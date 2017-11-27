Барсучий жир спасет «Локомотив» от хабаровских морозов

Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков, во время встречи температура воздуха упадет до минус 12 градусов, поэтому каждый футболист получит термобелье.

Клубные массажисты взяли с собой разогревающие мази и барсучий жир. Также рассматривается вариант, при котором запасные игроки будут находиться в раздевалке во время матча, чтобы избежать переохлаждения.

Встреча пройдет в понедельник, 27 ноября. Начало запланировано на 12:00 мск.

18 ноября в Хабаровске сыграл московский ЦСКА. Матч проходил при температуре минус 19 градусов и завершился победой армейского клуба со счетом 4:2. По ходу игры футболисты ЦСКА Алексей Березуцкий и Георгий Миланов получили переломы малых берцовых костей.