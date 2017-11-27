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27 ноября, источник: ТАСС

Боккетти: Футболисты «Спартака» после удаления Фернандо не думали, что упустят победу

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Футболистам «Спартака» было тяжело играть после удаления Фернандо, но у них не было мысли, что команда упустит победу. Об этом журналистам заявил защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти.

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата России обыграл «Зенит» со счетом 3:1 на «Открытие-Арене». В составе москвичей голы забили Александр Самедов, Луис Адриано и Марио Пашалич. Мяч в ворота «Спартака» отправил защитник «Зенита» Доменико Кришито. На 86-й минуте при счете 2:1 в пользу «Спартака» арбитр матча Виталий Мешков показал полузащитнику «Спартака» Фернандо вторую желтую карточку и удалил его с поля.

«Хорошо, что мы выиграли, для нас это очень важная победа. Матчи с “Зенитом” для нас как дерби, как обычно, никто не хотел проигрывать. Во втором тайме “Зенит” не создал много опасных моментов. После удаления не было мысли, что можем не удержать победу, было тяжело, но мы хорошо сыграли и контролировали матч», — сказал Боккетти.

Защитник также заявил, что уже не помнит матч первого круга в Санкт-Петербурге, проигранный со счетом 1:5. «Я уже забыл игру в Питере, сегодня был другой матч. Нам было важно, чтобы не только Дзюба, но и другие нападающие не забили», — сказал футболист.

После 18-го тура «Зенит» занимает в чемпионате России второе место с 33 очками. «Спартак» набрал 31 очко и расположился на четвертой позиции. В 19-м туре «Спартак» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом». «Зенит» дома сыграет с «Уралом».

Спартак М 3:1
Первый тайм: 2:1
Зенит
27.11.2017, 19:30 Зрители: 41141 основной раунд: 18-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберто Манчини
Голы
19′ Александр Самедов (Д. Комбаров, К. Промес) 19
30′ де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 12
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш, К. Промес) 50
4 Доменико Кришито 35′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
90+7′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45′ Денис Глушаков (к) 8
79′ 85′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
24′ 46′ Александр Самедов 19
69′ Роман Зобнин 47
76′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
18 Юрий Жирков
5 Леандро Паредес 24′
9 Александр Кокорин
19 Игорь Смольников 65′
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер 35′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 81′
7 Дмитрий Полоз 79′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
7 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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