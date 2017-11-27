Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Адвокат: Мутко просил Родченкова добавить допинг в мочу украинца
Грозит ли нам атипичная пневмония
Назван самый кассовый фильм РФ, собравший более 1,5 млрд руб.
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Медведев уволил зятя Ельцина
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
СКА-Хабаровск0
Локомотив М0
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак М
Зенит
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Беневенто
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Хетафе
Футбол. Зарубежный
26.11
Монако1
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
26.11
Валенсия1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
26.11
Ювентус3
Кротоне0
Все события
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Момент истины для «Спартака»
Тренер «Зенита»: Возглавлять сборную своей страны — это мечта
Мелания Трамп в объемном свитере появилась на публике (фото)
Литвинова, Земфира и Бондарчук вместе провели выходные
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Грозит ли нам атипичная пневмония
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
15Замерзший Гильерме и дубль Фарфана
8«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем»
10:57 (мск), источник: Газета.Ру

Момент истины для «Спартака»

Московский «Спартак» готовится взять реванш у «Зенита» за разгром в Санкт-Петербурге, а нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин назвал соперников главным раздражителем. Лидер чемпионата России по футболу «Локомотив» сыграет в Хабаровске с местным СКА при 12-градусном морозе, но хорошо подготовился низким температурам и даст игрокам замерзнуть.

Источник: Газета.Ру

Понедельник волею судеб оказался важнейшим днем 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Именно в этот день свои матчи сыграют лидер и команда, занимающая второе место в чемпионате России по футболу.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 18, 27.11.2017, 19:30
Спартак М
-Зенит-

«Спартак» — «Зенит».

Главный поединок тура, а может быть, и всего второго круга, состоится в Москве на «Открытие-Арене», где «Спартак» примет вице-лидера чемпионата России петербургский «Зенит». Как ни парадоксально, не очная дуэль лидеров сезона становится определяющей для второй половины сезона, а борьба клубов, расположившихся на втором и четвертом местах после 17 туров. Правда, временно «Спартак» опустился на пятую позицию, пропустив вперед победивший в гостях «Краснодар», но в случае победы вернет себя четвертое место.

Неудачно стартовавшие действующие чемпионы страны могут не только подняться на строчку выше, но вернуться в чемпионскую гонку — домашняя победа позволит красно-белым сократить отставание от «Зенита» до двух очков.

Однако нельзя забывать и об очень высокой плотности в таблице РФПЛ, и чтобы опередить «Краснодар» подопечным Массимо Карреры необходима только победа. В случае даже ничейного результата южане останутся на очко впереди.

К заряженности и мотивации спартаковцев вопросов быть попросту не должно. В матче первого круга на арене «Санкт-Петербург» зенитовцы не оставили камня на камне от красно-белых, разгромив дружину Карреры со счетом 5:1. Но времени прошло с той игры достаточно, и «Зенит» уже не выглядит таким уж неуязвимым, а «Спартак» стал играть более основательно и допускать меньше ошибок в обороне.

Перед принципиальной встречей нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин подлил масла в огонь, назвав «Спартак» сильнейшим раздражителем.

«И в «Динамо» это был самый важный соперник, и в «Зените» главный раздражитель. Если так получается, значит, все не любят «Спартак».

Видел ли матчи «Спартака» с «Севильей» и «Марибором» в Лиге чемпионов? Нет, конечно. Мне неинтересно, как они играют, — заявил Кокорин в программе «После футбола».

Читайте также
«Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче чемпионата России

Очевидно, что эти слова игрокам «Спартака» передали, а деланное безразличие к игре и результатам своего основного конкурента может разозлить красно-белых еще сильнее, словно петербургского разгрома недостаточно.

Что касается исхода матча, то психологическое преимущество должно быть на стороне «Спартака» даже после откровенной неудачи с «Марибором» в Лиге чемпионов, где к подопечным Карреры вернулся симптом начал осени, и команда упустила победу в компенсированное время матча.

И «Зенит» не выглядит таким же неуязвимым, как в августе и сентябре.

Безусловно, разгром «Тосно» со счетом 5:0 в предыдущем туре основательно поднял настроение команде Роберто Манчини, но турнирное положение продолжает давить на записных фаворитов чемпионата, а для успеха в предстоящем дерби игрокам необходимо выбросить все лишние мысли из головы, что не всегда удается.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Спартака» со счетом 3:2.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 18, 27.11.2017, 12:00
СКА-Хабаровск
-Локомотив М-

«СКА-Хабаровск» — «Локомотив».

Выездной матч лидера чемпионата «Локомотива» на бумаге представляется великолепным шансом для «железнодорожников» оторваться от преследователей еще дальше, ведь трехочковое преимущество никак не дает лидеру почувствовать себя в относительной безопасности.

Казалось бы, все располагает к успеху подопечных Юрия Семина и увеличению отрыва — «Зенит» играет тяжелейший выездной матч, где очень вероятна потеря очков, а «Локомотив» приезжает в гости к безнадежному аутсайдеру, который находится на последнем месте, и просто обязан увозить три очка.

Однако всегда есть «но». И на этот раз оно заключается в погоде. «СКА-Хабаровск» и так зарекомендовал себя, как не слишком гостеприимная команда, и периодически отбирает очки на своем поле у более сильных соперников, так теперь в предматчевый расклад вмешался климат.

В день матча в Хабаровске прогнозируется 12-градусный мороз.

Известно, что «Локомотив» хотел бы перенести игру из Хабаровска в более теплый город и обращался в РФПЛ по этому вопросу, но получил отказ. Лидер чемпионата косвенно признал, что играть на морозе не очень хочет, продемонстрировав слабость, и за это могут зацепиться хабаровчане.

Конечно, прецедент матча при сверхнизких температурах был совсем недавно, когда ЦСКА в прошлом туре играл там же при 17 градусах ниже нуля. Правда, чем все это закончилось для армейцев, все знают. Несмотря на положительный итог встречи, москвичи потеряли сразу двух игроков — Алексея Березуцкого и Георги Миланова. Причем, оба получили перелом малой берцовой кости.

В этом свете озабоченность «железнодорожников» вполне понятна. Речь не о том, что они боятся потерять очки, а о повышенной травмоопасности при игре в сильный мороз.

Читайте также
Вход на матч РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» будет бесплатным

Тем не менее, матч состоится на берегах Амура, и «Локомотив» готовится к игре по всем фронтам. Пресс-служба «железнодорожников» сообщила о том, что все необходимое термобелье есть, не исключено, что игроки будут играть в шапочках, для футболистов приготовили специальные разогревающие стельки, а массажисты воспользуются даже барсучьим жиром, дабы избежать обморожения лица.

Честно говоря, «Локомотив» преподносит матч при 12-градусном морозе, как игру на северном полюсе. Конечно, играть при таких температурах удовольствия мало, однако риска переохлаждения игроков тоже нет.

Несмотря на все опасения «железнодорожников», их победа вряд ли вызывает сомнения.

Можно предполагать, что по такой погоде команды будут находиться в режиме максимально осторожности и избежания травм, поэтому много голов зрители матча не увидят.

Прогноз «Газеты.Ru» — победа «Локомотива» со счетом 1:0.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Число жертв взрыва в мечети в Египте превысило 200 человек
Наблюдатели ОБСЕ опубликовали фото военной техники в Луганске
Тренер «Зенита»: Возглавлять сборную своей страны — это мечта
Месси впервые за семь лет не забил в шести матчах подряд
Чудо на льду: бронза Воронова в США вывела его в Финал Гран-при
Смолов интересен итальянскому клубу
Рейтинг WTA. Мария Шарапова поднялась на 60-ю позицию
Вход на матч РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» будет бесплатным
Новости
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь