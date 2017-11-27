Кокорин: «Спартак» обыграл «Зенит» за счет быстрых голов

«Спартак» в понедельник дома обыграл «Зенит» в рамках 18-го тура чемпионата страны со счетом 3:1.
«Спартак» быстро забил два мяча, за счет индивидуальных действий [обыграли «Зенит"]. Игра была хорошая, думаю, кто забил первым, тот и должен был выиграть. У нас не получилось забить, пропустили два быстрых мяча, один смогли отыграть, и думали, что вернули игру, но второй забить не вышло. Эпизод [с попаданием в штангу] можно назвать ключевым, если бы забил, было бы 2:2 и более интересная игра», — сказал Кокорин.
26-летний нападающий также назвал критичным отставание в шесть очков от лидирующего в турнирной таблице «Локомотива». «Нужно догонять “Локомотив”. Он оторвался вперед, это критично», — заявил Кокорин.
Турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Локомотив» (39 очков), следом расположились «Зенит» (33), ЦСКА (32), «Спартак» (31) и «Краснодар» (30). В 19-м туре «Спартак» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом». «Зенит» дома примет «Урал», а «Локомотив» в Казани сыграет с «Рубином».