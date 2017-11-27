«Спартак» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России по футболу

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В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Самедов (19-я минута), Луис Адриано (30) и Марио Пашалич (90), у проигравших отличился Доменико Кришито (35). На 86-й минуте с поля был удален футболист «Спартака» Фернандо, получивший вторую желтую карточку. Самедов вышел на поле впервые с матча Лиги чемпионов с «Севильей» (5:1), после этого полузащитник восстанавливался от травмы. Забил полузащитник впервые с 30 сентября, когда отличился в игре с «Уралом» (2:0).

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес провел свой 100-й матч в чемпионате России. Защитник красно-белых Дмитрий Комбаров сыграл в 337-м матче Российской футбольной премьер- лиги и обошел по этому показателю бывшего капитана «Спартака» Егора Титова. Кроме того, для «Зенита» эта встреча стала 700-й в чемпионатах России.

«Спартак» и «Зенит» сравнялись в статистике личных встреч в рамках чемпионатов России — по 18 побед при 12 ничьих и разнице мячей 81−73 в пользу сине-бело-голубых.

В турнирной таблице «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко, «Зенит» с 33 очками идет вторым.