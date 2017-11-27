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22:22 (мск), источник: ТАСС

Манчини считает, что «Зенит» незаслуженно проиграл «Спартаку»

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини считает, что его команда незаслуженно проиграла «Спартаку» в матче чемпионата России по футболу. Об этом итальянский специалист рассказал журналистам на пресс-конференции.

Источник: ИТАР-ТАСС

Московский «Спартак» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 3:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России.

«Мы не заслужили поражения в этом матче. «Спартак» дважды забил быстро, после чего на протяжении всей игры доминировал «Зенит». Мы не должны были столько пропускать, мы должны были победить или минимум сыграть вничью. Поздравляю [главного тренера «Спартака"] Массимо Карреру и его команду», — сказал Манчини.

На 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок «Спартака» Фернандо. Третий гол в матче забил Марио Пашалич на восьмой добавленной минуте.

«В целом судейство было на высоком уровне, я им доволен. В одном из моментов можно было дать карточку Денису Глушакову. Фернандо был удален правильно, но у меня есть небольшая претензия по количеству добавленного времени», — отметил Манчини.

В турнирной таблице «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко, «Зенит» с 33 очками идет вторым. В следующем туре «Спартак» 1 декабря в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», «Зенит» на следующий день примет екатеринбургский «Урал».

Спартак М 3:1
Первый тайм: 2:1
Зенит
27.11.2017, 19:30 Зрители: 41141 основной раунд: 18-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберто Манчини
Голы
19′ Александр Самедов (Д. Комбаров, К. Промес) 19
30′ де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 12
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш, К. Промес) 50
4 Доменико Кришито 35′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
90+7′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45′ Денис Глушаков (к) 8
79′ 85′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
24′ 46′ Александр Самедов 19
69′ Роман Зобнин 47
76′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
18 Юрий Жирков
5 Леандро Паредес 24′
9 Александр Кокорин
19 Игорь Смольников 65′
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер 35′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 81′
7 Дмитрий Полоз 79′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
7 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
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