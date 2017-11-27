Леонид Федун: Реванш взят, мы в золотой гонке!

Источник: Спорт-Экспресс

— Сейчас в раздевалке, — говорит Федун. — Поздравляю всех с победой!

— Какие эмоции?

— Очень важная победа. Мы по-прежнему в гонке. Это хорошо.

— В гонке за титул или за место в Лиге чемпионов?

— В золотой гонке. В золотой.

— Какие впечатления от матча?

— Впечатления хорошие. Но, на мой взгляд… Ладно, о негативном не будем. Вся команда играла хорошо.

— Кого выделите?

— Никого. Вся команда — молодцы.

— Как вам судейство этой встречи?

— Ох… Скажем так, неважно. Судья не был лучшим на поле. Футболисты играли лучше.

— Реванш за поражение в первом круге взят?

— Да. Да. Да.

— Или хотелось забить пять?