Луизу Адриану — 7,5 за победу над «Зенитом», Дзюбе — 5,0 за выход на замену

Источник: Спорт-Экспресс

СПАРТАК

СЕЛИХОВ — 6,5. Однажды в первом тайме неловко выронил мяч из рук на перехвате, но обошлось. До точных ударов по воротам, несмотря на прорывы по флангу, «Зенит» долгое время не доводил. А когда довел впервые, сразу случился гол. Но голкипер не виноват, поскольку в дело вмешался рикошет. В начале второй половины опять неуверенно сыграл при верховом забросе, но тут же исправился и отразил два неприятных удара Паредеса и Кокорина. А в самой концовке безупречно справлялся уже и игрой на верховых мячах.

ЕЩЕНКО — 6,0. Вернулся после травмы и столкнулся с бешеным давлением — именно через его бровку Жирков и смещавшийся Кокорин проводили львиную долю острых атак. Справлялся с ними не всегда, несколько раз красно-белым попросту повезло, что у «Зенита» не получаются точные прострелы. В атаке участвовал не так много, как обычно. Второй тайме провел уже крайне надежно, что во многом и позволило красно-белым отбиться и не доводить дело до паники.

ДЖИКИЯ — 5,5. Виноват в пропущенном голе — слишком легко позволил обыграть себя на фланге Полозу. После перерыва ключевых ошибок не допустил, много снимал верх.

БОККЕТТИ — 6,0. Не всегда успевал подстраховать Ещенко при подключениях Кокорина и Жиркова, что вылилось в очень тревожные минуты для «Спартака». Пару раз удивительным образом даже проигрывал верховую борьбу на подступах к штрафной. Зато после перерыва действовал куда лучше — за исключением момента, когда из штрафной бил головой Кокорин.

КОМБАРОВ — 6,5. В самом дебюте выбил мяч из своей штрафной после опасного прострела «Зенита» с левого фланга. Далее играл надежно, мало что позволяя сделать Кузяеву. Классным навесом помог Самедову открыть счет в матче. А при втором голе выполнил отличную передачу на Луиза Адриану, отрезав всю опорную линию «Зенита». Пропущенный гол пришел с его бровки, но Комбаров не виноват — Полоза упустил Джикия. Второй тайм провел безупречно, совершил множество перехватов и рывков к чужой штрафной.

ФЕРНАНДУ — 5,0. Не избежал ошибок, пару раз сфолил в первом тайме, но смотрелся всяко лучше, чем в матче первого круга. Выходил из-под прессинга, начинал атаки, подбирал мячи. Нанес один удар со штрафного. Второй тайм провел в режиме жесткой борьбы, порой перебарщивал, за что и поплатился, заработав две желтые карточки и оставив команду в меньшинстве на заключительные минуты.

ГЛУШАКОВ — 6,5. Стал автором первых обостряющих передач красно-белых (правда, неточных) и первого удара. Старался играть вперед, включал скорость, провалов допускал минимум. Второй тайм провел также активно, самоотверженно помогал отбиваться.

САМЕДОВ — 6,5. Забил классный первый гол, идеально найдя свободное пространство в центре чужой штрафной при навесе с фланга. Поучаствовал во втором голе. Но виноват в пропущенном мяче — зря свалился в центр, а потом неловко подставил ногу.

ПРОМЕС — 6,0. Начал матч с нескольких подряд неточных передач в направлении чужой штрафной. При 0:0 спижонил на своей бровке в обороне, зачем-то остановив уходящий в аут мяч и подарив его сопернику — привело это к опасному моменту. В атаке смотрелся активно, но не так эффективно, как это часто бывает. Во втором тайме классно откликнулся на прострел Зобнина, но мяч после его зрячего удара в самом углу достал Лодыгин. Результативное действие все-таки совершил, поучаствовав в третьем голе.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 7,5. Отлично находил пространство между линиями «Зенита» и разгонял атаки по центру. Благодаря такому смещению сам же забил второй гол красно-белых. Правда, мог открывать счет еще раньше, но промахнулся по мячу в чужой штрафной, а затем, когда «Спартак» все-таки затолкал мяч в сетку, судья уже зафиксировал офсайд. Во втором тайме мог досрочно обеспечить победу, но не реализовал выход один на один. В целом проделал огромный объем работы, как и всегда.

ЗЕ ЛУИШ — 7,0. Много двигался, принимал мяч, старался всегда играть на партнеров. Из-за этого порой даже чрезмерно мельчил. Но все-таки отметился классной голевой скидкой в одно касание на Луиза Адриану. В начале второго тайма имел возможность вывести один на один Промеса, но не вырезал точную передачу. Помогал команде обороняться при «стандартах». Во втором тайме несколько раз выходил на ударные позиции и откликался на навесы, но упорно не попадал в створ. Зато стал автором еще одной голевой передачи в компенсированное время.

ЗОБНИН — 7,0. Активно вошел в игру, сразу же сделал отличное подключение в штрафную, от которого «Зенит» отбился чудом. Добавил плотности и цепкости в средней линии. Выполнил идеальный прострел справа на Промеса, после которого голландец едва не забил третий.

ПАШАЛИЧ — 6,5. Тоже хорошо вышел на замену, игру не испортил, не ошибался в передачах, пару раз подстраховал в своей штрафной и помог выбить мяч. Правда, не вложил мяч в ногу партнеру при контратаке, ворвавшись в штрафную слева. Но в концовке забил, подарив команде и болельщикам еще более сильные эмоции.

Доманико КРИШИТО — один из лучших в составе «Зенита» в этой игре | Источник: Спорт-Экспресс

ЗЕНИТ

ЛОДЫГИН — 6,0. Не виноват в пропущенных голах — два первых раза мяч после ударов спартаковцев летел точно в угол, а уж в концовке его просто расстреляли в упор. Во втором тайме по-настоящему выручил при отличном ударе Промеса после прострела Зобнина.

СМОЛЬНИКОВ — 5,0. Из-за его грубой ошибки «Спартак» создал первый убойный момент — Игорь не дотянулся до мяча после навеса Зе Луиша, и лишь офсайд спас сине-бело-голубых от гола. Правда, когда красно-белые забивали по всем правилам, Смольников снова недоработал — сместился в центр и оставил Комбарова свободным на фланге.

ИВАНОВИЧ — 5,5. Вместе с Мамманой не справились с Самедовым при первом голе. Не смог накрыть перепасовку красно-белых на подступах к штрафной и перед вторым пропушенным мячом, хотя главные претензии следовало адресовать опорникам. Недоработал с Промесом при ударе голландца во втором тайме, заставив лететь в угол Лодыгина.

МАММАНА — 6,5. Должен взять на себя вину в первом пропущенном голе — видел маневр Самедова и мог бы попытаться ему помешать. Выиграл много борьбы в дальнейшем, особенно во втором тайме. Спас команду от третьего пропущенного гола, выбив мяч в подкате в штрафной из-под Луиза Адриану, убежавшего один на один. А следом еще выручил и при рывке Зе Луиша. При третьем голе в компенсированное время прервать прострел не сумел, но там уже «Зенит» об обороне и не думал.

КРИШИТО — 7,0. Подарил команде надежду на спасение, вовремя подключившись к атаке при счете 0:2 и пушечным ударом, не без помощи рикошета, отыграв один мяч. Выполнил много опасных навесов.

КУЗЯЕВ — 6,0. Начал матч ближе к правой бровке, каких-то подвигов здесь не совершил. Вместе со Смольниковым проворонили подключение Комбарова перед первым голом. После перестроений «Зенита» сместился в центр, где стал выполнять много полезной работы при отборах и отборах, а также при развитии атак.

КРАННЕВИТТЕР — 5,0. Плохо провел отведенные минуты, напрямую виноват во втором пропущенном голе. Манчини заменил его еще в первом тайме.

ПАРЕДЕС — 5,5. Поначалу смотрелся не намного лучше, чем тот же Кранневиттер. Еще и отметился некрасиво симуляцией. Потом все-таки проснулся, стал подбирать мяч, продвигать его к штрафной и пытаться обострять.

ЖИРКОВ — 7,0. Стал самым острым футболистом «Зенита» до перерыва — выполнил огромное количество рывков в штрафную, с которыми не могли справиться красно-белые. Если бы Юрию еще и удавались прострелы, то могли бы забить гости куда больше. Во втором тайме играл уже справа в обороне и рывками к чужим воротам не отметился.

КОКОРИН — 6,5. Показал отличное движение и доставил немало головной боли спартаковцам. В первом тайме цеплялся за мяч и помогал партнерам находить свободные зоны в штрафной, несколько раз запускал в нее Жиркова. После перерыва стал выходить и на ударные позиции. Дважды побеждал в верховых дуэлях и наносил удары, но Селихов все время был на высоте.

ПОЛОЗ — 6,5. Совершил ключевое действие при забитом голе — обыграл на фланге Джикию и выполнил отличный прострел. Активен был и в остальном, но уже не эффективен.

РИГОНИ — 6,5. Добавил скорости и непредсказуемости игре «Зенита», однозначно изменил ее в лучшую сторону. Несколько раз терзал красно-белых рывками по бровке.

ДЗЮБА — 5,0. Не усилил игру «Зенита». Почти не цеплялся за мяч, не выигрывал верховую борьбу, нарушал правила.