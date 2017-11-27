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15:07 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» в компенсированное время вырвал победу у «СКА-Хабаровска»

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт. Московский «Локомотив» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Локомотив» вышел вперед на 15-й минуте благодаря автоголу Александра Черевко, но уже через две минуты Виталий Федотов восстановил равенство. Победный мяч в компенсированное время второго тайма забил Джефферсон Фарфан, успевший на добивание после нереализованного им же пенальти.

«Локомотив» набрал 39 очков и продолжает лидировать в РФПЛ, а «СКА-Хабаровск» с 12 очками замыкает турнирную таблицу.

«Локомотив» в следующем туре 2 декабря примет казанский «Рубин», а «СКА-Хабаровск» днем позже отправится в гости к махачкалинскому «Анжи».

СКА-Хабаровск 1:2
Первый тайм: 1:1
Локомотив М
27.11.2017, 12:00 основной раунд: 18-й тур им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский Юрий Семин
Голы
17′ Виталий Федотов 19
26 Александр Черевко 15′
8 Джефферсон Фарфан 90+3′
Нереализованные пенальти
8 Д. Фарфан 90+3′
Составы
90+1′ Александр Довбня 1
43′ Александр Димидко (к) 13
Дмитрий Гришко 37
Константин Савичев 77
Георгий Наваловский 88
Павел Карасев 6
90+2′ Денис Дедечко 69
Владислав Никифоров 10
Мирослав Маркович 11
85′ Александр Черевко 26
Максим Тишкин 4
59′ Виталий Федотов 19
Максим Казанков 87
77 Антон Коченков
29 Виталий Денисов
17 Тарас Михалик 88′
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
8 Джефферсон Фарфан
18 Александр Коломейцев
27 Игорь Денисов (к)
20 Владислав Игнатьев 83′
36 Дмитрий Баринов
60 Антон Миранчук 68′
24 Эдер
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
2 Удары (всего) 9
1 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 2
2 Угловые 8
9 Фолы 12
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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