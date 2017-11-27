Каррера: «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку

Источник: AP 2017

Московский «Спартак» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 3:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

«Спартак» вернулся в чемпионскую гонку, мы занимаем неплохую позицию в таблице и будем бороться до конца. Матч [Лиги чемпионов] с «Марибором» научил нас играть до самого конца, пока не раздался свисток судьи, — сказал Каррера.

Тренер рассказал о повреждениях игроков команды в этом матче. «Дмитрий Комбаров получил ушиб спины, с ним все нормально. Что касается Сердара Таски, он сделал томографию, ничего серьезного с ним не произошло, на днях будет понятно, сможет ли он играть в ближайших матчах», — сообщил Каррера.

Тренер «Спартака» отказался оценивать работу судейской бригады. «О судействе я никогда не разговариваю, тренеры и игроки должны выполнять свою работу, а судьи — свою», — заявил Каррера.

Почему не играет бразильский новичок

Бразилец Педро Роша, приобретенный нынешним летом, должен прибавлять, чтобы выходить на поле, считает Каррера. «Педро Роша тренируется, но ему нужно прибавлять, чтобы играть. Порой бывают ситуации, когда нужно выходить другим игрокам, но я уверен, что придет момент, когда он будет играть. Я никогда не критиковал Марио Пашалича, я знаю его уровень, он всегда тренируется с большой самоотдачей и он доказал, что достоин играть за «Спартак», — добавил итальянский специалист.