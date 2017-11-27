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10:53 (мск), источник: Onedivision.ru

Федор Смолов интересен итальянскому «Наполи»

Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов интересен итальянскому «Наполи».

Источник: Reuters

Как передает Calciomercato, в россиянине итальянцы видят замену Дрису Мертенсу.

Контракт Смолова с «Краснодаром» действителен до июня 2019 года.

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