Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Зенитом»
«Спартак» объявил стартовый состав на матч 18-го тура РФПЛ с «Зенитом».
«Спартак» объявил стартовый состав на матч 18-го тура РФПЛ с «Зенитом».
Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Спартак»: Селихов, Комбаров, Боккетти, Джикия, Ещенко, Самедов, Глушаков, Фернандо, Промес, Луис Адриано, Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Максименко, Кутепов, Рассказов, Петкович, Самсонов, Попов, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Роша.
Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.