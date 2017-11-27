Момент истины для «Спартака»

Источник: Газета.Ру

Понедельник волею судеб оказался важнейшим днем 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Именно в этот день свои матчи сыграют лидер и команда, занимающая второе место в чемпионате России по футболу.

«Спартак» — «Зенит».

Главный поединок тура, а может быть, и всего второго круга, состоится в Москве на «Открытие-Арене», где «Спартак» примет вице-лидера чемпионата России петербургский «Зенит». Как ни парадоксально, не очная дуэль лидеров сезона становится определяющей для второй половины сезона, а борьба клубов, расположившихся на втором и четвертом местах после 17 туров. Правда, временно «Спартак» опустился на пятую позицию, пропустив вперед победивший в гостях «Краснодар», но в случае победы вернет себя четвертое место.

Неудачно стартовавшие действующие чемпионы страны могут не только подняться на строчку выше, но вернуться в чемпионскую гонку — домашняя победа позволит красно-белым сократить отставание от «Зенита» до двух очков.

Однако нельзя забывать и об очень высокой плотности в таблице РФПЛ, и чтобы опередить «Краснодар» подопечным Массимо Карреры необходима только победа. В случае даже ничейного результата южане останутся на очко впереди.

К заряженности и мотивации спартаковцев вопросов быть попросту не должно. В матче первого круга на арене «Санкт-Петербург» зенитовцы не оставили камня на камне от красно-белых, разгромив дружину Карреры со счетом 5:1. Но времени прошло с той игры достаточно, и «Зенит» уже не выглядит таким уж неуязвимым, а «Спартак» стал играть более основательно и допускать меньше ошибок в обороне.

Перед принципиальной встречей нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин подлил масла в огонь, назвав «Спартак» сильнейшим раздражителем.

«И в «Динамо» это был самый важный соперник, и в «Зените» главный раздражитель. Если так получается, значит, все не любят «Спартак».

Видел ли матчи «Спартака» с «Севильей» и «Марибором» в Лиге чемпионов? Нет, конечно. Мне неинтересно, как они играют, — заявил Кокорин в программе «После футбола».

Очевидно, что эти слова игрокам «Спартака» передали, а деланное безразличие к игре и результатам своего основного конкурента может разозлить красно-белых еще сильнее, словно петербургского разгрома недостаточно.

Что касается исхода матча, то психологическое преимущество должно быть на стороне «Спартака» даже после откровенной неудачи с «Марибором» в Лиге чемпионов, где к подопечным Карреры вернулся симптом начал осени, и команда упустила победу в компенсированное время матча.

И «Зенит» не выглядит таким же неуязвимым, как в августе и сентябре.

Безусловно, разгром «Тосно» со счетом 5:0 в предыдущем туре основательно поднял настроение команде Роберто Манчини, но турнирное положение продолжает давить на записных фаворитов чемпионата, а для успеха в предстоящем дерби игрокам необходимо выбросить все лишние мысли из головы, что не всегда удается.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Спартака» со счетом 3:2.

«СКА-Хабаровск» — «Локомотив».

Выездной матч лидера чемпионата «Локомотива» на бумаге представляется великолепным шансом для «железнодорожников» оторваться от преследователей еще дальше, ведь трехочковое преимущество никак не дает лидеру почувствовать себя в относительной безопасности.

Казалось бы, все располагает к успеху подопечных Юрия Семина и увеличению отрыва — «Зенит» играет тяжелейший выездной матч, где очень вероятна потеря очков, а «Локомотив» приезжает в гости к безнадежному аутсайдеру, который находится на последнем месте, и просто обязан увозить три очка.

Однако всегда есть «но». И на этот раз оно заключается в погоде. «СКА-Хабаровск» и так зарекомендовал себя, как не слишком гостеприимная команда, и периодически отбирает очки на своем поле у более сильных соперников, так теперь в предматчевый расклад вмешался климат.

В день матча в Хабаровске прогнозируется 12-градусный мороз.

Известно, что «Локомотив» хотел бы перенести игру из Хабаровска в более теплый город и обращался в РФПЛ по этому вопросу, но получил отказ. Лидер чемпионата косвенно признал, что играть на морозе не очень хочет, продемонстрировав слабость, и за это могут зацепиться хабаровчане.

Конечно, прецедент матча при сверхнизких температурах был совсем недавно, когда ЦСКА в прошлом туре играл там же при 17 градусах ниже нуля. Правда, чем все это закончилось для армейцев, все знают. Несмотря на положительный итог встречи, москвичи потеряли сразу двух игроков — Алексея Березуцкого и Георги Миланова. Причем, оба получили перелом малой берцовой кости.

В этом свете озабоченность «железнодорожников» вполне понятна. Речь не о том, что они боятся потерять очки, а о повышенной травмоопасности при игре в сильный мороз.

Тем не менее, матч состоится на берегах Амура, и «Локомотив» готовится к игре по всем фронтам. Пресс-служба «железнодорожников» сообщила о том, что все необходимое термобелье есть, не исключено, что игроки будут играть в шапочках, для футболистов приготовили специальные разогревающие стельки, а массажисты воспользуются даже барсучьим жиром, дабы избежать обморожения лица.

Честно говоря, «Локомотив» преподносит матч при 12-градусном морозе, как игру на северном полюсе. Конечно, играть при таких температурах удовольствия мало, однако риска переохлаждения игроков тоже нет.

Несмотря на все опасения «железнодорожников», их победа вряд ли вызывает сомнения.

Можно предполагать, что по такой погоде команды будут находиться в режиме максимально осторожности и избежания травм, поэтому много голов зрители матча не увидят.