Спасибо всем, кто верит в команду — Александр Довбня

Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня после матча с «Локомотивом» поблагодарил болельщиков за поддержку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Голкипер также поделился впечатлениями от игры. По его словам, команда боролась на протяжении всей встречи, тем обиднее поражение.

После завершения игры с лидером турнирной таблицы Александр Довбня в своем аккаунте в Instagram опубликовал пост, посвященный всем, кто следит за игрой хабаровской команды.

— Большое спасибо всем болельщикам, которые пришли сегодня на стадион поддержать команду, спасибо всем тем, кто болел за нас у экранов телевизоров, всем тем, кто верит в команду! Верит до конца! Помните, что мы играем для вас и ради вас! Впереди нас ждут две выездные игры и мы постараемся сделать все возможное, чтобы победить и подарить вам положительные эмоции!, — написал футболист в комментарии к фото. Подписчики отреагировали на публикацию словами поддержки, многие благодарили за игру и результат лично голкипера.

В интервью пресс-службе клуба вратарь хабаровчан рассказал, что считает поражение обидным, так как команда провела хороший матч, а решающий гол был пропущен на последней минуте.

— Мы терпеливо ждали шанса, не позволяли при этом сопернику создавать у наших ворот остроту. Да, пространство и мяч были у «Локо», но много он создал до второго гола? Очень обидное поражение. — считает Александр Довбня.

По словам голкипера, очки в предстоящих матчах придется «выгрызать» с боем, но команда к этому готова.

— Если мы будем играть так и дальше — с таким желанием, минимумом ошибок, выполняя то, что просят главный тренер, очки придут. А пока нам просто нужно пережить то, что случилось и сказать «спасибо» тем, кто пришел поддержать нас на стадион.

Напомним, вчера в 19:00 состоялся последний домашний матч «СКА-Хабаровск» в этом году. Следующая игра запланирована 27 февраля с ярославским футбольным клубом «Шинник».