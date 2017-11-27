«Спартак» — «Зенит»: арбитр Мешков отработал на «пять»!

Источник: Спорт-Экспресс

Так здорово Виталий Мешков, пожалуй, еще не судил. Хотя провел свыше сотни матчей в чемпионатах России. Арбитр не допустил ни одной серьезной ошибки. Ему удалось вместе с командами организовать в Тушине настоящий футбольный спектакль, после которого никому не придет в голову винить в чем-то представителя судейского корпуса.

Рефери был сконцентрирован и умело управлял игрой, что чувствовали и футболисты, почти не пытавшиеся оспаривать его вердикты. Будь я инспектором, поставил бы судье твердую «пятерку» — 8,5−8,6 балла с учетом сложности поединка.

На 15-й минуте бригада Мешкова приняла правильное решение, не засчитав взятие ворот гостей. Второй ассистент Арам Петросян верно определил положение «вне игры» у Луиза Адриану. В момент паса Глушакова спартаковский нападающий оказался за линией офсайда.

Другой момент, заслуживающий пристального внимания, случился аж через 70 минут. Когда Мешков вынес Фернанду предупреждение, ставшее для спартаковца вторым в этом матче. Думаю, оспаривать решение арбитра не нужно — полузащитник действительно сыграл безрассудно.

Судья правильно повел себя на 25-й минуте, когда случился конфликт с участием Паредеса и Самедова. Оба игрока заслуженно получили по «горчичнику».

«Виталий совершил одну ужасную ошибку, — с серьезным видом заявил один из арбитров премьер-лиги, с которым мы после игры обсуждали работу судьи. — Джикию травмировал. А если серьезно, Мешков отработал очень хорошо».

Действительно на 90+7-й минуте рефери, показав Боккетти желтую карточку за затяжку времени, двигался спиной к центру и столкнулся с Джикией, зацепив его ногой. Случайно. Смотрелось немного комично…