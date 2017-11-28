«Ахмат» хочет вернуть Жо в Россию

Грозненский «Ахмат» в последнее время взял курс на усиление состава за счет бразильского трансферного рынка. Только прошедшим летом клуб из Чеченской Республики пополнили сразу четыре футболиста из этой страны: защитник Филипе Сампайо, полузащитники Исмаэл Силва, Лео Жаба и Раванелли. По информации «Известий», в зимний период дозаявок «Ахмат» может усилиться еще одним игроком из Южной Америки. В сферу интересов грозненцев попал хорошо знакомый российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА в период с 2006 по 2008 год Жуан Алвес де Ассис Силва, более известный как Жо.

— Сейчас идут переговоры между руководством «Ахмата» и бразильским нападающим, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в клубе. — Форвард показал отличную результативность в 2017 году, выступая за бразильский «Коринтианс», и этим заинтересовал селекционеров грозненского клуба. Переговоры проходят в позитивном ключе, однако несмотря на обоюдную заинтересованность сторон в сделке говорить о том, что Жо точно вернется в Россию, пока рано.

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В «Коринтианс», воспитанником которого является Жо, 30-летний форвард вернулся в январе 2017 года. За клуб из Сан-Паулу он успел отыграть 33 матча в чемпионате Бразилии, в которых забил 18 мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с командой рассчитан до 31 января 2019 года, а рыночная стоимость оценивается экспертами всего в €2 млн.

Представители «Ахмата» отказались комментировать информацию о возможном переходе звездного бразильца в состав их команды. Однако бывший наставник грозненцев Анатолий Байдачный полагает, что трансфер Жо может стать очень рискованным для клуба.

— Жо оказался в ЦСКА в совсем молодом возрасте — в 19 лет, — напомнил «Известиям» специалист. — Он подавал большие надежды, но, по моему мнению, так и не реализовал свой потенциал полностью. Я бы даже не назвал его одним из самых ярких игроков ЦСКА, потому что в составе армейцев были Вагнер Лав и Даниэл Карвальо. Что касается нынешнего состояния форварда, то его очень сложно оценить исходя только из статистических даных — нужно смотреть за его игрой. И дело не только в возрасте Жо. Помню, в молодости у него возникали проблемы с дисциплиной. Возможно, к 30 годам он повзрослел, да и в Грозном он точно не разгуляется. Также возникают опасения относительно внушительной группы южноамериканских игроков в «Ахмате» — когда в команде их становится слишком много, появляются проблемы дисциплинарного характера.

Жо родился 20 марта 1987 года в бразильском городе Сан-Паулу. В 1997 году поступил в футбольную школу клуба «Коринтианс». В 2003 году дебютировал в составе бразильской команды и стал самым молодым футболистом в истории клуба, а спустя два года завоевал титул чемпиона Бразилии.

Зимой 2005-го Жо заключил пятилетний контракт с московским ЦСКА. За армейцев форвард дебютировал на Кубке «Первого канала» — первый гол он забил в ворота донецкого «Шахтера». В 2006-м Жо стал лучшим бомбардиром ЦСКА, за первый круг чемпионата став автором 14 мячей. Однако травма не позволила бразильцу продолжить участие в гонке бомбардиров, и в итоге он стал вторым после Романа Павлюченко (18 голов).

После трех лет, проведенных в ЦСКА, Жо переехал в Англию и заключил контракт с «Манчестер Сити». Сумма сделки составила €24 млн, что на тот момент являлось трансферным рекордом клуба. Бразильцу не удалось освоиться в Манчестере, и форварда стали отправлять в аренду. Но ни в «Эвертоне», ни в «Галатасарае» Жо так и не воспользовался шансом и в итоге вернулся в чемпионат Бразилии.