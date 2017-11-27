«Локомотив» в компенсированное время вырвал победу у «СКА-Хабаровска»

Встреча, прошедшая в понедельник в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Локомотив» вышел вперед на 15-й минуте благодаря автоголу Александра Черевко, но уже через две минуты Виталий Федотов восстановил равенство. Победный мяч в компенсированное время второго тайма забил Джефферсон Фарфан, успевший на добивание после нереализованного им же пенальти.