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22:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Месть подаётся горячей. «Спартак» разбивает «Зенит»

И остаётся в чемпионской гонке.

Источник: Чемпионат.com

«Спартак» с «Зенитом» устраивают жару ежегодно и в любом городе — вопрос только в том, кто подогревает погоду. Массимо Каррера, мастер осторожной по стилю и горячей игры в больших матчах, должен был сыграть от соперника, но более строгий состав внезапно выставил «Зенит». Мы ещё обязательно спросим у Роберто Манчини, что это было: пару в атаке Александру Кокорину внезапно составил Дмитрий Полоз, фланги полузащиты внезапно заполнили Жирков (если вдруг забыли — это его первый матч в старте в РФПЛ) и Кузяев. План отзащищаться и включить скорость внезапно обозначил не тот итальянец. Каррера же выстроил привычный план на игру, только вакантную роль в атаке рядом с Промесом, Адриано и Зе Луишем получил выздоровевший Самедов.

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Именно «Спартак» стал контролировать мяч и больше атаковать с первых минут. «Зенит» же прижался двумя низкими плотными линиями, начинал атаки через длинные передачи, а если пытался разогнать наступление низом — получал от контрпрессинга «Спартака». Нужна обобщённая картинка команд в первом тайме? Тогда «Спартак» — это жёстко выгрызающий мяч сразу после неточного паса Зе Луиш, а «Зенит» — это Леандро Паредес, который падает с руками на лице, получая в грудь.

В таких матчах «Спартак» Карреры привык играть эмоциями, голым нервом, поджимать жёстким давлением. Уже традиционный импульсивный план сработал, как надо: Паредес, накрываемый ещё у своей штрафной, чувствовал себя не в своей тарелке, а полузащите «Зенита» вообще не давали развернуться. Не работало всё, даже тот самый оборонительный блок. «Спартак» растянул линии Манчини дважды к 30-й минуте, и оба раза треснуло то, за счёт чего Манчини пытался найти очки в Тушино. Сначала сработало простое забегание Дмитрия Комбарова глубоко во фланг: Кузяев стянулся в центр, не помешал навесить. Зато подача Комбарова получилась сложной для защиты, точно под забегание Самедова на ближнюю штангу. Вернувшийся после травмы инсайд «Зенит» не простил — чётко попал головой в дальний.

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Потом «Зенит» получил от Самедова в грудь, а потом — ещё раз пощёчину от всего «Спартака» в полном составе. Вторая голевая атака вся получилась вкусной, как воздушный торт, но мне хотелось бы выделить игрока, который её начал. Дмитрий Комбаров по-прежнему стабильно теряет позицию на краю защиты (да вы сами видели, когда сине-бело-голубые отыгрывали свой мяч), но в атаке он намного полезнее, чем раньше. Бесконечные навесы ушли в фольклор троллей — с подачи Массимо Карреры появились умные смещения в центр и точнющие передачи в развитие атаки. Такой передачей Комбаров обеспечил «Спартаку» выход из-под мощного прессинга «Зенита». И создал атаку с претензией на гол.

А дальше Адриано, Самедов, пятка Зе Луиша и снова Адриано сделали всё, чтобы атака получилась изумительно красивой.

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После второго гола в Манчини вселился дух Доменико Тедеско — тренер «Зенита» признал план неудачным, снял Краневиттера, выпустил Ригони для усиления атаки и перестроился с 4−4−2 на 4−2−3−1. Ригони быстро оправдал свою замену предголевой передачей на Полоза — после его навеса Кришито впервые удачно включился в атаку и сразу влепил мимо вратаря — а оставшееся время до перерыва «Спартак» провёл в откровенной панике. У ворот красно-белых стало больше стандартов, больше давления, а «Зенит» прессингом создавал толчею. Так петербуржцам удалось распихать в толчее мяч для Жиркова, Юрий навесил на пустой угол вратарской, и как Кокорин, самый активный игрок «Зенита» в матче, умудрился перед пустыми воротами найти мячом штангу — уму непостижимо.

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В перерыве Каррера перестроился на футбол, выгодный ему. Замена Самедова на Романа Зобнина осушила атаку «Спартака» и перестроила красно-белых на схему 4−3−3 с треугольником в центре поля — так москвичам проще останавливать атаки соперника. При первом случае «Спартак» убегал в контратаку, где всё срывал Эмануэль Маммана: аргентинец сам привёз выход на ворота Луиса Адриано, сам сорвал его в подкате и вдобавок организовал мяч «Зенита». Когда же доходило до ударов, как в самой опасной контратаке в середине тайма — Зобнин, смещавшийся направо, сделал пас в центр штрафной на Промеса, а голландец здорово пробил в угол. Но уже Лодыгин грамотно выбрасывал руку.

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«Зенит» же не создавал после перерыва ничего сверхъестественного, больше нервяка создавал Александр Селихов. Вратарь не брал мячи намертво, а отбивал перед собой, ронял, вызывал ощущение нервозности — худшее, что можно устроить в таком матче. При этом моментов у «Зенита» было немного, но когда Селихову выпадала серьёзная работа — кипер справлялся. Не оживил игру ни Дзюба, ни Дриусси, ни внезапный перевод Жиркова на правый край — ещё одно странное тактическое решение матча. «Спартак» с бешеным настроем всё разбивал.

Финальный свисток уже «Спартак» встречал, как на войне. Где все средства хороши. Фернандо, срывая атаку «Зенита», откровенно рубил Дриусси и нарывался на красную карточку. Падал Зе Луиш. Просил помощь врачей Зобнин. Цеплялся за судью и падал Джикия. Селихов, выбивая мяч от ворот, семенил и тянул время ещё сильнее. В такой атмосфере «Зенит» сподобился лишь на навал, где травму получил Дмитрий Комбаров, а «Спартак» — на третий гол. Фланг новоиспечённого правого защитника Жиркова порвали пасом вразрез, а Зе Луиш покатил мяч на пустые ворота Пашаличу — хорват обязан был забивать и ставить точку.

«Спартак» теперь в двух очках от «Зенита» и в восьми — от первой строчки.

В чемпионской гонке нет даже запятой.

Спартак М 3:1
Первый тайм: 2:1
Зенит
27.11.2017, 19:30 Зрители: 41141 основной раунд: 18-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберто Манчини
Голы
19′ Александр Самедов (Д. Комбаров, К. Промес) 19
30′ де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 12
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш, К. Промес) 50
4 Доменико Кришито 35′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
90+7′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45′ Денис Глушаков (к) 8
79′ 85′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
24′ 46′ Александр Самедов 19
69′ Роман Зобнин 47
76′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
18 Юрий Жирков
5 Леандро Паредес 24′
9 Александр Кокорин
19 Игорь Смольников 65′
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер 35′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 81′
7 Дмитрий Полоз 79′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
7 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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