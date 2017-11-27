Кокорин: Меня и Смолова много критиковали те, кто сам ничего не делает
Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата», рассказал, как относится к критике.
Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата», рассказал, как относится к критике.
«Ваши судьбы тесно переплетаются с Фёдором Смоловым. Вы оба начинали в “Динамо”, оба подвергались массовой критике
«Совершенно спокойно — в том, чем мы занимаемся, без критики никуда. Но та критика, которая адресовалась мне и Феде, не всегда была по делу. Нас много критиковали те, кто сам ничего не делает. А люди, которые не разбираются в теме, читали это всё, и потом у них складывалось о нас негативное мнение. Я не читаю отзывов, комментариев, которые пишут обо мне: ничего нового я там не увижу. Когда играешь, сам понимаешь свои ошибки,