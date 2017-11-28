Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
Путч в ЛНР: почему Плотницкий не удержался у власти
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.11
Эспаньол1
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
27.11
Аталанта1
Беневенто0
Футбол. Премьер-лига
27.11
Спартак М3
Зенит1
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Кан
Футбол. Зарубежный
22:45
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
Все события
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
СКА одержал шестую победу подряд, забросив 9 шайб в матче КХЛ
Решение по Легкову основано на списке «Дюшес» и царапинах
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
Поклонники Хворостовского собрали полмиллиона рублей на борьбу с раком
Спорт не помогает женщинам похудеть
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8«Зенит» победил «Вардар» в Лиге Европы
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
07:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Спасибо всем, кто верит в команду — Александр Довбня

Впечатлениями от матча с «Локомотивом» поделился вратарь «СКА-Хабаровск».

Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня после матча с «Локомотивом» поблагодарил болельщиков за поддержку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Голкипер также поделился впечатлениями от игры. По его словам, команда боролась на протяжении всей встречи, тем обиднее поражение.

После завершения игры с лидером турнирной таблицы Александр Довбня в своем аккаунте в Instagram опубликовал пост, посвященный всем, кто следит за игрой хабаровской команды.

 — Большое спасибо всем болельщикам, которые пришли сегодня на стадион поддержать команду, спасибо всем тем, кто болел за нас у экранов телевизоров, всем тем, кто верит в команду! Верит до конца! Помните, что мы играем для вас и ради вас! Впереди нас ждут две выездные игры и мы постараемся сделать все возможное, чтобы победить и подарить вам положительные эмоции!, — написал футболист в комментарии к фото. Подписчики отреагировали на публикацию словами поддержки, многие благодарили за игру и результат лично голкипера.

В интервью пресс-службе клуба вратарь хабаровчан рассказал, что считает поражение обидным, так как команда провела хороший матч, а решающий гол был пропущен на последней минуте.

 — Мы терпеливо ждали шанса, не позволяли при этом сопернику создавать у наших ворот остроту. Да, пространство и мяч были у «Локо», но много он создал до второго гола? Очень обидное поражение. — считает Александр Довбня.

По словам голкипера, очки в предстоящих матчах придется «выгрызать» с боем, но команда к этому готова.

 — Если мы будем играть так и дальше — с таким желанием, минимумом ошибок, выполняя то, что просят главный тренер, очки придут. А пока нам просто нужно пережить то, что случилось и сказать «спасибо» тем, кто пришел поддержать нас на стадион.

Напомним, вчера в 19:00 состоялся последний домашний матч «СКА-Хабаровск» в этом году. Следующая игра запланирована 27 февраля с ярославским футбольным клубом «Шинник».

После поражения от «Локо» команда закрепилась на последней строчке турнирной таблицы. Армейцы с 12 очками после 18 игр отстают от ближайших конкурентов на 4 очка. С одним из них — «Анжи» — хабаровчане сыграют 3 декабря.

 В Хабаровске меня женили - администратор «Локомотива»
Лучшие смартфоны года назвали эксперты
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит»
Сборная России лишилась двух медалей ОИ в Сочи после решения МОК
СКА одержал шестую победу подряд, забросив 9 шайб в матче КХЛ
Решение по Легкову основано на списке «Дюшес» и царапинах
Баскетболисты сборной России одержали первую победу в отборе КМ
Манчини считает, что «Зенит» незаслуженно проиграл «Спартаку»
Россиянин стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира
Спорт-Экспресс
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь