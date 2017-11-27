Денис Глушаков: Судейство выводило из себя

— Какова была атмосфера в раздевалке после победы «Спартака»?

— Ничего особенного, порадовались. Нам хотелось одолеть «Зенит», и я рад, что это удалось. Мы играли дома при своих болельщиках и просто не имели права обмануть их доверие, тем более, помня о поражении в первом круге. И было все равно, с каким счетом нам удастся одержать победу над «Зенитом». Главное — мы добыли свои три очка.

— Манчини в послематчевом интервью сказал, что вас обязаны были удалить…

— Мне неинтересно, что говорят другие. В этом матче много кого должны были удалить, если уж на то пошло.

— Второй забитый гол был ключевым моментом игры?

— Ключевой момент — это наша победа. Да, гол был действительно красивый, при качественной передаче. Но мы играли здорово и до этого. Как раз после того, как забил Луис Адриано, мы потеряли на время концентрацию. И, кстати, у нас это уже не в первый раз. Не знаю, с чем это связано. Забиваем два гола и садимся назад, в итоге инициатива переходит к сопернику. Вот над этим нам надо плотнее поработать.

— Согласны с тем, что «Локомотив» — зимний чемпион?

— Время покажет. Мы играем от матча к матчу. Для нас концовка тяжелая, а за другими мы не следим. К сожалению, мы разбазарили много очков, занимались, так сказать, благотворительностью в первом круге. Но это футбол, и нет смысла говорить, что было бы, если бы мы не теряли очки.

— Вы согласны с тем, что по качеству игры это был лучший матч «Спартака» в сезоне?

— Я согласен, что это была неплохая встреча, одна из лучших.

— Как вы отнеслись к акции с болельщиком перед началом матча?

— Это было очень трогательно, болельщики — одна из важнейших составляющих футбола.

— Было много стыков. Как это ощущалось на поле, и довольны ли вы судейством?

— Судейские решения меня выводили из себя, по-другому я не могу сказать.