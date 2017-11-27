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22:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леонид Федун: Реванш взят, мы в золотой гонке!

Владелец «Спартака» Леонид Федун после домашнего матча 18-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (3:1) ответил на вопросы «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

— Сейчас в раздевалке, — говорит Федун. — Поздравляю всех с победой!

— Какие эмоции?

— Очень важная победа. Мы по-прежнему в гонке. Это хорошо.

— В гонке за титул или за место в Лиге чемпионов?

— В золотой гонке. В золотой.

— Какие впечатления от матча?

— Впечатления хорошие. Но, на мой взгляд… Ладно, о негативном не будем. Вся команда играла хорошо.

— Кого выделите?

— Никого. Вся команда — молодцы.

— Как вам судейство этой встречи?

— Ох… Скажем так, неважно. Судья не был лучшим на поле. Футболисты играли лучше.

— Реванш за поражение в первом круге взят?

— Да. Да. Да.

— Или хотелось забить пять?

— Ну, ребят, хватит и трех.

Спартак М 3:1
Первый тайм: 2:1
Зенит
27.11.2017, 19:30 Зрители: 41141 основной раунд: 18-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберто Манчини
Голы
19′ Александр Самедов (Д. Комбаров, К. Промес) 19
30′ де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 12
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш, К. Промес) 50
4 Доменико Кришито 35′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
90+7′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45′ Денис Глушаков (к) 8
79′ 85′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
24′ 46′ Александр Самедов 19
69′ Роман Зобнин 47
76′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
18 Юрий Жирков
5 Леандро Паредес 24′
9 Александр Кокорин
19 Игорь Смольников 65′
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер 35′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 81′
7 Дмитрий Полоз 79′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
7 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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