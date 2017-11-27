Месть подаётся горячей. «Спартак» разбивает «Зенит»

Источник: Чемпионат.com

«Спартак» с «Зенитом» устраивают жару ежегодно и в любом городе — вопрос только в том, кто подогревает погоду. Массимо Каррера, мастер осторожной по стилю и горячей игры в больших матчах, должен был сыграть от соперника, но более строгий состав внезапно выставил «Зенит». Мы ещё обязательно спросим у Роберто Манчини, что это было: пару в атаке Александру Кокорину внезапно составил Дмитрий Полоз, фланги полузащиты внезапно заполнили Жирков (если вдруг забыли — это его первый матч в старте в РФПЛ) и Кузяев. План отзащищаться и включить скорость внезапно обозначил не тот итальянец. Каррера же выстроил привычный план на игру, только вакантную роль в атаке рядом с Промесом, Адриано и Зе Луишем получил выздоровевший Самедов.

Именно «Спартак» стал контролировать мяч и больше атаковать с первых минут. «Зенит» же прижался двумя низкими плотными линиями, начинал атаки через длинные передачи, а если пытался разогнать наступление низом — получал от контрпрессинга «Спартака». Нужна обобщённая картинка команд в первом тайме? Тогда «Спартак» — это жёстко выгрызающий мяч сразу после неточного паса Зе Луиш, а «Зенит» — это Леандро Паредес, который падает с руками на лице, получая в грудь.

В таких матчах «Спартак» Карреры привык играть эмоциями, голым нервом, поджимать жёстким давлением. Уже традиционный импульсивный план сработал, как надо: Паредес, накрываемый ещё у своей штрафной, чувствовал себя не в своей тарелке, а полузащите «Зенита» вообще не давали развернуться. Не работало всё, даже тот самый оборонительный блок. «Спартак» растянул линии Манчини дважды к 30-й минуте, и оба раза треснуло то, за счёт чего Манчини пытался найти очки в Тушино. Сначала сработало простое забегание Дмитрия Комбарова глубоко во фланг: Кузяев стянулся в центр, не помешал навесить. Зато подача Комбарова получилась сложной для защиты, точно под забегание Самедова на ближнюю штангу. Вернувшийся после травмы инсайд «Зенит» не простил — чётко попал головой в дальний.

Потом «Зенит» получил от Самедова в грудь, а потом — ещё раз пощёчину от всего «Спартака» в полном составе. Вторая голевая атака вся получилась вкусной, как воздушный торт, но мне хотелось бы выделить игрока, который её начал. Дмитрий Комбаров по-прежнему стабильно теряет позицию на краю защиты (да вы сами видели, когда сине-бело-голубые отыгрывали свой мяч), но в атаке он намного полезнее, чем раньше. Бесконечные навесы ушли в фольклор троллей — с подачи Массимо Карреры появились умные смещения в центр и точнющие передачи в развитие атаки. Такой передачей Комбаров обеспечил «Спартаку» выход из-под мощного прессинга «Зенита». И создал атаку с претензией на гол.

А дальше Адриано, Самедов, пятка Зе Луиша и снова Адриано сделали всё, чтобы атака получилась изумительно красивой.

После второго гола в Манчини вселился дух Доменико Тедеско — тренер «Зенита» признал план неудачным, снял Краневиттера, выпустил Ригони для усиления атаки и перестроился с 4−4−2 на 4−2−3−1. Ригони быстро оправдал свою замену предголевой передачей на Полоза — после его навеса Кришито впервые удачно включился в атаку и сразу влепил мимо вратаря — а оставшееся время до перерыва «Спартак» провёл в откровенной панике. У ворот красно-белых стало больше стандартов, больше давления, а «Зенит» прессингом создавал толчею. Так петербуржцам удалось распихать в толчее мяч для Жиркова, Юрий навесил на пустой угол вратарской, и как Кокорин, самый активный игрок «Зенита» в матче, умудрился перед пустыми воротами найти мячом штангу — уму непостижимо.

В перерыве Каррера перестроился на футбол, выгодный ему. Замена Самедова на Романа Зобнина осушила атаку «Спартака» и перестроила красно-белых на схему 4−3−3 с треугольником в центре поля — так москвичам проще останавливать атаки соперника. При первом случае «Спартак» убегал в контратаку, где всё срывал Эмануэль Маммана: аргентинец сам привёз выход на ворота Луиса Адриано, сам сорвал его в подкате и вдобавок организовал мяч «Зенита». Когда же доходило до ударов, как в самой опасной контратаке в середине тайма — Зобнин, смещавшийся направо, сделал пас в центр штрафной на Промеса, а голландец здорово пробил в угол. Но уже Лодыгин грамотно выбрасывал руку.

«Зенит» же не создавал после перерыва ничего сверхъестественного, больше нервяка создавал Александр Селихов. Вратарь не брал мячи намертво, а отбивал перед собой, ронял, вызывал ощущение нервозности — худшее, что можно устроить в таком матче. При этом моментов у «Зенита» было немного, но когда Селихову выпадала серьёзная работа — кипер справлялся. Не оживил игру ни Дзюба, ни Дриусси, ни внезапный перевод Жиркова на правый край — ещё одно странное тактическое решение матча. «Спартак» с бешеным настроем всё разбивал.

Финальный свисток уже «Спартак» встречал, как на войне. Где все средства хороши. Фернандо, срывая атаку «Зенита», откровенно рубил Дриусси и нарывался на красную карточку. Падал Зе Луиш. Просил помощь врачей Зобнин. Цеплялся за судью и падал Джикия. Селихов, выбивая мяч от ворот, семенил и тянул время ещё сильнее. В такой атмосфере «Зенит» сподобился лишь на навал, где травму получил Дмитрий Комбаров, а «Спартак» — на третий гол. Фланг новоиспечённого правого защитника Жиркова порвали пасом вразрез, а Зе Луиш покатил мяч на пустые ворота Пашаличу — хорват обязан был забивать и ставить точку.

«Спартак» теперь в двух очках от «Зенита» и в восьми — от первой строчки.