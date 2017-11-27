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11:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Барсучий жир спасет «Локомотив» от хабаровских морозов

Игроки московского футбольного клуба «Локомотив» будут использовать барсучий жир, чтобы согреться на игре 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со «СКА-Хабаровском». Об этом сообщается на сайте «железнодорожников».

Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков, во время встречи температура воздуха упадет до минус 12 градусов, поэтому каждый футболист получит термобелье.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 18, 27.11.2017, 12:00
СКА-Хабаровск
-Локомотив М-

Клубные массажисты взяли с собой разогревающие мази и барсучий жир. Также рассматривается вариант, при котором запасные игроки будут находиться в раздевалке во время матча, чтобы избежать переохлаждения.

Встреча пройдет в понедельник, 27 ноября. Начало запланировано на 12:00 мск.

18 ноября в Хабаровске сыграл московский ЦСКА. Матч проходил при температуре минус 19 градусов и завершился победой армейского клуба со счетом 4:2. По ходу игры футболисты ЦСКА Алексей Березуцкий и Георгий Миланов получили переломы малых берцовых костей.

По словам аргентинского полузащитника «СКА-Хабаровска» Алехандро Барбаро, в последние минуты встречи он не чувствовал ни рук, ни ног. Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отметил, что это был из ряда вон выходящий матч. Швед также заявил, что в таких условиях играть в футбол нельзя.

СКА-Хабаровск
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