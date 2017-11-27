Манчини считает, что «Зенит» незаслуженно проиграл «Спартаку»

Источник: ИТАР-ТАСС

Московский «Спартак» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 3:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России.

«Мы не заслужили поражения в этом матче. «Спартак» дважды забил быстро, после чего на протяжении всей игры доминировал «Зенит». Мы не должны были столько пропускать, мы должны были победить или минимум сыграть вничью. Поздравляю [главного тренера «Спартака"] Массимо Карреру и его команду», — сказал Манчини.

На 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок «Спартака» Фернандо. Третий гол в матче забил Марио Пашалич на восьмой добавленной минуте.

«В целом судейство было на высоком уровне, я им доволен. В одном из моментов можно было дать карточку Денису Глушакову. Фернандо был удален правильно, но у меня есть небольшая претензия по количеству добавленного времени», — отметил Манчини.