Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Денис Глушаков: Судейство выводило из себя
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков дал комментарии после победы своей команды над «Зенитом».
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков дал комментарии после победы своей команды над «Зенитом».
— Какова была атмосфера в раздевалке после победы «Спартака»?
— Ничего особенного, порадовались. Нам хотелось одолеть «Зенит», и я рад, что это удалось. Мы играли дома при своих болельщиках и просто не имели права обмануть их доверие, тем более, помня о поражении в первом круге. И было все равно, с каким счетом нам удастся одержать победу над «Зенитом». Главное — мы добыли свои три очка.
— Манчини в послематчевом интервью сказал, что вас обязаны были удалить…
— Мне неинтересно, что говорят другие. В этом матче много кого должны были удалить, если уж на то пошло.
— Второй забитый гол был ключевым моментом игры?
— Ключевой момент — это наша победа. Да, гол был действительно красивый, при качественной передаче. Но мы играли здорово и до этого. Как раз после того, как забил Луис Адриано, мы потеряли на время концентрацию. И, кстати, у нас это уже не в первый раз. Не знаю, с чем это связано. Забиваем два гола и садимся назад, в итоге инициатива переходит к сопернику. Вот над этим нам надо плотнее поработать.
— Согласны с тем, что «Локомотив» — зимний чемпион?
— Время покажет. Мы играем от матча к матчу. Для нас концовка тяжелая, а за другими мы не следим. К сожалению, мы разбазарили много очков, занимались, так сказать, благотворительностью в первом круге. Но это футбол, и нет смысла говорить, что было бы, если бы мы не теряли очки.
— Вы согласны с тем, что по качеству игры это был лучший матч «Спартака» в сезоне?
— Я согласен, что это была неплохая встреча, одна из лучших.
— Как вы отнеслись к акции с болельщиком перед началом матча?
— Это было очень трогательно, болельщики — одна из важнейших составляющих футбола.
— Было много стыков. Как это ощущалось на поле, и довольны ли вы судейством?
— Судейские решения меня выводили из себя,
— В расчёте после августовского поражения от «Зенита»?
— Мы довольны тем, что выиграли. С каким счетом надо победить, мы не обсуждали. Считаю, поставленную задачу выполнили.
|Массимо Каррера
|Роберто Манчини
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|7
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)