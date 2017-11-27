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22:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — «Зенит»: арбитр Мешков отработал на «пять»!

Судья из Дмитрова провел лучший матч в своей карьере.

Источник: Спорт-Экспресс

Так здорово Виталий Мешков, пожалуй, еще не судил. Хотя провел свыше сотни матчей в чемпионатах России. Арбитр не допустил ни одной серьезной ошибки. Ему удалось вместе с командами организовать в Тушине настоящий футбольный спектакль, после которого никому не придет в голову винить в чем-то представителя судейского корпуса.

Рефери был сконцентрирован и умело управлял игрой, что чувствовали и футболисты, почти не пытавшиеся оспаривать его вердикты. Будь я инспектором, поставил бы судье твердую «пятерку» — 8,5−8,6 балла с учетом сложности поединка.

На 15-й минуте бригада Мешкова приняла правильное решение, не засчитав взятие ворот гостей. Второй ассистент Арам Петросян верно определил положение «вне игры» у Луиза Адриану. В момент паса Глушакова спартаковский нападающий оказался за линией офсайда.

Другой момент, заслуживающий пристального внимания, случился аж через 70 минут. Когда Мешков вынес Фернанду предупреждение, ставшее для спартаковца вторым в этом матче. Думаю, оспаривать решение арбитра не нужно — полузащитник действительно сыграл безрассудно.

Судья правильно повел себя на 25-й минуте, когда случился конфликт с участием Паредеса и Самедова. Оба игрока заслуженно получили по «горчичнику».

«Виталий совершил одну ужасную ошибку, — с серьезным видом заявил один из арбитров премьер-лиги, с которым мы после игры обсуждали работу судьи. — Джикию травмировал. А если серьезно, Мешков отработал очень хорошо».

Действительно на 90+7-й минуте рефери, показав Боккетти желтую карточку за затяжку времени, двигался спиной к центру и столкнулся с Джикией, зацепив его ногой. Случайно. Смотрелось немного комично…

111-й матч провел Мешков в премьер-лиге. Матч, которым он вправе гордиться.

Спартак М 3:1
Первый тайм: 2:1
Зенит
27.11.2017, 19:30 Зрители: 41141 основной раунд: 18-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберто Манчини
Голы
19′ Александр Самедов (Д. Комбаров, К. Промес) 19
30′ де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 12
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш, К. Промес) 50
4 Доменико Кришито 35′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
90+7′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45′ Денис Глушаков (к) 8
79′ 85′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
24′ 46′ Александр Самедов 19
69′ Роман Зобнин 47
76′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
18 Юрий Жирков
5 Леандро Паредес 24′
9 Александр Кокорин
19 Игорь Смольников 65′
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер 35′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 81′
7 Дмитрий Полоз 79′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
7 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
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