Луизу Адриану — 7,5 за победу над «Зенитом», Дзюбе — 5,0 за выход на замену
«СЭ» по персоналиям разобрал встречу «Спартака» и «Зенита» в Тушино.
«СЭ» по персоналиям разобрал встречу «Спартака» и «Зенита» в Тушино.
СПАРТАК
СЕЛИХОВ — 6,5. Однажды в первом тайме неловко выронил мяч из рук на перехвате, но обошлось. До точных ударов по воротам, несмотря на прорывы по флангу, «Зенит» долгое время не доводил. А когда довел впервые, сразу случился гол. Но голкипер не виноват, поскольку в дело вмешался рикошет. В начале второй половины опять неуверенно сыграл при верховом забросе, но тут же исправился и отразил два неприятных удара Паредеса и Кокорина. А в самой концовке безупречно справлялся уже и игрой на верховых мячах.
ЕЩЕНКО — 6,0. Вернулся после травмы и столкнулся с бешеным давлением — именно через его бровку Жирков и смещавшийся Кокорин проводили львиную долю острых атак. Справлялся с ними не всегда, несколько раз
ДЖИКИЯ — 5,5. Виноват в пропущенном голе — слишком легко позволил обыграть себя на фланге Полозу. После перерыва ключевых ошибок не допустил, много снимал верх.
БОККЕТТИ — 6,0. Не всегда успевал подстраховать Ещенко при подключениях Кокорина и Жиркова, что вылилось в очень тревожные минуты для «Спартака». Пару раз удивительным образом даже проигрывал верховую борьбу на подступах к штрафной. Зато после перерыва действовал куда лучше — за исключением момента, когда из штрафной бил головой Кокорин.
КОМБАРОВ — 6,5. В самом дебюте выбил мяч из своей штрафной после опасного прострела «Зенита» с левого фланга. Далее играл надежно, мало что позволяя сделать Кузяеву. Классным навесом помог Самедову открыть счет в матче. А при втором голе выполнил отличную передачу на Луиза Адриану, отрезав всю опорную линию «Зенита». Пропущенный гол пришел с его бровки, но Комбаров не виноват — Полоза упустил Джикия. Второй тайм провел безупречно, совершил множество перехватов и рывков к чужой штрафной.
ФЕРНАНДУ — 5,0. Не избежал ошибок, пару раз сфолил в первом тайме, но смотрелся всяко лучше, чем в матче первого круга. Выходил
ГЛУШАКОВ — 6,5. Стал автором первых обостряющих передач
САМЕДОВ — 6,5. Забил классный первый гол, идеально найдя свободное пространство в центре чужой штрафной при навесе с фланга. Поучаствовал во втором голе. Но виноват в пропущенном мяче — зря свалился в центр, а потом неловко подставил ногу.
ПРОМЕС — 6,0. Начал матч с нескольких подряд неточных передач в направлении чужой штрафной. При 0:0 спижонил на своей бровке в обороне,
ЛУИЗ АДРИАНУ — 7,5. Отлично находил пространство между линиями «Зенита» и разгонял атаки по центру. Благодаря такому смещению сам же забил второй гол
ЗЕ ЛУИШ — 7,0. Много двигался, принимал мяч, старался всегда играть на партнеров.
ЗОБНИН — 7,0. Активно вошел в игру, сразу же сделал отличное подключение в штрафную, от которого «Зенит» отбился чудом. Добавил плотности и цепкости в средней линии. Выполнил идеальный прострел справа на Промеса, после которого голландец едва не забил третий.
ПАШАЛИЧ — 6,5. Тоже хорошо вышел на замену, игру не испортил, не ошибался в передачах, пару раз подстраховал в своей штрафной и помог выбить мяч. Правда, не вложил мяч в ногу партнеру при контратаке, ворвавшись в штрафную слева. Но в концовке забил, подарив команде и болельщикам еще более сильные эмоции.
ЗЕНИТ
ЛОДЫГИН — 6,0. Не виноват в пропущенных голах — два первых раза мяч после ударов спартаковцев летел точно в угол, а уж в концовке его просто расстреляли в упор. Во втором тайме
СМОЛЬНИКОВ — 5,0.
ИВАНОВИЧ — 5,5. Вместе с Мамманой не справились с Самедовым при первом голе. Не смог накрыть перепасовку
МАММАНА — 6,5. Должен взять на себя вину в первом пропущенном голе — видел маневр Самедова и мог бы попытаться ему помешать. Выиграл много борьбы в дальнейшем, особенно во втором тайме. Спас команду от третьего пропущенного гола, выбив мяч в подкате в штрафной
КРИШИТО — 7,0. Подарил команде надежду на спасение, вовремя подключившись к атаке при счете 0:2 и пушечным ударом, не без помощи рикошета, отыграв один мяч. Выполнил много опасных навесов.
КУЗЯЕВ — 6,0. Начал матч ближе к правой бровке,
КРАННЕВИТТЕР — 5,0. Плохо провел отведенные минуты, напрямую виноват во втором пропущенном голе. Манчини заменил его еще в первом тайме.
ПАРЕДЕС — 5,5. Поначалу смотрелся не намного лучше, чем тот же Кранневиттер. Еще и отметился некрасиво симуляцией. Потом
ЖИРКОВ — 7,0. Стал самым острым футболистом «Зенита» до перерыва — выполнил огромное количество рывков в штрафную, с которыми не могли справиться
КОКОРИН — 6,5. Показал отличное движение и доставил немало головной боли спартаковцам. В первом тайме цеплялся за мяч и помогал партнерам находить свободные зоны в штрафной, несколько раз запускал в нее Жиркова. После перерыва стал выходить и на ударные позиции. Дважды побеждал в верховых дуэлях и наносил удары, но Селихов все время был на высоте.
ПОЛОЗ — 6,5. Совершил ключевое действие при забитом голе — обыграл на фланге Джикию и выполнил отличный прострел. Активен был и в остальном, но уже не эффективен.
РИГОНИ — 6,5. Добавил скорости и непредсказуемости игре «Зенита», однозначно изменил ее в лучшую сторону. Несколько раз терзал
ДЗЮБА — 5,0. Не усилил игру «Зенита». Почти не цеплялся за мяч, не выигрывал верховую борьбу, нарушал правила.
ДРИУССИ — 5,0. Не успел ничего изменить в лучшую сторону.
|Массимо Каррера
|Роберто Манчини
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|7
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)