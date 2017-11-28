«Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 3:1
Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони и защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» поделились мнением о встрече своих команд в рамках 18 тура Российской футбольной
Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони и защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» поделились мнением о встрече своих команд в рамках 18 тура Российской футбольной
Московский «Спартак» отомстил
Хотя ответного разгрома у
Любопытно, что после матча в
Пока Селихов и Георгий Джикия с возмущенным видом уклонялись от попыток
— Итоговый счет 3:1 в пользу «Спартака» вас удивил?
— Есть немного. Но меня вообще весь российский чемпионат удивил. Здесь есть немало крепких команд с серьезным опытом в еврокубках.
Думаю, местная
— Вам еще, скорее всего, предстоит играть здесь на чемпионате мира в составе сборной Аргентины…
— Буду этого ждать. Надежды и вдохновения у меня всегда хоть отбавляй, — улыбнулся Ригони. — В каждом матче борюсь за то, чтобы попасть в итоговую заявку «альбиселесте». Надеюсь, что и в дальнейшем я буду играть достаточно, чтобы принять участие в чемпионате мира. Буду верить в это до самого последнего момента.
— Останетесь в России на время чемпионата мира, даже если не попадете в заявку?
— Скорее всего.
И я бы посоветовал аргентинским фанатам приехать в Россию. Летом здесь климат очень хороший, к тому же крупные города очень красивы — что Москва, что
Становится все более ощутимо приближение чемпионата мира — атмосфера в России очень хорошая. Безопасность здесь тоже на высоком уровне. В «Зените» мы, аргентинцы, чувствуем себя очень спокойно, осваиваемся день ото дня. Однако повторюсь, нужно особенно постараться, чтобы привыкнуть к климату.
Едва Ригони завершил свой ответ, как в
Проводив
— Благодаря этой победе «Спартак» оказался всего в одном балле от ЦСКА (31 против 32), который занимает третье место в таблице
— Да, но «железнодорожникам»
Мы так много работали для того, чтобы вернуться в верхнюю часть турнирного зачета… Теперь не время расслабляться: у нас еще достаточно игр, чтобы обойти конкурентов. До зимнего перерыва у нас еще три финала: два — в чемпионате России (против тульского «Арсенала» и ЦСКА — «Газета.Ru») и один — в Лиге чемпионов (против «Ливерпуля»).
Тут к беседе подключились остальные журналисты, и вопросы посыпались один за другим — Сальваторе едва успевал поворачивать голову в разные стороны, чтобы посмотреть на очередного собеседника.
— Почему было так много стычек в матче?
— Игры против «Зенита» для нас словно дерби. Естественно, что матч был очень эмоциональным — отсюда и большое количество разборок.
— Когда Фернандо получил вторую желтую, боялись за победный счет?
— Нет, не было даже мыслей о том, что мы можем упустить победу. Во втором тайме «Зенит» не создал
Конечно, нам было сложно в том плане, что мы вели 2:1 и надо было сохранять осторожность, но питерцы в этой игре явно не сделали больше, чем мы.
— Вы не появлялись на поле с 25 октября. Каково было выйти сразу на такой ответственный матч?
— Да, я долго не играл, и наш тренер Массимо Каррера мне не объяснил, почему.
Но персональные желания не так важны, как командные победы. Конечно, без постоянной игровой практики мне было сложно. Но главное было показать в этом матче, что я готов всегда вступить в игру.
— Вы с Кришито вышли вместе… Поздравили его с голом?
— Ну да, поздравил, — смущенно улыбнувшись, подтвердил Боккетти и быстрыми шагами направился к выходу.
Сальваторе оказался одним из последних игроков, согласившихся общаться с прессой. После его речи журналистская братия начала потихоньку расходиться по внутренним помещениям стадиона, делясь впечатлениями от встречи.
Корреспонденту «Газеты.Ru» посчастливилось познакомиться с испанским журналистом Науэлем Мирандой, работающим для популярного на Пиренейском полуострове телеканала La Sexta.
Оказалось, что сеньор Миранда переехал в Россию за год до чемпионата мира специально, чтобы познакомиться с местным футболом и страной.
— Как вам в России?
— Думаю, страна очень хорошо готова к мундиалю. Стадионы — великолепны, спортивная инфраструктура развита, есть транспорт на любой вкус. Мне очень комфортно работать здесь. Да и люди оказались очень жизнерадостными.
В Испании есть стереотип о том, что россияне — холодные и закрытые в себе, однако это все неправда. Здесь мне всегда готовы помочь абсолютно незнакомые люди, даже если для этого придется провести со мной минут десять.
— А как вам местный футбол?
— Сегодняшний матч был очень интенсивным и, пожалуй, я бы назвал его одной из лучших игр РФПЛ, что я видел. В первые полчаса «Зенит» дал слишком много пространства «Спартаку» на контратаках, а это ведь самая любимая тактика
Квинси Промес, Луис Адриано и Зе Луиш сумели организовать в ворота Юрия Лодыгина один из самых красивых голов, что я видел в России и счет стал 2:0. «Спартак» совершенно точно заслужил победу сегодня.
— С какими испанскими командами вы могли бы сравнить наши клубы?
— «Спартак» напоминает мне «Валенсию», а «Зенит» — «Реал Мадрид».
У «летучих мышей» великолепные контратаки — очень скоростные, без лишних пасов, как у
Что касается «Зенита», то у него, как у «Реала» сильнейший состав в лиге, но большие проблемы в игре — питерцам сложно создавать моменты. Сейчас в небольшом кризисе находится Ригони, который, как мне кажется, обеспечивает продвижение мяча вперед в составе
То же самое происходит у «сливочных»: у креативщика Иско начался спад, и команда не может грамотно мастерить атаки.