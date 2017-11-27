Боккетти: Футболисты «Спартака» после удаления Фернандо не думали, что упустят победу

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата России обыграл «Зенит» со счетом 3:1 на «Открытие-Арене». В составе москвичей голы забили Александр Самедов, Луис Адриано и Марио Пашалич. Мяч в ворота «Спартака» отправил защитник «Зенита» Доменико Кришито. На 86-й минуте при счете 2:1 в пользу «Спартака» арбитр матча Виталий Мешков показал полузащитнику «Спартака» Фернандо вторую желтую карточку и удалил его с поля.

«Хорошо, что мы выиграли, для нас это очень важная победа. Матчи с “Зенитом” для нас как дерби, как обычно, никто не хотел проигрывать. Во втором тайме “Зенит” не создал много опасных моментов. После удаления не было мысли, что можем не удержать победу, было тяжело, но мы хорошо сыграли и контролировали матч», — сказал Боккетти.

Защитник также заявил, что уже не помнит матч первого круга в Санкт-Петербурге, проигранный со счетом 1:5. «Я уже забыл игру в Питере, сегодня был другой матч. Нам было важно, чтобы не только Дзюба, но и другие нападающие не забили», — сказал футболист.