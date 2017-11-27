Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Федор Смолов интересен итальянскому «Наполи»
Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов интересен итальянскому «Наполи».
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Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов интересен итальянскому «Наполи».
Как передает Calciomercato, в россиянине итальянцы видят замену Дрису Мертенсу.
Контракт Смолова с «Краснодаром» действителен до июня 2019 года.