Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Леонид Федун: Реванш взят, мы в золотой гонке!
Владелец «Спартака» Леонид Федун после домашнего матча 18-го тура
Владелец «Спартака» Леонид Федун после домашнего матча 18-го тура
— Сейчас в раздевалке, — говорит Федун. — Поздравляю всех с победой!
— Какие эмоции?
— Очень важная победа. Мы
— В гонке за титул или за место в Лиге чемпионов?
— В золотой гонке. В золотой.
— Какие впечатления от матча?
— Впечатления хорошие. Но, на мой взгляд… Ладно, о негативном не будем. Вся команда играла хорошо.
— Кого выделите?
— Никого. Вся команда — молодцы.
— Как вам судейство этой встречи?
— Ох… Скажем так, неважно. Судья не был лучшим на поле. Футболисты играли лучше.
— Реванш за поражение в первом круге взят?
— Да. Да. Да.
— Или хотелось забить пять?
— Ну, ребят, хватит и трех.
|Массимо Каррера
|Роберто Манчини
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|7
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)