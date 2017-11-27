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18:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Зенитом»

«Спартак» объявил стартовый состав на матч 18-го тура РФПЛ с «Зенитом».

Источник: AP 2017

Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Боккетти, Джикия, Ещенко, Самедов, Глушаков, Фернандо, Промес, Луис Адриано, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Максименко, Кутепов, Рассказов, Петкович, Самсонов, Попов, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Роша.

Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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