемпионство. Три очка, добытые в этой встрече, для нас на вес золота.

Мы так много работали для того, чтобы вернуться в верхнюю часть турнирного зачета… Теперь не время расслабляться: у нас еще достаточно игр, чтобы обойти конкурентов. До зимнего перерыва у нас еще три финала: два — в чемпионате России (против тульского «Арсенала» и ЦСКА — «Газета.Ru») и один — в Лиге чемпионов (против «Ливерпуля»).

Тут к беседе подключились остальные журналисты, и вопросы посыпались один за другим — Сальваторе едва успевал поворачивать голову в разные стороны, чтобы посмотреть на очередного собеседника.

— Почему было так много стычек в матче?

— Игры против «Зенита» для нас словно дерби. Естественно, что матч был очень эмоциональным — отсюда и большое количество разборок.

— Когда Фернандо получил вторую желтую, боялись за победный счет?

— Нет, не было даже мыслей о том, что мы можем упустить победу. Во втором тайме «Зенит» не создал какое-то невероятное количество моментов.

Конечно, нам было сложно в том плане, что мы вели 2:1 и надо было сохранять осторожность, но питерцы в этой игре явно не сделали больше, чем мы.

— Вы не появлялись на поле с 25 октября. Каково было выйти сразу на такой ответственный матч?

— Да, я долго не играл, и наш тренер Массимо Каррера мне не объяснил, почему.

Но персональные желания не так важны, как командные победы. Конечно, без постоянной игровой практики мне было сложно. Но главное было показать в этом матче, что я готов всегда вступить в игру.

— Вы с Кришито вышли вместе… Поздравили его с голом?

— Ну да, поздравил, — смущенно улыбнувшись, подтвердил Боккетти и быстрыми шагами направился к выходу.

Сальваторе оказался одним из последних игроков, согласившихся общаться с прессой. После его речи журналистская братия начала потихоньку расходиться по внутренним помещениям стадиона, делясь впечатлениями от встречи.

Корреспонденту «Газеты.Ru» посчастливилось познакомиться с испанским журналистом Науэлем Мирандой, работающим для популярного на Пиренейском полуострове телеканала La Sexta.

Оказалось, что сеньор Миранда переехал в Россию за год до чемпионата мира специально, чтобы познакомиться с местным футболом и страной.

— Как вам в России?

— Думаю, страна очень хорошо готова к мундиалю. Стадионы — великолепны, спортивная инфраструктура развита, есть транспорт на любой вкус. Мне очень комфортно работать здесь. Да и люди оказались очень жизнерадостными.

В Испании есть стереотип о том, что россияне — холодные и закрытые в себе, однако это все неправда. Здесь мне всегда готовы помочь абсолютно незнакомые люди, даже если для этого придется провести со мной минут десять.

— А как вам местный футбол?

— Сегодняшний матч был очень интенсивным и, пожалуй, я бы назвал его одной из лучших игр РФПЛ, что я видел. В первые полчаса «Зенит» дал слишком много пространства «Спартаку» на контратаках, а это ведь самая любимая тактика красно-белых. Благодаря этому.

Квинси Промес, Луис Адриано и Зе Луиш сумели организовать в ворота Юрия Лодыгина один из самых красивых голов, что я видел в России и счет стал 2:0. «Спартак» совершенно точно заслужил победу сегодня.

— С какими испанскими командами вы могли бы сравнить наши клубы?

— «Спартак» напоминает мне «Валенсию», а «Зенит» — «Реал Мадрид».

У «летучих мышей» великолепные контратаки — очень скоростные, без лишних пасов, как у красно-белых. Единственное различие — это игра в обороне: валенсийцы здесь явно сильнее, хотя у красно-белых и есть в составе лучший центральный защитник России на данный момент — Джикия.

Что касается «Зенита», то у него, как у «Реала» сильнейший состав в лиге, но большие проблемы в игре — питерцам сложно создавать моменты. Сейчас в небольшом кризисе находится Ригони, который, как мне кажется, обеспечивает продвижение мяча вперед в составе сине-бело-голубых.