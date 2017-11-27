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17:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокорин: Меня и Смолова много критиковали те, кто сам ничего не делает

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата», рассказал, как относится к критике.

Источник: РИА "Новости"

«Ваши судьбы тесно переплетаются с Фёдором Смоловым. Вы оба начинали в “Динамо”, оба подвергались массовой критике из-за нефутбольных вещей, спустя какое-то время резко стали героями и все начали вас хвалить. Как вы относитесь к критике? И насколько близко к сердцу её принимаете?» — спросили у Кокорина.

«Совершенно спокойно — в том, чем мы занимаемся, без критики никуда. Но та критика, которая адресовалась мне и Феде, не всегда была по делу. Нас много критиковали те, кто сам ничего не делает. А люди, которые не разбираются в теме, читали это всё, и потом у них складывалось о нас негативное мнение. Я не читаю отзывов, комментариев, которые пишут обо мне: ничего нового я там не увижу. Когда играешь, сам понимаешь свои ошибки, где-то тренер подсказывает. Когда начинали играть, было интересно, но в итоге понял, что от любви до ненависти один шаг. У нас очень мало настоящих экспертов. По себе могу сказать, что буду слушать Сашу Кержакова», — отметил Кокорин.

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