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27 ноября, источник: ТАСС

Кокорин: «Спартак» обыграл «Зенит» за счет быстрых голов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России за счет быстрых голов и индивидуального мастерства игроков. Об этом журналистам заявил нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Спартак» в понедельник дома обыграл «Зенит» в рамках 18-го тура чемпионата страны со счетом 3:1.

«Спартак» быстро забил два мяча, за счет индивидуальных действий [обыграли «Зенит"]. Игра была хорошая, думаю, кто забил первым, тот и должен был выиграть. У нас не получилось забить, пропустили два быстрых мяча, один смогли отыграть, и думали, что вернули игру, но второй забить не вышло. Эпизод [с попаданием в штангу] можно назвать ключевым, если бы забил, было бы 2:2 и более интересная игра», — сказал Кокорин.

26-летний нападающий также назвал критичным отставание в шесть очков от лидирующего в турнирной таблице «Локомотива». «Нужно догонять “Локомотив”. Он оторвался вперед, это критично», — заявил Кокорин.

Турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Локомотив» (39 очков), следом расположились «Зенит» (33), ЦСКА (32), «Спартак» (31) и «Краснодар» (30). В 19-м туре «Спартак» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом». «Зенит» дома примет «Урал», а «Локомотив» в Казани сыграет с «Рубином».

Спартак М 3:1
Первый тайм: 2:1
Зенит
27.11.2017, 19:30 Зрители: 41141 основной раунд: 18-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберто Манчини
Голы
19′ Александр Самедов (Д. Комбаров, К. Промес) 19
30′ де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 12
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш, К. Промес) 50
4 Доменико Кришито 35′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
90+7′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45′ Денис Глушаков (к) 8
79′ 85′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
24′ 46′ Александр Самедов 19
69′ Роман Зобнин 47
76′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
18 Юрий Жирков
5 Леандро Паредес 24′
9 Александр Кокорин
19 Игорь Смольников 65′
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер 35′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 81′
7 Дмитрий Полоз 79′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
7 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
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