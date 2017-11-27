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27 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Луизу Адриану — 7,5 за победу над «Зенитом», Дзюбе — 5,0 за выход на замену

«СЭ» по персоналиям разобрал встречу «Спартака» и «Зенита» в Тушино.

Источник: Спорт-Экспресс

СПАРТАК

СЕЛИХОВ — 6,5. Однажды в первом тайме неловко выронил мяч из рук на перехвате, но обошлось. До точных ударов по воротам, несмотря на прорывы по флангу, «Зенит» долгое время не доводил. А когда довел впервые, сразу случился гол. Но голкипер не виноват, поскольку в дело вмешался рикошет. В начале второй половины опять неуверенно сыграл при верховом забросе, но тут же исправился и отразил два неприятных удара Паредеса и Кокорина. А в самой концовке безупречно справлялся уже и игрой на верховых мячах.

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ЕЩЕНКО — 6,0. Вернулся после травмы и столкнулся с бешеным давлением — именно через его бровку Жирков и смещавшийся Кокорин проводили львиную долю острых атак. Справлялся с ними не всегда, несколько раз красно-белым попросту повезло, что у «Зенита» не получаются точные прострелы. В атаке участвовал не так много, как обычно. Второй тайме провел уже крайне надежно, что во многом и позволило красно-белым отбиться и не доводить дело до паники.

ДЖИКИЯ — 5,5. Виноват в пропущенном голе — слишком легко позволил обыграть себя на фланге Полозу. После перерыва ключевых ошибок не допустил, много снимал верх.

БОККЕТТИ — 6,0. Не всегда успевал подстраховать Ещенко при подключениях Кокорина и Жиркова, что вылилось в очень тревожные минуты для «Спартака». Пару раз удивительным образом даже проигрывал верховую борьбу на подступах к штрафной. Зато после перерыва действовал куда лучше — за исключением момента, когда из штрафной бил головой Кокорин.

КОМБАРОВ — 6,5. В самом дебюте выбил мяч из своей штрафной после опасного прострела «Зенита» с левого фланга. Далее играл надежно, мало что позволяя сделать Кузяеву. Классным навесом помог Самедову открыть счет в матче. А при втором голе выполнил отличную передачу на Луиза Адриану, отрезав всю опорную линию «Зенита». Пропущенный гол пришел с его бровки, но Комбаров не виноват — Полоза упустил Джикия. Второй тайм провел безупречно, совершил множество перехватов и рывков к чужой штрафной.

ФЕРНАНДУ — 5,0. Не избежал ошибок, пару раз сфолил в первом тайме, но смотрелся всяко лучше, чем в матче первого круга. Выходил из-под прессинга, начинал атаки, подбирал мячи. Нанес один удар со штрафного. Второй тайм провел в режиме жесткой борьбы, порой перебарщивал, за что и поплатился, заработав две желтые карточки и оставив команду в меньшинстве на заключительные минуты.

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ГЛУШАКОВ — 6,5. Стал автором первых обостряющих передач красно-белых (правда, неточных) и первого удара. Старался играть вперед, включал скорость, провалов допускал минимум. Второй тайм провел также активно, самоотверженно помогал отбиваться.

САМЕДОВ — 6,5. Забил классный первый гол, идеально найдя свободное пространство в центре чужой штрафной при навесе с фланга. Поучаствовал во втором голе. Но виноват в пропущенном мяче — зря свалился в центр, а потом неловко подставил ногу.

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ПРОМЕС — 6,0. Начал матч с нескольких подряд неточных передач в направлении чужой штрафной. При 0:0 спижонил на своей бровке в обороне, зачем-то остановив уходящий в аут мяч и подарив его сопернику — привело это к опасному моменту. В атаке смотрелся активно, но не так эффективно, как это часто бывает. Во втором тайме классно откликнулся на прострел Зобнина, но мяч после его зрячего удара в самом углу достал Лодыгин. Результативное действие все-таки совершил, поучаствовав в третьем голе.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 7,5. Отлично находил пространство между линиями «Зенита» и разгонял атаки по центру. Благодаря такому смещению сам же забил второй гол красно-белых. Правда, мог открывать счет еще раньше, но промахнулся по мячу в чужой штрафной, а затем, когда «Спартак» все-таки затолкал мяч в сетку, судья уже зафиксировал офсайд. Во втором тайме мог досрочно обеспечить победу, но не реализовал выход один на один. В целом проделал огромный объем работы, как и всегда.

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ЗЕ ЛУИШ — 7,0. Много двигался, принимал мяч, старался всегда играть на партнеров. Из-за этого порой даже чрезмерно мельчил. Но все-таки отметился классной голевой скидкой в одно касание на Луиза Адриану. В начале второго тайма имел возможность вывести один на один Промеса, но не вырезал точную передачу. Помогал команде обороняться при «стандартах». Во втором тайме несколько раз выходил на ударные позиции и откликался на навесы, но упорно не попадал в створ. Зато стал автором еще одной голевой передачи в компенсированное время.

ЗОБНИН — 7,0. Активно вошел в игру, сразу же сделал отличное подключение в штрафную, от которого «Зенит» отбился чудом. Добавил плотности и цепкости в средней линии. Выполнил идеальный прострел справа на Промеса, после которого голландец едва не забил третий.

ПАШАЛИЧ — 6,5. Тоже хорошо вышел на замену, игру не испортил, не ошибался в передачах, пару раз подстраховал в своей штрафной и помог выбить мяч. Правда, не вложил мяч в ногу партнеру при контратаке, ворвавшись в штрафную слева. Но в концовке забил, подарив команде и болельщикам еще более сильные эмоции.

Доманико КРИШИТО — один из лучших в составе «Зенита» в этой игре | Источник: Спорт-Экспресс

ЗЕНИТ

ЛОДЫГИН — 6,0. Не виноват в пропущенных голах — два первых раза мяч после ударов спартаковцев летел точно в угол, а уж в концовке его просто расстреляли в упор. Во втором тайме по-настоящему выручил при отличном ударе Промеса после прострела Зобнина.

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СМОЛЬНИКОВ — 5,0. Из-за его грубой ошибки «Спартак» создал первый убойный момент — Игорь не дотянулся до мяча после навеса Зе Луиша, и лишь офсайд спас сине-бело-голубых от гола. Правда, когда красно-белые забивали по всем правилам, Смольников снова недоработал — сместился в центр и оставил Комбарова свободным на фланге.

ИВАНОВИЧ — 5,5. Вместе с Мамманой не справились с Самедовым при первом голе. Не смог накрыть перепасовку красно-белых на подступах к штрафной и перед вторым пропушенным мячом, хотя главные претензии следовало адресовать опорникам. Недоработал с Промесом при ударе голландца во втором тайме, заставив лететь в угол Лодыгина.

МАММАНА — 6,5. Должен взять на себя вину в первом пропущенном голе — видел маневр Самедова и мог бы попытаться ему помешать. Выиграл много борьбы в дальнейшем, особенно во втором тайме. Спас команду от третьего пропущенного гола, выбив мяч в подкате в штрафной из-под Луиза Адриану, убежавшего один на один. А следом еще выручил и при рывке Зе Луиша. При третьем голе в компенсированное время прервать прострел не сумел, но там уже «Зенит» об обороне и не думал.

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КРИШИТО — 7,0. Подарил команде надежду на спасение, вовремя подключившись к атаке при счете 0:2 и пушечным ударом, не без помощи рикошета, отыграв один мяч. Выполнил много опасных навесов.

Во время загрузки произошла ошибка.

КУЗЯЕВ — 6,0. Начал матч ближе к правой бровке, каких-то подвигов здесь не совершил. Вместе со Смольниковым проворонили подключение Комбарова перед первым голом. После перестроений «Зенита» сместился в центр, где стал выполнять много полезной работы при отборах и отборах, а также при развитии атак.

КРАННЕВИТТЕР — 5,0. Плохо провел отведенные минуты, напрямую виноват во втором пропущенном голе. Манчини заменил его еще в первом тайме.

ПАРЕДЕС — 5,5. Поначалу смотрелся не намного лучше, чем тот же Кранневиттер. Еще и отметился некрасиво симуляцией. Потом все-таки проснулся, стал подбирать мяч, продвигать его к штрафной и пытаться обострять.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЖИРКОВ — 7,0. Стал самым острым футболистом «Зенита» до перерыва — выполнил огромное количество рывков в штрафную, с которыми не могли справиться красно-белые. Если бы Юрию еще и удавались прострелы, то могли бы забить гости куда больше. Во втором тайме играл уже справа в обороне и рывками к чужим воротам не отметился.

КОКОРИН — 6,5. Показал отличное движение и доставил немало головной боли спартаковцам. В первом тайме цеплялся за мяч и помогал партнерам находить свободные зоны в штрафной, несколько раз запускал в нее Жиркова. После перерыва стал выходить и на ударные позиции. Дважды побеждал в верховых дуэлях и наносил удары, но Селихов все время был на высоте.

ПОЛОЗ — 6,5. Совершил ключевое действие при забитом голе — обыграл на фланге Джикию и выполнил отличный прострел. Активен был и в остальном, но уже не эффективен.

РИГОНИ — 6,5. Добавил скорости и непредсказуемости игре «Зенита», однозначно изменил ее в лучшую сторону. Несколько раз терзал красно-белых рывками по бровке.

ДЗЮБА — 5,0. Не усилил игру «Зенита». Почти не цеплялся за мяч, не выигрывал верховую борьбу, нарушал правила.

ДРИУССИ — 5,0. Не успел ничего изменить в лучшую сторону.

Спартак М 3:1
Первый тайм: 2:1
Зенит
27.11.2017, 19:30 Зрители: 41141 основной раунд: 18-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберто Манчини
Голы
19′ Александр Самедов (Д. Комбаров, К. Промес) 19
30′ де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 12
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш, К. Промес) 50
4 Доменико Кришито 35′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
90+7′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45′ Денис Глушаков (к) 8
79′ 85′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
24′ 46′ Александр Самедов 19
69′ Роман Зобнин 47
76′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
18 Юрий Жирков
5 Леандро Паредес 24′
9 Александр Кокорин
19 Игорь Смольников 65′
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер 35′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 81′
7 Дмитрий Полоз 79′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
7 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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