Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
6 способов контрацепции для кормящих мам
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Холли Берри проводит отпуск с молодым бойфрендом
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта0
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак М3
Зенит1
Футбол. Премьер-лига
12:00
СКА-Хабаровск1
Локомотив М2
Футбол. Зарубежный
28.11
Амьен
Дижон
Футбол. Зарубежный
28.11
Страсбур
Кан
Все события
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит»
Сборная России входит в семерку самых возрастных команд ЧМ-2018
Первая официальная фотосессия принца Гарри и Меган Маркл
Дженнифер Лоуренс хочет переехать на ферму и завести коз
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
8 секретов стройности японцев
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
24День, когда не пропустил Акинфеев
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
22:37 (мск), источник: ТАСС

Каррера: «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что его команда вернулась в борьбу за победу в чемпионате России по футболу. Об этом тренер красно-белых рассказал журналистам в ходе пресс-конференции.

Источник: AP 2017

Московский «Спартак» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 3:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

«Спартак» вернулся в чемпионскую гонку, мы занимаем неплохую позицию в таблице и будем бороться до конца. Матч [Лиги чемпионов] с «Марибором» научил нас играть до самого конца, пока не раздался свисток судьи, — сказал Каррера.

Тренер рассказал о повреждениях игроков команды в этом матче. «Дмитрий Комбаров получил ушиб спины, с ним все нормально. Что касается Сердара Таски, он сделал томографию, ничего серьезного с ним не произошло, на днях будет понятно, сможет ли он играть в ближайших матчах», — сообщил Каррера.

Тренер «Спартака» отказался оценивать работу судейской бригады. «О судействе я никогда не разговариваю, тренеры и игроки должны выполнять свою работу, а судьи — свою», — заявил Каррера.

Почему не играет бразильский новичок

Бразилец Педро Роша, приобретенный нынешним летом, должен прибавлять, чтобы выходить на поле, считает Каррера. «Педро Роша тренируется, но ему нужно прибавлять, чтобы играть. Порой бывают ситуации, когда нужно выходить другим игрокам, но я уверен, что придет момент, когда он будет играть. Я никогда не критиковал Марио Пашалича, я знаю его уровень, он всегда тренируется с большой самоотдачей и он доказал, что достоин играть за «Спартак», — добавил итальянский специалист.

В турнирной таблице «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко, «Зенит» с 33 очками идет вторым. В следующем туре «Спартак» 1 декабря в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», «Зенит» на следующий день примет екатеринбургский «Урал».

Спартак М 3:1
Первый тайм: 2:1
Зенит
27.11.2017, 19:30 Зрители: 41141 основной раунд: 18-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберто Манчини
Голы
19′ Александр Самедов (Д. Комбаров, К. Промес) 19
30′ де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 12
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш, К. Промес) 50
4 Доменико Кришито 35′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
90+7′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45′ Денис Глушаков (к) 8
79′ 85′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
24′ 46′ Александр Самедов 19
69′ Роман Зобнин 47
76′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
18 Юрий Жирков
5 Леандро Паредес 24′
9 Александр Кокорин
19 Игорь Смольников 65′
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер 35′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 81′
7 Дмитрий Полоз 79′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
7 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Бывший футболист сборной Бразилии получил 9 лет за изнасилование
Есть ли у России шансы догнать Францию
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит»
Сборная России входит в семерку самых возрастных команд ЧМ-2018
СКА одержал шестую победу подряд, забросив 9 шайб в матче КХЛ
Баскетболисты сборной России одержали первую победу в отборе КМ
МОК опубликовал мотивировочную часть решения по Легкову
«Сибирь» или Уфа мимо плей-офф. Взгляд в будущее КХЛ на Востоке
Манчини считает, что «Зенит» незаслуженно проиграл «Спартаку»
Новости
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
Острова сокровищ: четыре частных острова с отелями
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Самое дорогое жилье в Москве в ноябре сдается за 800 тысяч рублей
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь