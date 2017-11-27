«Спартак» — «Зенит»: арбитр Мешков отработал на «пять»!
Судья из Дмитрова провел лучший матч в своей карьере.
Судья из Дмитрова провел лучший матч в своей карьере.
Так здорово Виталий Мешков, пожалуй, еще не судил. Хотя провел свыше сотни матчей в чемпионатах России. Арбитр не допустил ни одной серьезной ошибки. Ему удалось вместе с командами организовать в Тушине настоящий футбольный спектакль, после которого никому не придет в голову винить в
Рефери был сконцентрирован и умело управлял игрой, что чувствовали и футболисты, почти не пытавшиеся оспаривать его вердикты. Будь я инспектором, поставил бы судье твердую «пятерку» — 8,5−8,6 балла с учетом сложности поединка.
На 15-й минуте бригада Мешкова приняла правильное решение, не засчитав взятие ворот гостей. Второй ассистент Арам Петросян верно определил положение «вне игры» у Луиза Адриану. В момент паса Глушакова спартаковский нападающий оказался за линией офсайда.
Другой момент, заслуживающий пристального внимания, случился аж через 70 минут. Когда Мешков вынес Фернанду предупреждение, ставшее для спартаковца вторым в этом матче. Думаю, оспаривать решение арбитра не нужно — полузащитник действительно сыграл безрассудно.
Судья правильно повел себя на 25-й минуте, когда случился конфликт с участием Паредеса и Самедова. Оба игрока заслуженно получили по «горчичнику».
«Виталий совершил одну ужасную ошибку, — с серьезным видом заявил один из арбитров
Действительно на 90+7-й минуте рефери, показав Боккетти желтую карточку за затяжку времени, двигался спиной к центру и столкнулся с Джикией, зацепив его ногой. Случайно. Смотрелось немного комично…
111-й матч провел Мешков в
|Массимо Каррера
|Роберто Манчини
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|7
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)