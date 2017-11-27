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27 ноября, источник: Советский спорт

Денис Глушаков: Судейство выводило из себя

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков дал комментарии после победы своей команды над «Зенитом».

— Какова была атмосфера в раздевалке после победы «Спартака»?
— Ничего особенного, порадовались. Нам хотелось одолеть «Зенит», и я рад, что это удалось. Мы играли дома при своих болельщиках и просто не имели права обмануть их доверие, тем более, помня о поражении в первом круге. И было все равно, с каким счетом нам удастся одержать победу над «Зенитом». Главное — мы добыли свои три очка.

— Манчини в послематчевом интервью сказал, что вас обязаны были удалить…
— Мне неинтересно, что говорят другие. В этом матче много кого должны были удалить, если уж на то пошло.

— Второй забитый гол был ключевым моментом игры?
— Ключевой момент — это наша победа. Да, гол был действительно красивый, при качественной передаче. Но мы играли здорово и до этого. Как раз после того, как забил Луис Адриано, мы потеряли на время концентрацию. И, кстати, у нас это уже не в первый раз. Не знаю, с чем это связано. Забиваем два гола и садимся назад, в итоге инициатива переходит к сопернику. Вот над этим нам надо плотнее поработать.

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— Согласны с тем, что «Локомотив» — зимний чемпион?
— Время покажет. Мы играем от матча к матчу. Для нас концовка тяжелая, а за другими мы не следим. К сожалению, мы разбазарили много очков, занимались, так сказать, благотворительностью в первом круге. Но это футбол, и нет смысла говорить, что было бы, если бы мы не теряли очки.

— Вы согласны с тем, что по качеству игры это был лучший матч «Спартака» в сезоне?
— Я согласен, что это была неплохая встреча, одна из лучших.

— Как вы отнеслись к акции с болельщиком перед началом матча?
— Это было очень трогательно, болельщики — одна из важнейших составляющих футбола.

— Было много стыков. Как это ощущалось на поле, и довольны ли вы судейством?
— Судейские решения меня выводили из себя, по-другому я не могу сказать.

— В расчёте после августовского поражения от «Зенита»?
— Мы довольны тем, что выиграли. С каким счетом надо победить, мы не обсуждали. Считаю, поставленную задачу выполнили.

Спартак М 3:1
Первый тайм: 2:1
Зенит
27.11.2017, 19:30 Зрители: 41141 основной раунд: 18-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберто Манчини
Голы
19′ Александр Самедов (Д. Комбаров, К. Промес) 19
30′ де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 12
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш, К. Промес) 50
4 Доменико Кришито 35′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
90+7′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45′ Денис Глушаков (к) 8
79′ 85′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
24′ 46′ Александр Самедов 19
69′ Роман Зобнин 47
76′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
18 Юрий Жирков
5 Леандро Паредес 24′
9 Александр Кокорин
19 Игорь Смольников 65′
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер 35′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 81′
7 Дмитрий Полоз 79′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
7 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
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