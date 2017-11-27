«Локомотив» в компенсированное время вырвал победу у «СКА-Хабаровска»
МОСКВА, 27 ноя —
МОСКВА, 27 ноя —
Встреча, прошедшая в понедельник в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Локомотив» вышел вперед на 15-й минуте благодаря автоголу Александра Черевко, но уже через две минуты Виталий Федотов восстановил равенство. Победный мяч в компенсированное время второго тайма забил Джефферсон Фарфан, успевший на добивание после нереализованного им же пенальти.
«Локомотив» набрал 39 очков и продолжает лидировать в РФПЛ, а «СКА-Хабаровск» с 12 очками замыкает турнирную таблицу.
«Локомотив» в следующем туре 2 декабря примет казанский «Рубин», а «СКА-Хабаровск» днем позже отправится в гости к махачкалинскому «Анжи».
|СКА-Хабаровск
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1:2
Первый тайм: 1:1
|Локомотив М
|Алексей Поддубский
|Юрий Семин
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|2
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|2
|2
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)